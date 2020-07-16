Hain darbe girişimi... Devletin sembol kurumlarına savaş jetlerinden atılan bombalar... Halkın üzerine yürüyen tanklar...

Ve... Şanlı direniş... Uyanış... Tepki.

Camiler... Minareler... Ezan sesleri... Salâlar... "Kahrolsun darbe" diyerek meydanları dolduran milyonlar.

Kaçan darbeciler... Onları kovalayan, demokrasi aşığı kahramanlar.

Ama... Bu arada... Milletin onurlu direnişinden rahatsız olanlar da var... Camiye saldıranlar, imamı, müezzini yaralayanlar...

Bunlar... Darbe destekçileri.

Bunlar... Tuzu kurular.

Bunlar... Hâlâ aramızdalar.

Bunlar... Demokrasiden söz ederler... İnanmayın... Darbeyi, darbeciyi severler.

"Ah bir darbe oluverse" diye sabah akşam dua ederler... Darbe beklerler.

Dünü unutmayalım.

Bunları... İyi tanıyalım.

***



İstanbul

Fatih... Mihrişah Hacıkadın Camii.

İmam Âdem Tunoğlu ile cami cemaatinden, emekli polis Nihat Akın'a pala ile saldırıldı.

Nihat Akın'ın kafasına 18, eline 7 dikiş atıldı.

Bütün bunlar niçin?

İmam Âdem Tunoğlu ile emekli polis Nihat Akın darbeye karşı çıktıkları için.

Demokrasi... İlle de demokrasi dedikleri için.

***



İzmir

Narlıdere... Kutlu Yalvaç Camii.

Saldıranlar... Üç kişi... Biri kadın.

Müezzin Mehmet Kuzgun yaralandı... Caminin camları kırıldı.

Torbalı... Camiye saldırı... Saldıranlar 23 kişi.

Müezzin Süleyman Süngü ile İmam Ekrem Kara yaralı.

Saldırganlar... Bugün aramızdalar.

***



Tekirdağ

Süleymanpaşa ilçesinde...

Gazi Murat Bey Camii'ne saldıranlar...

İmam Recai Hatipoğlu'nu yaralayanlar...

Kimler?

Darbenin başarılı olmasını isteyenler.

Sorsanız... Demokrasiden söz ederler.

Gerçekte ise... Darbecinin peşinden giderler.

***



Bursa

Orhangazi... Çeltikçi Camii.

İmam Nurdoğan Akın dövüldü.

-Niçin salâ veriyorsun?.. Neden ezan okuyorsun?.. Ne diye halkı darbeye karşı direnişe çağırıyorsun?

Saldıranlar... 15 kişi.

Bunlar... Darbeye "Tiyatro" diyenler.

Bunlar...

"Kontrollü darbe" sözünü edenler.

Şimdi... Ne yapıyorlar?

Ellerini kollarını sallayarak, aramızda dolaşıyorlar.

***



Muğla

Darbenin başarılı olmasını arzulayanlar...

Halkın şanlı direnişinden rahatsız olanlar...

Turgutreis...

Akyarlar Camii'ne saldıranlar...

İmam Memduh Emek'i yaralayanlar...

Bunlar... Uzaylılar... Sabah akşam "Darbe" diye sayıklayanlar.

***



Ankara

Akıncı Üssü... Darbecilerin ana karargâhı... Komutan emir verdi:

-Gidin!.. Hoca'nın işini bitirin.

Cami "Tusaş Camii."

Akıncı Üssü'nün hemen yakınında. Bir asker... Hoca'ya telefon açtı:

-Hocam... Camiyi terk et... Oraya geliyorlar... Seni vuracaklar.

İmam Mustafa Şeker, camiyi terk etti.

Darbeciler... Geldiler... Hoca'yı aradılar... Caminin camlarını kırdılar... Minareye ateş açtılar.

Hoca... Camiden zamanında ayrılmasaydı, şimdi 15 Temmuz şehitleri arasındaydı.

***



Bolu

Göynük ilçesi... Hacı Mehmet Ericek Camii... İmam Metin Şener.

15 Temmuz gecesi Göynük'teki camiye, İmam Şener'e saldıranlar... Kimler?

Halkın, darbeye darbeciye direnmesini istemeyenler.

***



O gece

Darbe gecesi... 60'tan fazla müezzin ve imam yaralandı.

Camiler taşlandı.

Minareler kurşunlandı.

Camiye, pencereden girildi... Şalter indirildi... Elektrik kesildi... Amaç, hoparlörden ezan sesi yükselmesin.

Bu rezillikleri yapanların çoğu... Darbenin "Darbeci olmayan destekçileri."

Dedik ya... "Maskeliler."

İkiyüzlüler.

"Ah... Yine bir darbe oluverse" diye bekleyenler.

***



Dünü unutma

Ankara... Keçiören Camii imamı İbrahim Tapırdamaz.

İzmir... Urla- Zeytinalanı Camii imamı M. Hadi Beskisiz.

Tekirdağ... Ergene ilçesi... İmam Faruk Açıkgöz.

Darbe gecesi saldırıya uğradılar.

İstanbul... Kuleli Askeri Lisesi'nin karşısındaki Kaymak Mustafa Paşa Camii'nin din görevlisi... "Rehin alındı."

Bütün "Bunları" yapanlar... FETÖ'cüler mi?

Belki bir kısmı FETÖ'cü.

Ama... Çoğu... FETÖ ile uzaktan yakından ilgisi olmayanlar.

Onlar... "Maskeliler."

Maske... "Demokrat maskesi."

Gerçekte ise... Onlar... Darbeyi bekleyenler... Darbeciyi sevenler.

***



Günün sözü

Darbe, deviremediği yönetimi güçlendirir.