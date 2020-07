Halisdemirler... 7 kardeşler... 15 Temmuz'un simge ismi Ömer Halisdemir, 7 kardeşin en büyüğü değil.

Fakat... Doğan Halisdemir'in (Ağabey) söylediğine göre... "Ailenin lideri" Şehit Ömer Halisdemir'di:

-Ömer benden 4-5 yaş küçüktü... Ama liderlik vasfı vardı... Büyük küçük demezdi, herkesle yakından ilgilenirdi.

Soner Halisdemir... Şehidin kardeşi... Dedi ki:

-Öm er Abim bir başkaydı... Hepimiz onun gözünün içine bakardık... Ona doyamadık... Abim, ölecek adam mıydı?

Çukurkuyu'da... Mezarının başında... Şehitlik şerbetini içişinin yıldönümünde... Gözler yaşlı... Bir kadın sesini yükseltti:

-Ölecek adam değildi... Şehit olacak adamdı... Şehitler ölmez... O bir kahramandı.



HASAN HÜSEYİN DEDE'YE MEKTUPLAR

Azerbaycan... Dost ve kardeş... Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Ortaokulu'nda "Mektup yarışması" düzenlendi.

Mektuplar... Hasan Hüseyin Halisdemir'e... Şehit Ömer Halisdemir'in babasına.

Yarışmanın adı:

"Hasan Hüseyin dedem... Azerbaycanlı Ömer Halisdemir'ler, senin o mübarek ellerinden öpmek isterler."

Mektuplar yazıldı... En güzel 10 mektup seçildi.

Ve en güzel mektubu yazan 10 öğrenci, Azerbaycan'ın ulusal kahramanı Mübariz İbrahimov'un mezarından, toprak getirdiler... Ömer Halisdemir'in mezarına serptiler.

Yarışmaya katılan mektupların tamamı bir kitapta toplandı.

Kitabın adı... "Mektubat." Mektubat...

Ve mektupların asılları şu anda Çukurkuyu'da... Şehidin memleketinde... Şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir'de.



TÜRKİYE... ŞEHİDİNİ UNUTMADI

Türkiye'de... O kadar çok Ömer Halisdemir var ki.

Şanlıurfa'da... 70'in üzerinde.

Kahramanmaraş'ta da öyle.

Mersin'in Toroslar ilçesinde (Metropol ilçe) Ömer Halisdemir'in heykeli var.

Niğde'de... Yine Ömer Halisdemir heykeli.

Rize'de... "Ömer Halisdemir İlk Kurşun Anıtı."

Samsun-Atakum'da... "Ömer Halisdemir Parkı."

Ömer'im... Hemşehrim... Şehidim... Rahat uyu... Türkiye seni unutmadı.



ÖMER'İN TÜRKÜSÜ

Türkünün sözleri... Burak Gün.

Beste... Doğukan Dursun.

Sazlar... Koro... Malatya'daki Konservatuvar öğretmenleri.

Ağustos 2017'de... Malatya'daydık... "Ömer Halisdemir türküsünü" dinledik.

Duygulandık... Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan'ı aradık... Telefonda ona da dinlettik... Doğan ağlamaya başladı.

Sonra... Söyleyenler ağladı... Dinleyenler ağladı.



BU KALP SENİ UNUTUR MU?

Ankara... Ömer Halisdemir Bulvarı.

Sivas... Şuşehri ilçesi... Şehit Ömer Halisdemir Sokağı.

Malatya... Büyükşehir Belediyesi... Ömer Halisdemir Konferans Salonu.

Niğde... Ömer Halisdemir Hatıra Ormanı.

Çanakkale'de... Erzurum'da... Rize'de... Her yerde... "Ömer Halisdemir'in adı, anısı yaşıyor."

Hatta... Türkiye dışında... Sudan'da bir su kuyusu... Adı "Ömer Halisdemir."

Gine'de... Bir lise... "Ömer Halisdemir Lisesi."

Şehidim... Bu millet... Milyonlarca kalp... Seni hiç unutur mu?



ANAM ANAM GARİP ANAM

Ömer Halisdemir... Saz çalardı... Türkü söylerdi.

Ağabeyi Doğan dedi ki:

-Neşet Ertaş'ı çok severdi.

Şehidin en çok çalıp söylediği türkü:

"İki büyük nimetim var,

Biri anam biri yârim,

İkisine de hürmetim var,

Biri anam, biri yârim,

Anam anam garip anam, derdimi kime yanam?

Çukurkuyu'da... Ana oğul... Aynı mezarlıkta uyuyorlar.

Ömer Halisdemir'in sevdiği... Çalıp söylediği... Bir başka Neşet Ertaş Türküsü:

"Bilemedim kıymetini kadrini,

Hata benim günah benim suç benim,

Elim ile içtim derdin zehrini,

Hata benim günah benim suç benim."



KAMYON RESİMLERİ

Karadeniz'de... İç Anadolu'da... Doğu'da... Güney'de... Ege'de... Yüzlerce kamyon... TIR... Arkasında "Ömer Halisdemir'in resmi."

İllerde, ilçelerde... Duvarlarda "Ömer Halisdemir'in resmi."

Bu sevgi... Öyle bir sevgi ki... Anlatılamaz



TOPRAK ANA

Babası Hasan Hüseyin Halisdemir'den... Ağabeyi Doğan Halisdemir'den... Kardeşi Soner Halisdemir'den defalarca dinledik:

-Toprağa âşıktı... Toprağı severdi... Toprağa "Toprak ana" derdi... Toprağını satana öfkelenirdi.

Ömer Halisdemir'in şehit olmadan hemen önce aldığı ve elma, armut, kiraz, ceviz ağacı diktiği 2 dönüm toprak var... Çukurkuyu'da... Ağaçlar büyüyor.

Sabah serinliği... Hafif bir rüzgâr... Dallar sallanıyor, yapraklar sanki ses veriyor.

"Ömer... Yiğit Ömer... Şehit Ömer" dercesine.

*

Ömer Halisdemir'in türküsü



Gölbaşından esti Niğde'nin yeli

Başında beresi peygamber gülü

30'u da geçti kurşunun seli

Dayan Ömer dayan boğazda canın

Kevserde melekler yuğacak kanın

Cennette şehitler yuğacak kanın

***

Dört bir yan harami, dört bir yan pusu

Ömer'i sorarsan aslanın hası

Milyonlar tutacak ardından yası

Dayan Ömer dayan boğazda canın

Kevserde melekler yuğacak kanın

Cennette şehitler yuğacak kanın

***



Bakışı şahandır, bileği demir

Zekai kumandan buyurmuş emir

43 sene imiş yazılan ömür

Dayan Ömer dayan boğazda canın

Kevserde melekler yuğacak kanın

Cennette şehitler yuğacak kanın

***

Görülmüş değildir böyle hıyanetŞükrolsun mevladan erdi inayetEvlatların gayri bize emanetDayan Ömer dayan boğazda canınKevserde melekler yuğacak kanınCennette şehitler yuğacak kanın