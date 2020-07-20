Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Son 3 gündür yeni vaka görünmeyen iller" diye söze başladı... Ve... 7 il saydı... İlk sırada Malatya.

Yaşar Öncan dostumuz... Yüzümüze baktı... "Var mısın?... Gidelim mi" dercesine.

Sabah erkenden yola çıktık... "Ver elini Malatya."

Önce deprem... Ocak ayındaki depremde... "Kriz yönetimi" çok başarılıydı... Kimse aç ve açıkta kalmadı.

Ardından... Korona... Malatya, kriz yönetiminde "Yine başarılı." Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan... "Günde 10 milyon maske ürettik" dedi ve ekledi:

-Ev ev maske dağıttık... Diğer illere de maske yolladık... Malatyalı, devletin uyarılarına karşı çok duyarlı.

Şehirde gezince "Başkan'a" hak verdik... Maske, mesafe, temizlik... "Tam puan."

Plaka numarası 44... Malatya, plakası gibi "Dört dörtlük" bir şehir.

***



Yazmazsak olmaz

Elmadağ, Kırıkkale, Keskin, Akpınar, Kırşehir, Mucur... Kayseri'de durduk... Zira...

Çevre yolunda... Sağda bir kamyon... Kavun yüklü:

"4 kavun 10 lira."

-Kavuncu... 4 kavunu 10 liraya satınca, sana ne kalıyor?

-Abi önce kavunun tadına bakın... Sonra sorunuza cevap vereyim.

Bıçağa sarıldı... Bir kavun kesti... Dilimledi... Uzattı.

Tatlı... Mis gibi... Aromalı.

Kavuncu... Dedi ki:

-Hayatta her şey para değil... Bize 1 lira, 2 lira kalsın yeter... Allah devlete millete zeval vermesin... Pahalı satmak ayıptır, günahtır... Bize yakışmaz.

Yaşar Öncan 100 lira çıkardı... Bagajı kavunla doldurduk.

Yol boyunca dağıta dağıta gittik... Gürün'de, temizlik işçilerine... Darende'de, Somuncu Baba Türbesi'ni ziyaret edenlere.

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Aysun Hoca'yı tanımalısınız

Aysun Bay Karabulut... Profesör... Turgut Özal Üniversitesi Rektörü.

Televizyoncular... Galiba Aysun Hoca'yı tanımıyorlar.

Bir tanısalar... Ekrana çıkarırlar... "İzlenme rekoru" kırar.

Malatya... Kayısı diyarı.

Aysun Hoca "Kayısı... Kayısı çekirdeği" üzerine araştırma yapıyor.

Acı kayısı çekirdeği... Kanser tedavisinde "Takviye" ilaç.

Günde 5-7 acı kayısı çekirdeği... Meme ve Pankreas kanserine karşı "Önleyici."

Kayısı tozu... "Yoğurt" karıştır ye... "Salataya" ekle.

Acı kayısı çekirdeği ile ilgili "Tesis" kuruldu... "Tıpta, yardımcı ürün."

***



Duymuş muydunuz?

Kayısı çekirdeği kahvesi... Hiç içtiniz mi?

Kayısı çekirdeği yağı... Kalbi koruyor.

Rusya... Hollanda... "Kayısı çekirdeği" istiyor.

Çekirdeğin "Acısı" iyi para ediyor.

Aysun Hoca anlattı:

-Acı kayısı çekirdeği, İngiltere'de, şeker türü bazı rahatsızlıklar için, reçetelere ilaç gibi yazılıyor.

Aysun Hoca'yı... Amerika, Rusya, İngiltere, Japonya, Çin...

Dünya tanıyor.

Biz... Ne kadar tanıyoruz?

Unutmadan... Aysun Hocam söyledi:

-Kayısı çekirdeği yağı, selülit kremi yapımında kullanılıyor.

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Ayasofya

Malatyalı memnun... Çok kişi "24 Temmuz'da İstanbul'da olacağını" söylüyor.

Ayasofya'da "Cuma namazı" kılmak için.

Ayasofya konusunda "Zamanı mıydı?.. Batı ne der?.. İbadete açılma kararı siyasi mi?" gibi söylemlere... Malatyalı öfkeleniyor... Tepki gösteriyor.

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Şaka gibi

Çarşıda... Ayakkabıcı anlattı... Fıkra sandık...

Ama değil... Gerçek.

Adam... Ayakkabı almak istemiş.

Ayağı... 43 numara.

Ayakkabıcı 43 numara ayakkabı getirmiş.

Adam... "Giymem" demiş:

-Sen bunun 44 numarasını ver... Madem Malatya'nın plakası 44... Ben de 44 numara ayakkabı giyerim.

***



Cami

Namaz... Maske, mesafe... Temizlik...

Maskesi olmayana maske dağıtımı... Cemaatin ateşinin ölçülmesi.

Malatya... Bu konuda çok dikkatli.

Hani... Bir söz var:

"At, binicisine göre kişner."

Vali Aydın Baruş... Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan... Kentin yöneticileri... "Halkın içinde olunca..."

Kurallara uyuluyor.

***



Korona hasarı

Oteller... Açık olanı da var, henüz açılmayanı da.

Otelimiz "Altın Kayısı Ramada."

Korona önlemleri... "Eksiksiz."

Ama... Doluluk... "Yüzde 30."

Lokantalar da öyle... Bir kısmı kapalı... Açık olanlarda ise... "İşler durgun."