Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın kameraların karşısına geçse ve... Müjdeyi verse:

- Bilim adamlarımız Kovit- 19'un aşısını buldular.

Neler olacağını söyleyelim:

1. Dünya... Bayram yapar.

2. İçimizde... Çok kişi karalar bağlar... "Nedeni, Tayyip Bey takıntısı."

3. Madem ki aşı Erdoğan döneminde bulundu... Öyleyse... "Aşı olmayacağım" diyenler bile çıkar.

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Menderes takıntısı-1

Seyhan Barajı... 8 Temmuz 1956'da hizmete girdi... Ve yoğun bir muhalefet başladı.

Topraktan baraj inşa edildi.

Köstebekler barajın duvarlarına yuva yaparlar.

Bu deliklere su dolar...

Toprak duvar patlar... Adana'yı su basar.

Seyhan Barajı 64 yıldır devrede.

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Menderes takıntısı-2

Menderes dönemi... Demirköprü ve Kemer Barajları yapılacak... 25 milyon dolar krediye ihtiyacı var.

Dünya Bankası güçlük çıkarır... "Baraj yapılmasın" diye.

1. Menderes kızar... "Dünya Bankası'nın Türkiye Temsilcisi Dr. Lifting Türkiye'yi terk eder."

2. Türkiye... Bu iki barajı "Kendi imkânları" ile yapmaya başlar.

3. Ve darbe... 27 Mayıs 1960... Yassıada'da Menderes'ten hesap sorulur... "Bu barajları yapmak şart mıydı?"

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Demirel takıntısı-1

Keban Barajı... Demirel "Yapacağım" diye tutturdu.

Yapıldığında, Cumhuriyet döneminin en büyük yatırımıydı.

Muhalefet edildi... "Yapılmasın" diye... Sadece içimizden değil, "Dışarıdan da" karşı çıkanlar vardı.

Almanya'nın "Ünlü" dergisi... Der Spiegel... Yayın yaptı:

"Türklerin onursal fiyaskosu... Baraj, bölge için uygun değil."

Alman böyle deyince... Bizim muhalefet coştu... Siyaset... Medya... "Keban Barajı'nda çatlak çıktı... Kızılırmak kadar su sızdıracak" diye haber bile yapıldı (Bu haberin çıktığı gazete arşivimizdeydi... Mehmet Özhaseki istedi... Hediye ettik).

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Demirel takıntısı-2

İstanbul Boğazı'na takılan ilk gerdanlık... Boğaziçi Köprüsü... Şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü.

"İnşaat Yüksek Mühendisi" Başbakan Süleyman Demirel bu köprünün temelini attıktan sonra... "İnşaat Mühendisleri Odası'ndan ihraç edildi." Aynı dönemde... Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olan "Elektrik Yüksek Mühendisi" Turgut Özal da... "Elektrik Mühendisleri Odası'ndan atıldı."

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Özal takıntısı

Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Turgut Özal "Cumhurbaşkanlığı'na aday olmaya" karar verince...

1. Ana muhalefet partisi lideri Erdal İnönü "Seçilirse meşruiyeti tartışılır... Elini sıkmayız" dedi.

2. ANAP'lı 33 milletvekili "Özal aday olursa oy vermeyiz" açıklaması yaptı.

3. Özal sayesinde milletvekili ve bakan olanlardan bile... "Özal'ın aleyhine çalışanlar" vardı.

4. ANAP içinden... Özal'ın karşısına "Aday çıkarıldı." Fethi Çelikbaş... Burdur Milletvekili.

5. Özal'ın adaylığı resmen açıklanınca... "ANAP'tan istifalar başladı..." İlyas Aktaş- Samsun... Nurhan Tekinel- Kastamonu... Erkan Kemaloğlu-Muş... Mustafa Tınaz Titiz-Zonguldak.

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Erdoğan takıntısı-1

Yavuz Sultan Selim Köprüsü... "Çok mu lazımdı?"

İzmit... Körfez geçişi... Osmangazi Köprüsü... "Şart mıydı?"

Çanakkale Boğazı'na köprü... "Yok daha neler?... Yılda kaç araç geçecek ki?"

İstanbul Havaalanı... "Çok uzak... Atatürk Havaalanı'nın suyu mu çıkmıştı?"

Şehir Hastaneleri... "Kaynak israfı."

Yüksek Hızlı Tren... "Gereksiz yatırım." Unutmayın "Yüksek Hızlı Tren iç göçü hızlandırır" diyen, Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını eleştiren parti lideri bile çıktı.

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Erdoğan takıntısı-2

Boğaz'ın altına tüp geçit... Bölünmüş yol... Milli tank... Marmaray... Aslında herkes "Bunların doğru işler olduğunu" biliyor bilmesine de... Karşı çıkışların "Önemli bir nedeni" var:

- Bütün bu eserler "İmam Hatip mezunu" bir siyasi liderin döneminde mi yapılmalıydı?... Keşke "Bizim dönemimizde" yapılsaydı.

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Damat takıntısı

Olacak şey değil ama... "Mesela" dedik... "Birkaç doğalgaz hattımız" olsa... Rus doğalgazı için ayrı hat... İran, Azerbaycan, Cezayir, Nijerya doğalgazları için ayrı hatlar.

Ve bir hat da... "Karadeniz'de bulunan Türk doğalgazı" hattı.

Hepsine de "Farklı fiyat" uygulansa.

Diyelim ki... En ucuzu "Yerli doğalgaz."

1. Yüzde yüz eminiz ki "Kazığı yerim ama yine de yerli doğalgazı istemem" diyenler çıkar.

2. Nedeni?.. Doğalgaz sondajı "Kimin" Enerji Bakanı olduğu dönemde başladı... Berat Albayrak'ın... Öyleyse... "Eksik olsun onun doğalgazı."