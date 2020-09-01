Kovit-19... Ankara'da durum... İç açıcı değil... Vaka sayısı "Türkiye ortalamasının üzerinde."

Çankaya senin, Ulus benim... "Gezdik."



Osmanlı Pazarı... Anteres AVM... Etlik... Ayvalı... Aktepe... "Doktorla" dolaştık... Ramazan Aydın.

Keçiören... Kızlarpınarı... Ufuktepe... "Başkan" da bizimle birlikteydi... Turgut Altınok... Keçiören Belediye Başkanı.



"Maske takan çok." Bastonlu kadın... Çaycı çırağı çocuk... Kırmızı ışıkta su satan Suriyeli.

Maske takmayan da çok... "Maskeyi çenesine" takan da. Turgut Altınok dayanamıyor: -Bu kafayla normale zor dönülür.

***





Anket

Vaka sayısı sürekli yükselişte... Neden? Maskeli bir kadın "Çok kişi gevşek" diye konuşuyor:

-Devlet, hükümet, vilayet, belediye elinden geleni yapıyor?... Ama umursamayan çok.

Emekli... Bir işyerinin kapısındaki yazıları gösteriyor... "Maskesiz girmeyin... Kurallara uyalım... İçeriye 3 kişiden fazla girilmesin." Ve yanıt veriyor:



- Sağlık Bakanı'nın dilinde tüy bitti... Daha ne yapsın?.. Davul zurna mı çalsın?

Esnaf... "Kabahat kendimizde" diyor:

- Hükümet sıkı tedbir alınca "Öldük, bittik, ekonomi çöktü" diye feryat ediliyor... Tedbirler yumuşatılınca da... Lokantada, sahilde, düğünde millet üst üste.

***



Sinema

Korona sürecinde kapalıydı... Şimdi açık... AVM'de 10 sinema var... Toplam koltuk sayısı 2 bin 500.

Kovit-19 önlemi... Kapasite düşürülmüş... "Bin 154."



500 kişilik salonda... 4 seyirci var... Film... "Bayi Toplantısı."

100 kişilik salonda... 3 seyirci... Film... "Zengo."

"Sektörün durumu" içler acısı.

***



TMM... Temizlik, maske, mesafe

Turgut Altınok... Maske takmayanları uyarıyor.

"Canlı bomba oluyorsunuz" diyor. Afişler asıyor... TMM... "Temizlik, maske, mesafe."

Tişörtler dağıtıyor... TMM.

"Şoförler Derneği taksi duraklarına" hijyen makinesi dağıtmış... Taksiler temiz... Maskesi olmayan yolcuya "Şoför maske veriyor."

AVM girişinde... Ateş ölçülüyor.

Fakat... "İster maske takarım, ister takmam kime ne?" diyen öyle çok ki.

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"Bana bir şey olmaz"

Nişan... Nikâh... Sünnet... "Çok."

Turgut Altınok "Ne olur düğün yapmayın" diyor... Dinleyen kim?

Vatandaşın biri... "Bana bir şey olmaz" diye konuşunca... Altınok "Herkese olabilir... Sevdiklerini kaybedebilirsin" diye çıkışıyor.

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AVM... Yeni toparlanıyor

Anteres... AVM... 230 işyeri var... Mağaza... Lokanta... Eğlence mekânı. AVM'nin kapalı olduğu 3 ay boyunca "Kira alınmamış." Şimdi... Kira yüzde 50 indirilmiş.

Korona öncesi... Cumartesi 55 bin, pazar 70 bin kişi geliyormuş... Hafta içinde her gün 35 bin kişi.

Şimdi... Cumartesi 30 bin... Pazar 35 bin... Hafta içi 20 bin kişi.

Ancak... AVM'de kalabalık yok... Neden?

Nedeni şu... Eskiden... AVM'ye gelen... Uzun süre kalıyormuş... Yemek yiyormuş... Şimdi ise... İhtiyacını alıp gidiyor.

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Gözlem

İşyerlerinde bir "Daralma" gözledik.

"Yeni eleman" alan yok gibi.

İşyeri sahipleri "Küçülmeye" çalışıyorlar... "Daha az personelle" işi götürmek istiyorlar.

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Öneri

Turgut Altınok... Sokakta... Çarşıda... Semt pazarlarında.

Önerileri var:

Cuma hutbesi... Kovit-19 sürecinde kısa olsun.

Cuma namazı... 2 rekât farz... Mutlaka cemaatle kılınacak... 2 rekâttan sonrasını millet evinde kılsın.

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Osmanlı Pazarı...

Esnaftan Hamit Özsoy:



- Allah devlete millete zeval vermesin... Esnafa 25 bin lira düşük faizli kredi verildi... Allah razı olsun.

Bir diğer esnaf... "Kadın giyimi" üzerine iş yapıyor:

- İşler ne kötü, ne iyi... Orta karar.