Günün konusu, günün sorusu... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde... Ve çevresinde...

Herkes bunu konuşuyor:

- Doğalgaz ile ilgili tesisler nereye kurulacak?

Doğalgazın bulunduğu yer... Tuna-1 kuyusu.



"Kuyunun" Türkiye'de en yakın olduğu yer... Ereğli.

Mesafe... 176 kilometre.

Ereğli'de... "Yer belirlenmiş" bile.

Tersaneler bölgesinde... Hazine'ye ait büyük bir arazi.

Arazide... Altyapı mevcut... Liman hazır.

"Gülüç Tepesi'ne" çıktık... "Araziye" baktık.

Ereğli... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İkinci müjdeyi" bekliyor.

"Gözün aydın Ereğli... Tesisler buraya kurulacak" müjdesini.

***



Mustafa Varank

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan randevu istemiş.

Hemen randevu verilmiş.

Posbıyık, yanına "Ekibini" almış... Ankara'ya gitmiş... Bakan Varank'a "Sorunları" anlatmış... Çözüm için "Destek" istemiş.

Gerisini Halil Posbıyık'tan dinleyelim:

Çözüm odaklı bir devlet adamı.

Büyük bir yakınlık gördük.

Bizi uzun uzun dinledi...

Sorunlarımızla ilgilendi... Bizim yanımızda ilgilileri aradı... Talimatlar verdi.

Hayran kaldım.

***



Define

Doğalgaz... 2023'te evlerimize girecek.

O zamana kadar... Doğalgazın çıkarılması için... 700 teknik eleman çalışacak...

"Bürokratik kadro" hariç.

"Doğalgaz ekibi" nerede kalacak?

Karadeniz sahilindeki "Ayak" neresi olacak?

Ereğli... Bütün gün bu konularla meşgul.

Ereğlili... "Arazisinde define çıkmış gibi" sevincinden uçuyor.

***



Özlenen tablo

Budur... Siyaset de budur, hizmet de.

Mustafa Varank... Bakan... Onu Bakan yapan kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Halil Posbıyık... Belediye Başkanı... CHP'li... Genel Başkanı kim?... Kemal Kılıçdaroğlu.

Mustafa Varank da, Halil Posbıyık da "Bağcıyı dövmenin" peşinde değil... "Üzüm yemenin" derdindeler.

Peşinde oldukları şey... "Hizmet." Buluşuyorlar... Konuşuyorlar.

Bakan Varank "Halil Posbıyık'ın çalışmasını" beğeniyor.

Başkan Posbıyık "Mustafa Varank'a hayran kalıyor."

***



"Anahtar" sözcük

Ereğli'de... Ve çevresinde... En çok duyduğumuz söz şu oldu:

"Yerli ve milli."

Doğalgaz bulundu... Yerli...

Milli... "Millet sevinçli."

Şimdi "Petrol" bekleniyor... "Yerli ve milli" olacak.

Tank... Top... Tüfek... Sondaj gemisi... Helikopter... İnsansız hava aracı... Otomobil... "Yerli ve milli" denilince, herkes heyecanlanıyor.

***



Çilek Kafe

Çınaraltı mevkiinde... Fatih Sultan Mehmet'in "Fermanıyla" dikilmiş 550 yaşındaki anıt çınarın altındayız.

Çilek Kafe... Dostlarla çay içiyoruz.

Çay 1 lira... Evet, "Bir" lira.

Çok kişi çayın yanında "Simit" yiyor... "Keş" ile.



Keş... Süzme yoğurdun kurutulmuşu...

Bazı yörelerde "Kurut" deniliyor... "Değişik bir damak tadı."

Ereğli'de anlatılan bir şehir efsanesi var.

İstanbul'da bir gariban ölmüş... Sokakta... Üstünü başını aramışlar, kimliği yok.

Sadece... Cebinden "Bir topak keş" çıkmış... Ceviz kadar.

Oradan geçen biri... Demiş ki:

-Mutlaka Ereğli'den gelmiştir.

Sonunda öğrenilmiş ki... Cebinden "Keş" çıkan gariban, gerçekten de Ereğlili.

"Çay... Simit... Keş." Ereğli'de çok kişinin kahvaltısı... Ya da öğle yemeği.

***



Oruç Reis'e destek

Oruç Reis gemimiz Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalarını sürdürüyor.

Yunanistan tepkili... Fransa onun destekçisi... Almanya'nın tavrı zaten belli.

Karadeniz'de ise... Oruç Reis'e "Destek" var... Yunanistan'a, Fransa'ya, Almanya'ya karşı öfke.

Akçakoca'da... Alaplı'da...

Ereğli'de... Halk "Olaya" şu gözle bakıyor:

"Türkiye güçlendikçe Batı çelme takıyor... Korkmak yok... Doğalgazımız da olacak, petrolümüz de."

***



Herakles

Ereğli... Milat öncesine uzanan bir tarih... Uygarlıkların beşiklerinden biri... Bir zamanlar Herkül de buradaymış... "Herakles."



Belediye Başkanı Halil Posbıyık, bize bir "Herakles heykeli" hediye etti.

Yanında da Ereğli klasiği... "Simit ve keş."

Teşekkürler.

***



Cumhurbaşkanı'na mektup

Ekonomi... Kovit-19... Sokağın sesi... Halil Posbıyık'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektup... Siyaset... Nabız.

Yarın anlatacağız.