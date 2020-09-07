Korona... "Vaka ve can kaybı" artıyor... Ankara ise "İstanbul'u ikiye katlıyor... Neden?"

Dolaştık... Kavaklıdere... Kızılay... Sıhhiye... Ulus...

"Maske mesafe" biriki ay öncesinden farksız... Maske takan da var, takmayan da.

Öyleyse... Son haftalardaki artış niçin?

Sorduk... Araştırdık.

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Cemil Çiçek

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi... Önce "Türkiye genelini" konuştuk... Dedi ki:



- Son zamanlarda vaka sayısının artışının sebebi, bunca ikaza, bilim adamlarının bunca nefes tüketmelerine rağmen pek çok kişinin sorumsuzca davranışı ve "Bana bir şey olmaz" mantığıdır.

Sonra... "Ankara konusuna" girdik.

Cemil Bey araştırmış... Anlattı:

Daha ziyade göç alan bölgelerde artış var.

Memleketine gidiyor... Gevşiyor...

Önlemlere uymuyor.

Ankara'ya gelen çok... İşi düşüp gelenler... Tedaviye gelenler...

Başka illere giderken, Ankara'dan geçenler.

Cemil Çiçek'ten bir öneri:

- Bundan sonra her il için ayrı önlemler düşünmeliyiz.

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Çukurambar

Mekânlar dolu... Kahve... Pastane... Lokanta.

Dostlarla birlikteyiz... Aydibek Kahve.

"Çevreye" bakıyoruz... Maske mesafe "Eskisi gibi." Ama koronavirüs eskisi gibi değil... Herkes bir "Gerekçe" söylüyor.

Ve gözler Abdülkadir Aksu'ya çevriliyor... Aksu "Bence" diye söze başlıyor:



Bayram tatilinde Ankara boşaldı... Bayramdan sonra dönenler virüsü de getirdiler.

Düğünler... Ne kadar uyarırsan uyar... Ne maske var, ne mesafe.

Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı, Valiler, Bilim Kurulu... Sürekli uyarıyorlar... Ama dinlemeyen çok.

Sağlık Bakanı sakin, şeffaf, sabırlı... Gerekeni yapıyor... Aradım, tebrik ettim.

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Bir "Kazık" masalı

Gezerken... "Bir şey" dikkatimizi çekti.

GİMAT'a gittik... Toptancılar sitesi... Perakende satış da yapılıyor.

Gross Market'e girdik.

"Maske" tam puan... "Mesafede" durum farklı.



İndirim... 10 maske 4 lira 50 kuruş.

Kolonya satışlarında artış var.

Tıraş bıçağı etiketine gözümüz takıldı... Gilette-Blue 3... Fiyatı 19.90.

"Dikkatimizi çeken" olaya gelince;

Çankaya'da bir "Zincir markete" girdik... "Maske mesafe" kontrolü için... Ve... "Etiketi" görünce irkildik.

"Aynı tıraş bıçağı." Ama fiyatı iki katı... "39.90"

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Uyanıklar

Kızılay'da yürüdük... Ailece gezen çok... Maske mesafe... "Kurallara uyum yüksek."

Duvar kenarında maske satan bir gariban:

- Ablalar, abiler... 10 maske 5 lira.

Bir büfenin üzerindeki yazı:



- 50 maske 22 lira.

Kolonya satıcısı çok... Fakat... Aynı kolonya, farklı fiyatlarda.

Nedeni?.. "Ankara'daki vaka artışı" olmalı.

Yani... "Durumdan vazife... Fırsattan istifade."

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Gözlem

Olay yeri incelemesi... Son notlar:

"Akıllı bina" moda... Kamu binası... Büro kule... 20-25 katlı. Sabahları... Asansör kuyruğu...

Bir asansörde 10-15 kişi... "Al sana korona davetiyesi."

"Akıllı bina" personeli öğle yemeğine gidecek...

Yemekhaneye... Veya lokantaya... Yine asansör...

Yine kuyruk.

Bir de "Kongre turizmi" var... İç turizm... "Bir korona davetiyesi daha."

Ankara'da seminerler, kurslar, toplantılar... O kadar çok ki... Kamu misafirhanelerinde boş oda yok.

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Köksal Toptan

Kavaklıdere... Tunalı Hilmi Caddesi... Dolaşırken telefonumuz çaldı.

Arayan Köksal Toptan... Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi.

"Neredesin" diye sordu.

Anlattık... Korona... Ankara'daki tırmanış... "Olay yeri" incelemesi.

Gözlemlerimizi sordu... Buluştuk... Söyledik.



Sonra da Köksal Toptan'ı dinledik:

Ciddi bir tehlike var.

Bayramda memleketine giden çok oldu... Sahillere gidenler de öyle... Bir kısmı dönüşlerinde virüsü getirdi.

Ankara, göç alan bir şehir... Geleneğini sürdürüyor, sokak düğünü yapıyor... Ne maske kalıyor, ne mesafe.

Şu anda Türkiye'yi yönetmek çok zor.

Sayın Cumhurbaşkanı... Sağlık Bakanı... Bilim Kurulu... Sürekli uyarıyorlar... Kurallara uymak şart.

dünyada ekonomi ciddi oranda küçülürken, Türkiye, küçülmeyi bir yerde tutuyorsa, büyük başarı.