Ankara ile İstanbul'un ortasında... Korona karnesi Ankara'dan da iyi, İstanbul'dan da.

Nüfusa oranla vaka sayısı en az illerden... Aman nazar değmesin.



Vali Cevdet Atay... Otobüste, pazar yerinde, lokantada, kahvede, markette, fabrikada, berberde... Parklarda... Tüm yaşam alanlarında.

Maske dağıtıyor.

"Evinize virüs taşımayın" diyor.

Düzceli... Kurallara uyuyor.

Alkışlıyoruz.

Keşke... Her yer Düzce gibi olsa.

***



Piyasa toparlanıyor

Tuncay Şahin... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Dedi ki:



- Piyasa toparlanmaya başladı.

Düzce'den... 124 ülkeye ihracat yapılıyor... Makine, mobilya, kereste, cam, oto yedek parçası.

***



İş birliği

Sanayi ve üniversite işbirliği... Tam puan.

113 fabrikada üniversite hocaları danışmanlık yapıyorlar.

Proje üretiyorlar.

Verimliliğin artması için yol gösteriyorlar.

İşte... "Özlenen, örnek alınacak" uygulama.

***



Fındık

İklim... Fındık için uygun.

Geçen yıl 70 bin ton fındık üretilmiş.

Bu yıl... Rekolte düşük... 55 bin ton.

Ama... Fiyat iyi.

Fındık parası "Düğüne ve konuta" gidiyor.

Bu arada "Tarım Kredi'ye" de borç ödeniyor.

***



Şanslı kent

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü...

"Projeci." Üniversite Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar...

"Projeci." Popülizm yok.



Ortak akıl, yükselen değer.

Düzce'nin şanslı olduğunu söylemeliyiz.

Unutmadan;

Eski araçlar, seferden kaldırıldı.

"Belediye... Düzce Ulaşım..." 114 yeni araç sefere başladı.

"Belediye garantili vatandaş ortaklığı."

Dedik ya... Laf değil, iş.

***



Tarım... Olmazsa olmaz

Tarıma dönüş var...

Aman ne güzel.

Plastik sanayiinden, ahşap sanayiine geçiş başlamış... Sevindirici.

Orman Fakültesi Dekanı Prof. Haldun Müderrisoğlu, orman ürünleri fabrikalarına danışmanlık hizmeti veriyor. "Hocalar" şehrin yükselmesi için çalışıyorlar.

"Danışmanlık ücreti" mi dediniz?.. Hayır... Ücretsiz.

Düzce Üniversitesi ile gurur duyuyoruz.

***



Şehir... Çok canlı

Giden vali... Zülkif Dağlı... Başarılıydı...

Şimdi Samsun Valisi.

Gelen vali... Cevdet Atay... "Köylü ile sanayiciyi buluşturmak için" kolları sıvadı.

Amacı... "Tarımda sıçramayı sağlamak."

Düzce'yi çok canlı bulduk.

***



Villa

Ragıp Gökesaoğlu "Şimdi moda... Villa" dedi.

Korona ile birlikte...

"Tercih villaya."

Bahçeli eve talep yüksek.

Sarayyeri, Akınlar, Arap Çiftliği gibi bölgelerde... Bin 200 villa inşaatı devam ediyor.

***



Doğru karar

Eskiden... "Yüksek kata" izin veriliyormuş... 15 kat... 18 kat.

Şimdi... Belediye... Yüksek kata "Ruhsat vermiyor."

Yeni izin... 4 kat... 5 kat.

Doğru karar.

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Başarılar

Düzcespor... Kırmızı lacivert... Üçüncü ligde.

Hedefi... Şampiyonluk.



Bizi de Düzcesporlu yaptılar.

Teşekkürler... Ve başarılar.

***



Günün sorusu

Macron... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi... Kendi kirli tarihini bilmiyor.

Macron... Sokaktaki Düzceli'nin söylediği gibi... Macron'luğunu yapıyor.

Ve... Herkesin merak ettiği bir şey var:

"Muhalefet neden suskun?.. Muhalefet dilini mi yuttu?.. Muhalefet neden Macron'a bir çift söz etmiyor?"

Sahi... Muhalefet sözcüleri sokağa hiç çıkmıyorlar mı?