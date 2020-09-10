Başkent... "Vaka" sayısının en yüksek olduğu il.

Artış sürüyor...

Ankara'nın bütün bölgelerinde.

Örneğin;

Çankaya... Vaka artışının en düşük olduğu metropol ilçe... Binde 9.

Keçiören... Çankaya ile başa baş gibi... Yüzde 1.

Ama... Altındağ'da, Pursaklar'da, Sincan'da, Mamak'ta... Artış, tehlikeli boyutta... Yüzde 2.

Maalesef... En yüksek artış, en yoğun iç göç alan metropol ilçelerde.

***



Sincan

Korona haritasında kırmızı ilçelerden.

Kaymakamlık, belediye, emniyet, sağlıkçılar, zabıta... Ellerinden geleni yapıyorlar.

Çarşı pazarda... Sokakta... Neredeyse herkes maskeli.

Öyleyse... Sincan'da vaka artış hızı neden yüzde 2 düzeyinde?

Dedik ya... "İç göç" etkisi.

Göç... Komşu illerden.

550 bin civarında nüfusu olan Sincan'da...

22 bin Kırıkkaleli var... Kırıkkale- Ankara 70 kilometre.

Çorumlu... 48 bin... Mesafe 247 kilometre.

Yozgatlı... 45 bin... 209 kilometre.

Kırşehirli... 21 bin... 170 kilometre.

***



Araştırdık

Gezdik... Taksici, bakkal-market, pazarcı... Kadın erkek... "Maske, mesafe, temizlik" konusunda sorun yok.

Fakat...

Akraba ziyareti, kına, nişan, düğün, aile ve hemşeri toplantıları, ev gezmeleri... Koronayı tetikliyor.

Buna bir de "Çorum, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir" gidiş gelişlerini ekleyin.

Artı... Toplu taşıma araçlarının kalabalıklığı...

Alın size "Yüzde 2... Vaka artışı."

***



Köylü pazarı

Sincan temiz... Belediye çalışkan.

Her semtte halk pazarı var... Pazarlarda kontrol tam puan.

Pazarın girişinde ateş ölçülüyor.

Pazar esnafı maskeli... Müşteri maskeli.

Pazarlarda bir şey dikkatimizi çekti.

Her pazarda ayrılmış bir bölüm var...

Köylü pazarı... Köylü, ürettiği ürünü satıyor.

Köylünün çoğu kadın... Genç kız da çok.

Korona ile... Toprağın... Köyün... Tarımın... Üretimin... Önemini daha iyi anladık.

***



Şair doğru söylüyor

Şairi rahmetle andık... Orhan Veli'yi.

"Neler yapmadık şu vatan için!

Kimimiz öldük;

Kimimiz nutuk söyledik."

Korona sürecinde de... Kimileri çalışıyor, üretiyor... Geçim derdinde.

Kimileri de... Fiyatları şişiriyor...

Aşırı kâr hırsı... Tüketiciyi kazıklama peşinde.

Sincan... Köylü pazarı... Belediye Başkanı Murat Ercan'la birlikte gezdik.

Kastamonu-Taşköprü sarımsağı;

Sincan'da... Pazarda 20 lira.

Çankaya'da... Markette 40 lira. Başka söze gerek var mı?

***



Serbest pazar ekonomisi (!)

Köylü kadın "Kendim yetiştirdim" diyor.

Maydanoz... Nane... Dereotu... "Koskoca demet... Taptaze... 50 kuruş."



Çankaya... Market... "Pörsümüş... Küçücük demet... 1 lira 50 kuruş."

Hoş geldin serbest piyasa düzeni.

***



Acı ama gerçek

Domates... Köylü kadın 4 kilosunu 10 liraya satıyor.

Marketteki etiket... 1 kilo domates... "6.45."

Salatalık... Kıvırcık marul... Soğan, patates... Kabak... Patlıcan... Taze fasulye...

Köylü pazarı ile zincir market fiyatları arasında uçurum var.

***



Beğendik

Abdurrahim Karakoç... Rahmetlinin evi Sincan'daydı.

Belediye 5 Millet Kıraathanesi açmış...

Biri ünlü şairin adını taşıyor.



Kıraathaneler... Kültür merkezi gibi.

Öğrenciler... Ders çalışıyorlar.

Maske, mesafe, temizlik... "Mükemmel.

***



Anket

Olmazsa olmaz... Osman Altınışık ile dolaştık;

Lale Meydanı... Atatürk Caddesi... İstasyon Parkı... Kent Meydanı... Vatan Caddesi.

Nabız tutmaya çalıştık.

1. Erken seçim... Halkta karşılığı yok.

2. İdam cezası... Bazı suçlar için idamı savunan çok.

3. Sokağın gündemi siyaset değil... Ekonomi... Ve bir de korona.