Korona... Ankara'da tırmanışını sürdürüyor.

Tırmanış... Komşuyu da etkiliyor.

Komşu... Başkente en yakın il... Kırıkkale... 70 kilometre.

Bayramdan önce... Korona ile mücadelede Kırıkkale pilot şehirdi.

Vaka sayısı düşüktü.

Ankara'daki korona rüzgârı komşuyu da etkiledi... Vaka sayısı yükseldi.

Ankara'da... 200 binin üzerinde Kırıkkaleli var... Etkilenme kaçınılmaz.

Ankara hapşırsa, Kırıkkale'nin ateşi yükselir.

***



Şehitler diyarı

Sokaktaki çocuğa sor... "Büyüyünce ne olacaksın?" Çoğunun yanıtı... "Subay... Astsubay."

Ya da "Polis."

Osmaniye gibi.



Zaten... Nüfusa göre en çok şehidi olan iki il... Osmaniye ile Kırıkkale.

216 okul... Şehit adı taşıyor.

103 cadde ve sokak... "Şehit adı."

13 üst geçit... Parklar... Nereye baksanız "Şehitlerin adı ve anısı" yaşıyor.

Şehitler Müzesi bile var.

Kırıkkale... Vatan aşkıyla tutuşanın harman olduğu şehir.

Ve de... Vefalı şehir.

***



MPT 76

Kırıkkale denilince... Eskiden... Akla, tabanca gelirdi.

Şimdi... Tabanca yok.



"MPT 76" yapılıyor... Milli Piyade Tüfeği.

Ayrıca... "Fırtına obüsleri" yapılıyor.

"Silah sanayii" çok gelişmiş... Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bile mevcut.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bize MPT 76 hediye etti... "Maket."

***



Sinerji

Nedir? Uyumdur, işbirliğidir.

Vali... Belediye Başkanı... Sivil toplum lideri... Kanaat önderi... Ortak akıl... Al sana sinerji. Kırıkkale... İyi yönetiliyor.



Mehmet Saygılı... Belediye Başkanı... Geldiğinde (2014) belediyede bin 100 personel vardı... Şimdi 900.

2014... Personel, 7 maaş alacaklıydı... Şimdi her ay tıkır tıkır maaş ödeniyor.

Yunus Sezer... Vali... Halkın içinde... Öksüzün, yetimin, engellinin başını okşuyor.

Vali Bey bir sistem kurmuş... Yönetsel Takip ve Değerlendirme Sistemi... 356 proje sürekli izleniyor.

Vilayette... Belediyede... Hizmet, çözüm odaklı.

Sinerji... Kırıkkale yükseliyor

***



Gel de şaşırma

Erzurum'da, Bayburt'ta, Kars'ta, Ardahan'da, Ağrı'da... "Afgan çobanlar" görmüştük.

Kırıkkale'ye geldik... Çobanlar yine Afgan.

Herkes aynı şeyi söylüyor:

- Çoban bulamıyoruz... Ayda 5 bin lira ver, kimse çobanlık yapmak istemiyor.

Afgan çoban... Kırıkkaleli dedi ki... "Memnunuz, dürüst, çalışkan."

Erzurum, Kars, Ardahan'da da benzer sözler dinlemiştik.

***



Kırıkkalespor

Bölgesel Amatör Lig'de idi... BAL Ligi.

Şimdi... "Üçüncü lige" yükseldi.

Kırıkkaleli sevinçli.

Şehir... Kırmızı lacivert...



Nereye baksanız Kırıkkalespor bayrağı.

Destekleyen çok.

Taraftar desteği...

Vali, Belediye Başkanı, MKE (Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu), Türk Metal Sendikası desteği.

Gördük ki... Kırıkkalespor hayli iddialı.

***



Sihirli söz... "Yerli ve milli"

Karadeniz'de... Ereğli açıklarında... Doğalgaz bulundu.

Ereğlili... Sevinçten uçuyordu... Gitmiş, görmüş ve yazmıştık... Geçen hafta.

Doğalgaz sevinci Kırıkkale'de de yaşanıyor.

Yerli ve milli... Sihirli söz.

Bu söz söylenince akan sular duruyor.

***



Dün ve bugün

Kırıkkale... 1929'da 3 bin nüfuslu bir Anadolu kasabası.

Bugün... 300 bine dayanan bir nüfus.

Büyüyen Kırıkkale'den anlatılacak şey çok... Yarın.