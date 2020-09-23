Korona... Salgın... Yükseliş sürüyor... Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarıyor:

- Virüs taşıdığını bildiği halde evinde izole kalmak yerine işe giden, sokağa çıkan herkes hem suç işliyor hem de büyük vebal altına giriyor.

Erdoğan'ın bu son uyarısı sonuç verecek mi?

Keşke verse.

Ama içimizde yasağa, suça, vebale aldırmayan o kadar çok ki.

Kadın hamile... Bilim Kurulu üyesi olan doktoru "Yüksek risk var" diyor, "10 gün evde istirahat" raporu veriyor.

Sonra... Aynı kadın Instagram'da bir fotoğraf paylaşıyor... "Kapadokya hatırası."

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Antalya

Dilek Hanım kızıyla birlikte plajda.

Sık sık kumların üzerine tükürüyor... "Ölmek istemiyorum" diye bağırıyor.

Çevredekiler "Sorun nedir" diye soruyorlar.

- Hastayım... Koronavirüs... Ölmek istemiyorum.

Sağlık ekibi... Polis... Kadın ambulansla hastaneye götürülüyor... Şu anda hem korona tedavisi görüyor hem de psikolojik tedavi.

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Elazığ

Market sahibi... Korona...

Evinde karantinada. Sağlık ekibi evine gidiyor... Kontrole.

Kontrole. Eşi diyor ki:

- Kocam markette. Hemen polis devreye giriyor... Marketçi hastaneye yatırılıyor... Ayrıca para cezası da yazılıyor.

Ama... Virüsü kaç kişiye bulaştırdı?... Allah bilir.

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Trabzon

Adam hastanede...

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi...

Korona tedavisi.

Kimseye haber vermeden hastaneden çıkıyor.

Durum anlaşılıyor...

Şehir alarma geçiyor.

Hastamız... Bankadan para çekerken yakalanıyor... Doğru hastaneye.

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Kars

Harakani Devlet Hastanesi... Babakız...

İkisi de "Pozitif." Test sonucunu öğrenince hastaneden kaçıyorlar.

Hastane, polisi arıyor...

Polis de kaçakları.

Sonunda yakalanıyorlar...

Digor Durağı'nda.

Doğruca karantinaya... Ve adli işlem başlıyor.

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Manisa

Yüksek ateş...

Öksürük... Halsizlik...

Ve doğruca hastaneye...

Merkezefendi Hastanesi.

Test sonucu pozitif.

Hemen karantina...

Odası dördüncü katta.

Hasta... Hastaneden kaçmak niyetinde... Ama kapıda "Güvenlik" var.

Çare... Balkondan atlamak.

Atlarken ağır yaralanıyor... Yoğun bakıma alınıyor... Sonra... Sizlere ömür.

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Çorum

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

Sabri... Test... Pozitif... Tedaviye alındı.

Sonra... Görevlilerin olmadığı bir sırada...

Hastaneden kaçtı.

Polis... Sabri'yi aramaya başladı.

Özel kıyafetler giyen polis ekibi... Sabri'yi bir otelde buldu... Tekrar hastaneye.

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Çanakkale

Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi... Korona servisi.

Hasta "Sabah saatlerinde" camdan kaçtı.

Kaçarken... Hastaneye de zarar verdi.

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Samsun-Konya hattı

Genç... Yaşı 29... Akşam hastalanıyor... Doğruca Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne.

İlk müdahale... Kan alınıyor... Evine gönderiliyor...

Ve uyarılıyor:

- Sakın evden çıkmayın.

Ertesi gün... Tahlil sonuçları çıkıyor... Pozitif.

Sağlık ekibi... Eve gidiyor... Ama gencimiz kayıp.

Hemen polise haber veriliyor... Hasta nerede bulunuyor dersiniz? Konya'da.

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Van

Hastamız öğrenci yurdunda... Süleyman Şah Öğrenci Yurdu... Yalnız değil, 10 kişi daha karantinada.

Gece... Bir ara... Elektrikler kesiliyor.

Hastamız çok açıkgöz. Fırsat bu fırsat...

Karanlıkta yangın merdiveninden kaçıyor.

Polis arıyor... Yakalıyor... 3 bin 150 lira ceza... Ve tekrar karantina.

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Denizli

Ufuk... Sarayköy'de yaşıyor... Hastalanıyor...

Test... Pozitif.

Hemen Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınıyor.

Doktorlar... Kontrol için odasına girdiklerinde...

"Ufuk yok." Çarşafları birbirine bağlamış... Pencereden sarkıtmış... Ve hastaneden kaçmış.

***



Gaziantep

Şahinbey ilçesi... Yaşlı hasta... Korona tedavisinde.

Bir fırsatını buluyor... Kaçıyor.

Sağlık ekipleri... Polis... Başlıyorlar aramaya.

Hastayı... Kızı buluyor... Önce 25 Aralık Polis Merkezi'ne... Ardından, özel donanımlı polis ekipleri tarafından hastaneye.

Ama bu arada virüsü kaç kişiye bulaştırdı?

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Kocaeli

Devlet hastanesi... Akşam saatleri...

Koronavirüs tedavisi gören hasta firar etti.

Polis... Güçlükle yakaladı.

Sonuç... Polis zoruyla yeniden tedaviye alındı.

***



Karantina kaçağı... 125 bin kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Virüs taşıdığı halde işe gidenlerin, sokağa çıkanların" olduğunu... Bunların "Hem suç işlediklerini hem de vebal altına girdiklerini" söylüyor.

Ama... "Suç işlemeye... Vebal altına girmeye" devam eden çok.

125 bin "Karantina kaçağı" aramızda dolaşıyor.

Başka söze gerek var mı?