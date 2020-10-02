Tuncay Sonel... Ordu'nun yeni valisi (9 Haziran 2020'de atandı)... Önceliği "Şehit aileleri... Öksüzler... Yetimler."

Of Kaymakamlığı'nda da böyleydi, Tunceli Valiliği'nde de.



Ordu'ya geldi... Bin 62 öksüz, yetim var... Hepsine birer mektup:

"Babanız (Ya da anneniz) hayatta olsaydı ondan ne isterdiniz?"



Vali Amca'dan gelen mektuba "Bisiklet" diye cevap yazan da var... "Saç tokası... Muhabbet kuşu... Okul çantası... Tablet bilgisayar... Ayakkabı...

Oyuncak bebek" diye yazan da.

Tuncay Sonel... "Yavruları" sevindiriyor.

Değirmenin suyu... "Hayırseverlerden."

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Ortak akıl



Eğer... Vali ile Belediye Başkanı "Uyum" içindeyse... "Sivil toplum" devredeyse... Ortak akıl işliyor ve şehir yükseliyor.



Vali Tuncay Sonel... Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler... Maskeli mesafeli fındık hasatı başlatıyorlar.

Birlikte proje üretiyorlar... Hedef "Yatırım gelsin... İstihdam artsın... Turizm pastasından Ordu da pay alsın."

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Fındık

Ordu... Varsa fındık, yoksa fındık... Bölgenin en önemli gelir kaynağı.

1. Bu yıl fındığa iyi para verildi... Üretici memnun.

2. Vali... Belediye Başkanı... Üretimin artması için seferberler.

Eğer... Ordu... "Fındıklı çikolatada" dünya markası olabilse... "Gelir patlayacak."

Tuncay Sonel ile Hilmi Güler "Onun için" çalışıyorlar.

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Okul

Ordu'ya 66 yeni okul lazım... Zira 66 okul riskli... Yıkım kararı var.

Tuncay Sonel gelir gelmez "Hayırsever" aramış... Bölgenin İstanbul'da "Zengini...

Hayırseveri" çok.

"16 hayırsever" bulunmuş... "Devamı" geliyor.

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Aman nazar değmesin

Fındık hasat zamanı... Güneydoğu'dan 20 bin işçi gelmiş... Geçici... Çoğu Şanlıurfa'dan.

"Kamplarda" kalmışlar.

Maske, mesafe, temizlik... Kurallara uyulmuş... Sorun çıkmamış... Koronavirüs ile mücadeled herkes duyarlı... Ordu "Başarılı."

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Gerçek gündem

Çarşı... Pazar... Sokak... Nabız... Mini anket;

1. Seçim... Siyaset... Yeni parti... Ne konuşan var ne de merak edip soran.

2. Ulusal konularda Ordulu kenetleniyor... Çatlak ses, halkı sinirlendiriyor.

3. Halkın gündemi... Korona... Eğitim... Ekonomi.

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Doğru karar

Necati Çetinkaya, Ordu Valiliği'ne atanmıştı... 1984... İlk işi "Kamu kurumlarında sigara içmeyi yasaklamak" oldu.

Tuncay Sonel de gelir gelmez sahil bandında (Süleyman Felek Caddesi) sigara içmeyi yasaklamış.

Ayrıca... Bazı kalabalık caddelerde de "Yasak."

İsmet Paşa Caddesi, Sırrı Paşa Caddesi gibi.

Doğru karar... Tiryakiler homurdansalar da, çoğunluk memnun.

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Ordu bebekleri

Çeşit çeşit bebek... Ordu bezinden... Mor beyaz... Yazmalı... Basmalı bebekler.

Plastik değil... Organik.



İŞKUR ile Halk Eğitim Merkezi işbirliği... 52 kadın... Bebek yapıyorlar... Para kazanıyorlar.

Bebekleri gören hayran kalıyor... Mutlaka satın alıyor.

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Acil ihtiyaç

Çevre yolu... Gerekli... Önemli... Yapılıyordu... Sonra... İnşaatı durmuştu.

Yeniden başlamış... İyi olmuş.

Dileriz gecikmez... Zira bölgede trafik yoğun.

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Yeni hastane

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yapılsın" dedi.

Sağlık Bakanlığı hemen kolları sıvadı.

Ordu'ya yeni bir hastane yapılacak... "Büyükşehir'e" yakışan bir hastane.

Ordulu memnun.

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Yazmazsak olmaz

Tuncay Sonel... Yılların idarecisi...

Çevresi geniş... Tanıyanı seveni çok.

Ordu Valiliği'ne atanınca... Elbette her yerden çiçek yağacak... Normal.

Tuncay Vali... Gelir gelmez... Bankada bir "Hayır hesabı" açtırmış.



Sonra da bir çağrı yapmış;

- Kimse çiçek yollamasın... Çiçek göndermek isteyen, parasını "Hayır hesabına" yatırsın.

Hayır hesabında toplanan para... Öksüzlere... Yetimlere.

Vali Tuncay Sonel... Kimseye görünmeden, öksüze, yetime, şehidin emanetine dokunuyor... Başlarını okşuyor... Allah razı olsun.