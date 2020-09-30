Celal Tilgen... Nam-ı diğer Şeker Hoca... O bir Malatya markası... Yıllarca Şeker Camii'nin imamlığını yaptı... Cami şeker fabrikasının bahçesinde.

Emekliye ayrıldı.



Kör olası korona... Şeker Hoca'yı da aramızdan aldı... Dün Malatya'da toprağa verildi.

Allah rahmet eylesin.

***



Galoş

Camiye çorapla giriliyor.

Çorabı yırtık olanlar da var, kirli olan da.

Şeker Hoca... Caminin girişine "Galoş" koydu:

- Galoş giymeden camiye girilmeyecek.

Cemaat önce yadırgadı.

Sonra... Herkes bu uygulamayı sevdi.

***

Farz ve sünnet

Cuma vaazında Şeker Hoca uyarıda bulunurdu:

Muhterem cemaat... Farzı kıldıktan sonra memurlar, işi gücü olanlar, dükkân sahipleri işlerinin başına gitsinler.

Çalışmak da ibadettir... Ülkemizin çok çalışmaya ihtiyacı var.

***

Lokum

Malatya... Cuma... Yaşar Öncan'la camiye girdik.

Şeker Hoca kürsüde.

Bizleri gördü... Ve sesini yükseltti:



Oooo... Kimler geldi kimler?

Yavuz Donat abimiz...

Ankara'dan iş adamı Yaşar Öncan hemşehrimiz... Hoş gelmişler.

Ama... Gelirken... Cemaate bir kutu lokum getirip de, dağıtmayı akıl edememişler.

Ve... Caminin görevlisine seslendi:

- Cemaate şeker ikram edin...

Önce iki misafirimize.

Daha sonra... Malatya'ya... Şeker Camii'ne hiç elimiz boş gitmedik.

***



Haydi kızlar okula

Şeker Hoca vaaz veriyor:

Kız çocuklarınızı okula gönderin.

Maddi durumu uygun olmayan bana gelsin.

Defterini, kitabını... Çantasını... Kıyafetini ben karşılayacağım. Sonra... "Muhterem cemaat" diyerek devam ediyor: - İçinizde çantacı, kırtasiyeci, manifaturacı, ayakkabıcı var... Okula gidecek kızlarımıza destek olacak mıyız?

Cemaat... Bir ağızdan:

- Elbette Hocam.

***



Teknoloji

Muhterem cemaat.

Hep ben konuşuyorum... Dinliyorsunuz.

Takıldığınız, merak ettiğiniz konuları sorun.

Biliyorsam cevap veririm.

Bilmiyorsam... Önümde bilgisayar açık... Google'a danışırım... Doğrusunu hepimiz öğreniriz.

***



İlk nikâh

Cemaatten... Muzip bir genç:

- Hocam... Hazreti Havva ile Hazreti Âdem'in nikâh şahitleri kimlerdi?

Şeker Hoca'dan cevap:

1. Ben sağdıçları değildim.

2. Bana nikâh davetiyesi de gelmedi.

3. Kardeşim... Her şeyi öğrendin de bir bu mu kaldı?

***



Güle güle

Muhterem cemaat. Ben organlarımı bağışladım.

Siz de bağışlayın.

Hayat kurtaralım... Allah katında en büyük sevaptır.

Bu çağrı üzerine... 100'den fazla insan organ bağışında bulundu.

Hoca... Renkli bir kişilikti... Dostumuzdu.

Özleyeceğiz.

***

Helallik

Malatya Valisi Saffet Arkan Bedük, Kayseri Valiliği'ne atandı.

Malatya'ya veda... Son Cuma...

Şeker Camii.

Söz Şeker Hoca'da:

- Ey Cemaat!.. Valimize hakkınızı helal ediyor musunuz?

- Helal olsun.

- Peki... Ben hakkımı helal ediyor muyum?

- Helal et Hocam.

- Helal ediyorum ama bir şartla... Valimiz Kayseri'ye gidince cemaatimize dağıtılmak üzere pastırma-sucuk gönderirse.

Bedük... Kayseri'de göreve başladığının ilk Cuma'sında, "Gerekeni yaptı... Helalliğini yolladı."

***



Kasko

Şeker Hoca... Hayırsever bir ayakkabıcı ile konuştu.

Camide ayakkabı çalınırsa... Yenisi verilecek.

Ve Cuma...

Muhterem cemaat. Namaz sırasında kimse "Çalınır mı" diye ayakkabısını düşünmesin.

Cami kapısındaki ayakkabılarınız sigortalıdır.

Çalınan bana gelsin.

Cuma'dan sonra... Cemaatten biri:

- Hocam ayakkabım çalındı.

-Kaç numara? Nasıl bir ayakkabı?

- Bot... Greyder marka...

Pahalı.

- İlk defa duyuyorum... Ne iş yapıyorsun?

-Memurum.

- Evli misin?.. Çocuğun var mı?

- Evliyim... Elinizden öper, iki çocuğum var.

Şeker Hoca sinirlenir:

1. Memur maaşıyla bu ayakkabıyı nasıl aldın?

2. Çoluk çocuğunun rızkını, marka ayakkabıya ne diye harcadın?

3. Ya da yalan söylüyorsun...

Sana ayakkabı yok.

***



Yıkık duvar

Günlerden... Yine Cuma.

Şeker Hoca kürsüde:

Malatya'mızda... Yeni bir konut sitesi inşaatı başladı.

Müteahhit de aramızda.

Hayırlı uğurlu olsun...

İnşallah kısa zamanda bitirir ve satar.

Öyle zannediyorum ki... İki usta ile inşaat malzemesi yollayıp, camimizin yıkık duvarını da yaptırır.

Müteahhit... Ayağa kalkar:

- Baş üstüne Hocam... Hemen... Yarın.