Dereli... Giresun'un ilçesi... Güney'de... Aksu Vadisi'nde.

Sabah yağmur başladı... Öğleden sonra sağanak... Ve sel... Felaket. İlçe merkezinde sel suyu 2 metrenin üzerine çıktı.

Dükkânlar, bir kısmı yarıya kadar, bir kısmı tavana kadar... Taş ve çamur doldu.



Tarih... 22 Ağustos.

Aradan 1 aydan fazla zaman geçti.

İşte devlet refleksi... İşte büyük Türkiye'nin gücü... Dereli, derlenip toparlanıyor, yaralar sarılıyor.

***



At binicisine göre...

Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi... İlçeleri köyleri gezdi.

Evinden barkından olan insanları dinledi.

Hani... At binicisine göre kişner denir ya...

Erdoğan gelip de bizzat ilgilenince...

Yetkililer, sorumlular daha bir hızlanıyorlar, daha sıkı çalışıyorlar.

***



Süleyman Soylu

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Soylu'nun hakkı Soylu'ya.

Felaketten hemen sonra... Dereli'yi mesken tuttu.

Günlerce kaldı... 10 günden fazla.

İçişleri Bakanı... Şantiye şefi gibi "Devrede" olunca...

Dereli "Ayağa kaldırılmış."

Bölgeyi gezerken... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradık... Ve kutladık.

***



Çaldağ

Enver Ünlü... Giresun Valisi.

Iğdır Valiliği'nden tanıyoruz.

Giresun'da henüz yeni.



Gelmiş... Göreve başlamış... Kısa süre sonra da... Yağmur... Heyelan... Sel.

Vali Enver Ünlü ile Çaldağ'da karşılaştık... Eski belde... Şimdi köy.

Çaldağ... Ağır hasarlı.

Yıkılan evler... Sel suyuna kapılıp canını kaybeden Betül... Ve... Kayıplar... Arananlar.

1. Aç ve açıkta kimse yok.

2. En çok duyduğumuz söz... Allah devlete millete zeval vermesin.

***



Bu bir makam aracı

Kaymakamın aracı... Ama araç demeye bin şahit lazım.

Hurda yığını.



Ne teker kalmış, ne direksiyon.

Felaketten günler sonra bulunabilmiş... 18 Eylül'de... Derede... İlçe merkezinden 10 kilometre ileride.

İlçede... Hasar gören araç çok... Marka marka... Model model... Tam 117 tane... Tabii bu enkazlara araç denirse.

***



Yaraya merhem

İnsanlar... "Devleti" yanlarında görünce mutlu oluyorlar.

Devletin ilgisi... Yaraya sürülen merhem gibi.

Süleyman Soylu... Bölgenin ağabeyi.

Ve dört bakan;

Murat Kurum... Çevre ve Şehircilik Bakanı.

Bekir Pakdemirli... Tarım ve Orman Bakanı.

Fatih Dönmez... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı.

Adil Karaismailoğlu... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı.

"Elleri" felakete uğrayan ilçelerin, köylerin... Felaketzedelerin üzerinde.

***



Kaymakam

Murat Atıcı... Dereli Kaymakamı... Fırtına gibi.

Erzincan-Kemaliye Kaymakamı idi.

Sel felaketi... Yıldırım atama... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu onu aradı:



- Acele gel.

Geldi... Gecesi gündüzü yok.

Kaymakamlık binası... Sel kurbanı.

Atatürk İlköğretim Okulu... Şimdi Hükümet Konağı. Kaymakamlık... Adliye... Emniyet Müdürlüğü... Sosyal Yardımlaşma Vakfı... Tapu Müdürlüğü... Milli Eğitim... Bütün kurumlar "Eski ilköğretim okulunda."

***



Hasar tespiti

Dereli raporu... Acil yıkılacak bina... 53.

Ağır hasarlı... 31.

Orta hasarlı... 7.

Az hasarlı... 270.

Hasarsız... 230.

Yıkık... 12.

Yıkım işi... Çoktan başlamış... Dereli, şantiye gibi.

Yıkımın ardından... Kentsel dönüşüm başlıyor.

Devlet... Kentsel dönüşüm için felaket bilgesinde... Plan, proje hazır.

***



Bana bir şey olmaz

Korona... Ya da sel... Mantık aynı... Hiç değişmiyor... "Bana bir şey olmaz."

Devlet uyarıyor... "Dere yatağına ev yapma."

Ama... Dinleyen kim?.. "Bana bir şey olmaz."

Sel... Heyelan... Aynı umursamazlık... "Bana bir şey olmaz."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli doğru konuşuyor:

- Üzülerek söylüyorum ki her defasında meteoroloji olarak ciddi uyarılar yapmamıza rağmen, bu uyarıların da muhtarlıklar, belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler tarafından da defalarca tekrarlanıyor olmasına rağmen, vatandaşlarımız "Nasıl olsa bana bir şey olmaz" düşüncesi içerisine giriyorlar... Maalesef bu da can kayıplarına yol açabiliyor.