Koronavirüs... Salgın... Tırmanışını sürdürüyor... Medya mahallesinden Mehmet Emin Güzbey de yakalandı... Afyon, ODAK gazetesi sahibi... Kanal-3 Genel Yönetmeni.

Güzbey karantinadan çıktı.

Negatif... Ziyaretine gittik.

Ve... Öğrendik ki;

1. Afyon Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran... Korona.

2. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Ali Tuncer... Korona.

Onlar da iyileştiler... Geçmiş olsun.

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Düğün dernek

Saklı Bahçe... Blue Garden... Kirazlı Çeşme... Musti... Lavanta... Afyon'da kır düğünü yapılan mekânlar.

Yeni normal ile birlikte kır düğünlerinde patlama yaşanmış.



Öylesine ki... Aynı mekânda bir günde iki düğün.

Maske mesafe... Herkes keyfine göre.

Vur patlasın çal oynasın.

Hoş geldin korona.

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Saz heyeti

Sanatçı... Arkasında kemancı, tamburi, kanuni, baterist...

Vokalist... Tam 14 kişi.

Afyon'da düğün. Düğünden sonra test... 14'ü de karantinada.

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Otel raporu

Afyon'da otel çok... Termal turizmi.

1. Bazı oteller açık... NG... İkbal... Oruçoğlu... Akrones... Hilton.

2. Bazı oteller ise... Hala kapalı.

3. Bazı oteller ise... Açılmışlar... Ama müşteri yok... Tekrar kapanmışlar.

Otellerde... Maske, mesafe, temizlik... Kurallara uyum... Tam puan.

Korona vakası... Sıfır.

Doluluk oranına gelince... İkbal'in Genel Müdürü Ali Gümüşhan "Zayıf" dedi:

- Yüzde 20-25 aralığında.

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Afyon modeli

AFİUM... Afyon'da, yolların kesiştiği noktada AVM.

Tekstil... Elektronik... Marka mağazalar... 115 iş yeri.

Sahipleri:

İbrahim Evren... Salim Pancar.

1. Korona sürecinde... Hiç kira almamışlar.

2. Şimdi... Sabit kiralar iptal... Ciro üzerinden belli bir kira alıyorlar.

Örnek bir uygulama... Kiracılar memnun.

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"Düşünmeden konuşmak"

Geçtiğimiz günlerde... Bir il belediye başkanı... Yakışıksız laf etti.

"Koronavirüs... Can kayıpları... 65 yaş üzeri... Çoğunun ayağı çukurdaydı" gibi hoş olmayan sözler söyledi.

1. Ankara'daki "Korona turunda" gördük ki... Bu söylem çok kişiyi incitmiş.

2. Afyon'da... 65 yaş üzerindeki çok kişi... Kırgın.

Siyasetçi... Ağzından çıkan söze dikkat etmeli.

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Serbest piyasa

Gezdiğimiz yerlerde piyasa kontrolü de yapıyoruz.

Çarşı... Pazar... Bakkal... Manav... Zincir market... Gross market.

"Etiketlere" bakıyoruz.

Ankara... Ulus Hali;

Limon... Bir kilo... File içinde... 5 lira.

Ayşe kadın fasulye... 5 lira.

Bamya... 5 lira.

Patlıcan... 4 lira.

Ankara... GİMAT;

Patates... 79 kuruş.

Erik... Mürdüm...

2.99 lira.

Kabak... 2.35 lira.

Patlıcan... 2.49 lira.

Afyon... Fiyatlar makul... Etiketler abartısız.

Ama... Bazı büyük zincir marketlerde...

Durum çok farklı.

Fiyatlar uçuyor... Füze gibi.

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Kimyası bozuldu

Ankara'da... Çok kişi... "Psikolojik sorunlu."

Nedeni koronavirüs.

Afyon'da...



Arkadaşlarla yemek yedik... Çarşıda gezdik... Yine çok kişi... "Psikolojik sorunlu."

Neden aynı... Koronavirüs.

Salgın... Milletin kimyasını bozmuş.

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Beğendik

Afyon'da... Motosikletli timler gördük.

12 tim... İkişer polis.

7/24... Cadde sokak... Kontrol.

Emniyet Müdürü Ali Temiz'i kutluyoruz.

Timler "Maske kontrolü" de yapıyorlar ama...

Bazen "Ruhsatsız silah" yakalıyorlar... Bazen "Tüfek", bazen de "Uyuşturucu."