Ankara Valisi Vasip Şahin ile konuştuk... "İhmal var... İnsanlar dikkat etmiyorlar" dedi ve ekledi:

- Herkes evinin önünü süpürse şehir tertemiz olur.

William Shakespeare'in dediği gibi:

"Olmak ya da olmamak... İşte bütün mesele bu."

Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse;

"Maske, mesafe, temizlik" üçlüsüne özen göstermiyoruz.

Sonra da "Korona neden tırmanışta" diye öfkeleniyoruz.

Vasip Şahin doğru söylüyor:

- Önce kendimiz dikkatli olacağız.

***



Seyir defteri

Korona... İlk vaka... 11 Mart'ta görüldü... "Bir erkek vatandaşımız... Avrupa bağlantılı."

İlk can kaybı... 15 Mart... Vefat eden kişi, virüsü "Çin'le teması olan bir çalışandan" kaptı.

19 Nisan... Can kaybı tavan yaptı... "127 vefat."

Sonra... Sokağa çıkma yasağı... Kurallara uyum... Ölümler azaldı... 12'ye kadar düştü.

Ve... Bayram... Düğün... Nişan... Asker uğurlama... Parti... Memleket ziyareti... Tatil... Korona tırmanışta.

***



Virüs seyahati

Altındağ... Mamak... Pursaklar... Ankara'nın yoğun göç alan ilçeleri... "Vaka sayısının" yükseldiği yerler.

Bu bölgeleri gezdik.

Dönüşte... Cemil Çiçek izlenimlerimizi sordu... Söyledik:

- Çok kişi memleketine gitmiş... Dönüşte hastalanmış.

Cemil Bey dedi ki:

Memleketine giden oradan sadece salça, turşu, bulgur getirmiyor ki... Bir kısmı virüsle dönüyor.

Düğüne gidiyor... Kurallara riayet etmiyor... Gelirken, koronayı da getiriyor.

***



Önder Mahallesi

Altındağ... Ankara'nın metropol ilçesi...

Nüfusu 390 bin... "Göç yoğunluklu."

Milli gelir... Ankara ortalamasının altında. Vaka sayısı... Ankara ortalamasının üzerinde.

Altındağ'da... Önder Mahallesi'ne gittik... "Suriyeli sığınmacı" yoğun... Bazı tabelalar Türkçe-Arapça... Sokaklar çocuk dolu...

Maskesiz dolaşan çok.

Vaka sayısındaki artışı söylemeye gerek yok... "Jet hızında."

***



Kayabaşı

Altındağ'dan bir başka mahalle... "Kayabaşı."

Ankara Kalesi civarı.

O bölgede... "Kentsel dönüşümün girdiği yerler var... Toparlanmış... Düzgün... Temiz... Kurallara uyum oranı fena değil."

Ama bir de "Düzgün olmayan yerler" var... Yıkık dökük gecekondular... Oralarda yaşayanlar... Sığınmacılar... Kurallar kimin umurunda... Vaka sayısı uçuşta.

***



Ağzı olan konuşuyor

Çankaya'dan... Bahçelievler'den... Keçiören'den... Kızılay'dan insan manzaraları.

İnsanlar... Çeşit çeşit.

"Bilen" var, "Bilmeyen" var.

"Bilmediğini bilmeyen" de var.

"Bilmeyen fakat her şeyi bildiğini iddia eden..." O kadar çok ki.

Maske takmamakta direniyor... Niçin? Biri... "Korona diye bir hastalığa inanmadığı" için.

Diğeri... Çokbilmiş... "Korona, emperyalist güç odaklarının oyunu" diyor.

Öteki... Fanatik muhalif... Tedavisi güç... "Tayyip, gündemi değiştirmek için korona diye bir bahane icat etti" diye konuşuyor.

***



Şaka gibi

Ulus'ta bir işportacı... Kaldırımda maske satıyor... Renk renk.

"50 maske 20 liraya."

Bakıyoruz kendisi maske takmamış

Hani ne derler?.. "Güler misin, ağlar mısın?"

***



Harita

Ankara tenha... Cadde ve sokaklardaki kalabalık "Mevsim normallerinin" altında.

Kimi evinden çıkmıyor... Kimi de hala yazlıkta... Akdeniz'de... Ege'de.

Dolaşırken... "Korkuyu" hissediyorsunuz... Evet... İnsanlar korkuyorlar.

Ankara'da... Sadece göç alan bölgelerde değil... "Dikmen... Anıtkabir civarı... Kızılay... Cebeci... Bahçelievler... Balgat... Gölbaşı... Turan Güneş Bulvarı civarında da" vaka sayısında yükselme olduğunu söylemeliyiz.

Bu yerlere Batıkent'i de eklememiz şart.

***



Geçmiş olsun

Selim Eser... Sincan Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü.

Çalışkan... İşinin delisi.

Bizi gezdirdi... O mahalle senin, bu çarşı benim... O kültür merkezi senin, bu millet bahçesi benim.

Sonra... Selim'den bir haber geldi... Önceki gün... "Korona."

Geçmiş olsun.

***



Baba-oğul

Veli Sungur... Yozgatlı... Cemil Çiçek'in hemşehrisi.

Senelerce Avusturya'da çalışmış... Şimdi emekli.

Elmadağ'da bahçe satın almış... Ankara'ya 50 kilometre... Günlerini orada geçiriyor.

Oğlu Avusturya'da... Babasını özlemiş... Ankara'ya gelmiş.

Gelirken... Virüsü de beraberinde getirmiş.

Cemil Çiçek dedi ki:

- Baba-oğul... Koronavirüs... Şimdi ikisi de hastanede.

***



Psikoloji

Ankara turumuzun özeti... Panik... Psikolojik bozukluk.

Doktora uğradık... Ramazan Aydın... Özel Keçiören Hastanesi.

Ramazan hoca "Herkes kaygılı" diye söze başladı:

Biraz ateşi yükselen, başı ağrıyan hastaneye koşuyor... Korona korkusu.

Psikolojik bozukluk tavan yaptı.

Sonbahar... Mevsim değişikliği... Halsizlik, nezle gibi şeyler olur... Doğal... Ama insanlar panik halindeler.

Ne olur dikkat... Aman dikkat... Paniğe gerek yok.