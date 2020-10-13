ÇAKIRBEYLİ-AYDIN

Nazilli... Köşk... Efeler... Çine... Sultanhisar... Koçarlı... Atça... Çakırbeyli...

Sorduk:



- Ey Aydınlılar... Menderes'in hemşehrileri... Erken seçim istiyor musunuz?

Yanıt... Çakırbeyli'nin eski Muhtarı Mehmet Demir'den geldi:

Gözünü seveyim, ne seçimi?

Millet işinde gücünde... Erken seçimin lafını bile duymak isteyen yok.

Yapacak işi, söyleyecek sözü olmayan, erken seçim diye konuşup duruyor... Gülüp geçiyoruz.

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Örnek

Mehmet Demir... Menderes'in köyü (Şimdi mahalle) Çakırbeyli'nin efsane muhtarı.

5 dönem görev yaptı... 2019 seçimlerinde koltuğu Özer Orçan'a devretti.

Dostlar... Arkadaşlar... Yan yanalar... Dediler ki:



Değişim şart... Biz de bunu yaptık.

Büyüklerimize örnek olsun.

Zamanı gelince bırakmasını bileceksin.

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Yusuf Amca

Tarihten bir yaprak... Aydın'dan Ankara'ya bir heyet gider.

Heyette... Aydın Belediye Başkanı İsmet Sezgin de var.

Demokrat Parti Aydın İl Başkanı... Nazilli İlçe Başkanı... Çakırbeyli'den 6 kişi.

Başbakan Menderes... Heyeti akşam yemeğinde ağırlar.



Dr. Namık Gedik de vardır... İçişleri Bakanı... Aydın Milletvekili.

Yemektekilerin sayısı... 22.

Bugün... Yemeğe katılanlardan tek kişi hayatta... Çakırbeyli'den Yusuf Yılmaz... 94 yaşında.

2010'da... Yusuf Yılmaz'la evinde konuşmuştuk... Eşi Duran Hanım çay, çörek ikram etmişti... Yusuf Amca'nın "Menderesli anılarını" dinlemiştik.

Bu gelişte yine sorduk... Eşi sizlere ömür... Yusuf Yılmaz hasta... Geçmiş olsun.

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Aydın Valisi

Hüseyin Aksoy... Türkiye'nin en "Kıdemli" valisi.

Muğla, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli... Ve Aydın... 18 Haziran 2020.



Aralıksız 19 yıldır vali... Birikimli... Deneyim küpü... Başarılı, saygın bir devlet adamı.

Halkın içinde... Maske, mesafe, temizlik denetiminde.

Proje üretiyor... Şehirde sanayiciye moral veriyor... "Çekinmeyin... Yatırım yapın."

Kırsalda... Çiftçiyi teşvik ediyor... "Tarımı canlandırın."

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Toprakla barışmak

Nedim Kaplan... Koçarlı Belediye Başkanı.

"Korona önemli bir şey öğretti" diye söze başladı:

Toprağın önemi.

Tarım... Çok ihmal edilmişti... Şimdi herkes ekip biçmeye yöneldi.

Pamuk... Neredeyse unutulmuştu... Üretimi yeniden canlandı.

Mısır... Hayvancılık... Sebze... Aydınlı, tarımla barıştı... Ova bereketli... Yeter ki çalışın, üretin.

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Acil ihtiyaç

Aydın... Adliye binası.

1. Çok eski. 2. Küçük... İhtiyacı karşılamıyor.

3.Şehir merkezinde... Trafiğin göbeğinde... Gelip gitmek büyük sorun.

sorun. "Saray" demeyelim ama... Yeni ve büyük bir adliye binasına ihtiyacı var.

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Havaalanı

Aydın'da... Nereye gitsek, kiminle konuşsak, "Aynı istek."

"Havaalanı istiyor."

Aslında... Havaalanı var... "Çıldır."

Ama... "Şu anda kapalı." Uçak seferi yok.

Aydınlı'nın isteği... "Havaalanı yolcu ve kargo trafiğine açılsın."

Çıldır Havaalanı... Her seçimin öncesinde konuşulur... Uzun yıllardan beri.

Sonra... Seçim geçer... Ve unutulur.

Hatırlatırız.

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Şehir Hastanesi

Vali Hüseyin Aksoy, "Aydın'ın sağlık altyapısı mükemmel" dedi.

Aydın'ın korona karnesi... Ankara ve İstanbul'a göre... "Çok çok iyi."

Şimdi... Şehir Hastanesi gündemde.

Aydın gibi büyük bir şehir için gerekli... Gecikmemeli.

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Otoyol

Aydın-Denizli karayolu... 125 kilometre.

Türkiye'nin en çileli yollarından biri. Yerleşim yeri çok... İlçe... Belde... Mahalle. Trafik lambası... Dur-kalk... Dur-kalk... Defalarca.

Oh!.. Nihayet "Aydın-Denizli otoyolu ihalesi" yapılmış.

Bir an önce yapılmalı... Bitince bölge trafiği rahatlayacak.