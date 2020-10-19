MERZİFON



Amasya'nın en büyük ilçesi... Viyana'da şehit düşen "Kara Mustafa Paşa'nın memleketi."

- Ey Merzifonlular!.. Bir siyasetçi gelse... Erken seçimden söz etse... Ne dersiniz?

Yanıt... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dursun Dağdelen'den:

Derdimiz seçim değil, ekonomi.

Erken seçimden söz eden, söylediğine kendisi de inanmıyor ki.

Ziya Paşa'nın dediği gibi... Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Seçim lafını bırakalım... Üretime, istihdama, ihracata odaklanalım.

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Cemaat... Maskeli... Mesafeli

Cuma... Kara Mustafa Paşa Camii.

Korona öncesi... Cemaat... 600 kişi. Şimdi... İmam Mehmet Fatih Şahin... Kapıya yazı asmış:



"Camide maske ve mesafeye özen gösterelim."

Cuma'yı kılanların sayısı..."130 kişi."

Cami... Çarşı... Pazar... Kovit-19 konusunda "Kurallara saygılı."

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Ekonomik rapor

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon'a geldi... 16 Ekim Cuma.

Önce Kültür Merkezi'nde toplantı.

"Halkı... Sanayiciyi" dinledi.

Sonra... Ver elini OSB.

İşyerlerini gezdi... 52 firma.

Dursun Dağdelen... Vali Masatlı'ya rapor verdi:

Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sözümüz var... 2023'e kadar 10 bin ilave istihdam sağlayacağız.

Şimdiden 6 bin 500'e ulaştık... 2023'te... 10 bini aşacağız.

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Biliyor muydunuz?

Merzifon'dan... 80 ülkeye ihracat yapılıyor... "350 milyon dolar."

Bir fabrika... Mutfak üzerine... Ankastre... Bin 500 kişi çalışıyor.

Elektromotor... Merzifon iddialı... 64 ülkeye ihracat.

Tekstil fabrikası... İşçi sayısı bin 100... İhracat... Amerika'ya polis üniforması.

38 fabrikanın bacası tütüyor.

OSB... Yetmiyor... İkincisi yapılıyor.

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Eleman aranıyor

İşsizlik en büyük sorun.

Fakat;

Merzifon... Organize Sanayi... Vasıfsız Eleman arıyor... Asgari ücret.

Nitelikli elemana... Daha fazla ücret.

Ara eleman... Kaynakçı ustası... Dolgun ücret... Aranıyor... Bulunamıyor.

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"Abla doğru söylüyor"

Gezdik... Konuştuk... Sorduk:

- Ey eczacı... Ey cami cemaati... Ey taksici... Ey sanayici... Ey keşkekçi... Haliniz nicedir?

Keşkekçi... Gülerek yanıt verdi:

"Lambamız yanıyor" dedi.

Lambaları işaret etti.

Taksici... "Bu iş hoş olmadı... Kınadık" diye tepki gösterdi.

TSO Başkanı Dursun Dağdelen söze girdi:

Lambalar yanıyor... Bu sözün nereye gideceği belli.

Yanlış... Yakışıksız... Ayıp.

Kişisel bir gaf... Milleti rahatsız etti. Bir kadın:

- Önemli olan fabrikaların lambasının yanması, bacasının tütmesi.

Kalabalık "Abla doğru söylüyor" diye sesini yükseltti.

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Keşkek

Merzifon'un nesi meşhur diye sorarsanız...

Sokakta, şu yanıtı alırsınız:

- Eşeği ve keşkeği.

Merzifon... Tarihi İpek Yolu üzerinde.

Eskiden taşımacılık neyle yapılırdı?.. TIR yok... Kamyon yok.

Ya ne vardı?.. "Kervan... Deve kervanı."

Kervanın önünde de... "Eşek... Merzifon eşeği."

Keşkeğe gelince... "Coğrafi işareti bile alınmış."

Rumi Usta'nın Yeri... 100 yıllık keşkekçi.

Birinci kuşak... "Dede... Kör Rumi." Şimdi... Üçüncü kuşak devrede.

Merzifon'a yolunuz düşerse... Mutlaka keşkek yemelisiniz.

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Karar

Merzifon... Kararını vermiş.

Karar... TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na da iletilmiş.

Dursun Dağdelen dedi ki:

- Yerli ve milli otomobilin cam sileceklerinin motoru Merzifon'da yapılacak.

Karar... Heyecan... Hoşumuza gitti.

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Tarım... Teknoloji

Bölgede... Tarım da var, hayvancılık da.

Tarım denilince... Pancar, arpa, buğday, soğan, ayçiçeği.

Bu konu açılınca... Merzifonlu sanayici "Tarım ve hayvancılık elbette çok önemli" dedi ve ekledi:

- Ama Türkiye'nin sınıf atlaması için sanayi ihmal edilmemeli... Özellikle de yüksek teknoloji.

Dursun Dağdelen... "Doğru" diyerek devam etti:

- Bir kamyon buğday satıyorsun, karşılığında bir iPhone telefon alabiliyorsun... Sanayi yatırımlarını artırmalıyız... Merzifon olarak, savunma sanayii için mutlaka bir şey üreteceğiz.

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Yerli ve milli

Hepsi de Merzifonlu... 36 girişimci... Bir araya gelmişler.

"Motor" üretiyorlar... Küçük motor.

Fabrikada... 350 kişi çalışıyor.

İhracat... 36 ülkeye.

"Yerli ve milli."

Merzifon'da en çok duyduğumuz söz.

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Son söz

Bilmiyorduk... Yeni öğrendik.

Türkiye'nin "Kuşburnu marmelatı" ihtiyacının yüzde 18'ini Merzifon karşılıyor.

Merzifon'a veda... Ve son söz:

Merzifonlu "Boş konuşmayı" sevmiyor... Çalışıyor... Üretiyor.