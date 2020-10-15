Darbe... Milli iradenin bağrına saplanan hançer... 27 Mayıs 1960.

İdam... Meşru hükümetin Başkanı Adnan Menderes darağacında... 17 Eylül 1961.

Seçim... İdamdan 28 gün sonra, silahların gölgesinde genel seçim... 15 Ekim 1961.

Bugün 15 Ekim 2020.

59 yıl geçti aradan.

Darbe... Demokrasi... Bu çağda hâlâ içimizdeki darbe heveslileri... Sahte demokratların sefaleti...

Bir fikir jimnastiğine ne dersiniz?

***



Çankaya protokolü

Seçimden 9 gün sonra... 24 Ekim 1961... Çankaya Köşkü... Zirve.

Darbenin lideri Org. Cemal Gürsel.

Siyasi parti genel başkanları.

Genelkurmay Başkanı.

Kuvvet komutanları.

Konu:

Meclis'in açılması... Ve Cumhurbaşkanlığı seçimi.

Çankaya protokolü... 2 madde:

1. Partiler, Cumhurbaşkanlığı'na aday göstermeyecek.

2. Gürsel'in Cumhurbaşkanı seçilmesi için liderler ellerinden gelen gayreti gösterecekler.

Eğer... Gürsel seçilmezse...

Meclis kapanacak. Al sana bir darbe daha.

Hoş geldin demokrasi!

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Tehdit

Ali Fuat Başgil... Profesör... Senatör.

"Millet beni istiyor... Cumhurbaşkanlığı'na adayım" diyor.

Adaylığı için "İmza veren" çok... Adalet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden.

1. Prof. Başgil, Başbakanlığa çağrılıyor.

2. Tehdit ediliyor...

Edenler Fahri Özdilek... Sıtkı Ulay.

3. Prof. Başgil adaylıktan çekiliyor... Senatörlükten istifa ediyor... Ve Ankara'yı terk ediyor.

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Koalisyon... "Çatal kazık"

Seçim... "Darbecilerin beklentisini" karşılamıyor.

"CHP'nin beklentisini" de.

Zira... Beklenen:

Asker+CHP= Tek başına CHP iktidarı.

Fakat... Millet "Darbecinin... CHP'nin beklentisine" başkaldırıyor.

Sonuç... "Koalisyon."

Hoş geldin "Çatal kazık... İstikrarsızlık."

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16 Ekim 1961

Seçimin ertesi günü... Manşetler...

Cumhuriyet: - İkinci Cumhuriyet'in ilk seçimleri dün yapıldı.

Tercüman: - Millet olgunluğunu ispat etti. Hürriyet:

- Seçimler dün yapıldı... Seçim hadisesiz geçti.

Lideri idam edilen... Kapatılan Demokrat Parti'nin "Devamı" Adalet Partisi... 26 ilde birinci parti... CHP, 18 ilde birinci.

İstanbul... Adalet Partisi yüzde 41.8... CHP 38.2.

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İkinci Cumhuriyet

Meclis açılıyor... 25 Ekim 1961.

Geçici Başkan... İsmet İnönü. Kürsüde "Orgeneral üniforması" ile Cemal Gürsel.

Meclisi "Açış konuşmasını" yapıyor:

- İkinci Cumhuriyet'in sayın üyeleri...

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Anlamlı bir karar

Yassıada... Darbe mahkemesi...

Utanç kararları... Bir hukuk ayıbı.

Bu kararların "Yok sayılmasını" önermiştik... 27 Mayıs 2020'de...

TV'lerde.

Gazetede yazmıştık.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aynı gün ilgilendi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, hemen harekete geçti.

Ve... TBMM karar aldı.

Yassıada kararları tarihin çöp sepetine atıldı.

Dün... 14 Ekim 2020... Resmi Gazete... Bir "Cumhurbaşkanlığı kararı" yayımlandı... Özeti:

Yassıada Komisyonu kurulacak.

Yargılananların zararları karşılanacak.

Cumhurbaşkanlığı kararı...

"Tazminattan öte" bir anlam taşıyor.

"Kanayan yarayı" sarıyor.

Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanı.

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Menderes'in son konuşması

Yeri ve zamanı gelmişken... Menderes'in son konuşması...

İçimizdeki "Darbe heveslilerine" kapak olsun.

Konuşma... 25 Mayıs 1960'ta yapıldı... Eskişehir'de.

Menderes uzun konuşacaktı... Ama 7 dakika konuşabildi... Her cümlesi alkışlarla kesildi.

7'nci dakikada... Mikrofon bozuldu... İşin aslı sonra anlaşıldı... Sabotaj... Kablo kesilmişti.

İşte... 7 dakikalık son nutuk:

Çok sevgili vatandaşlarım.

Yolumuz seçim yoludur.

Serbest seçim yoludur.

Hürriyet ve demokrasinin memleketimizde yerleştirilmesi yoludur.

Şayet büyük Türk milletinin olgunluğuna ve demokrasinin faziletine inanmakta isek, iktidara gelmenin ve iktidardan gitmenin, seçimden başka bir yolu olmadığını kabul etmemiz lazım.

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Siyaset... Ciddiyet ister

Günümüzde... Sağda solda, sosyal medyada dolaşan lafları... Dedikoduları... Siyaset kürsülerinde ve ekranlarda pazarlamaya çalışanlar var.

Bunlar... Siyaset mühendisliğine heveslenenler... "Siyasi esnaflar."

Milletten kopuklar.

Siyaset yaptıklarını sanıyorlar.

Demokrasiden söz ediyorlar...

Ama demokrasiye inanmıyorlar.

"Sistemi değiştirmekten" söz ediyorlar.

Ama... Bir türlü kendilerini değiştiremiyorlar.

Siyaset... Ciddiyet gerektirir... İşte bunu anlamıyorlar.

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Meclis'in ışıkları yanıyor

Yanıyor... Yanmaya devam edecek... Hiç sönmeyecek.

Demokrasi... Son sözü millet söyleyecek.

Nokta.