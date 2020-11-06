Anadolu'nun ortasında... Bozkırda... Yeni bir başkent kurulurken...

Atatürk... Uluslararası yarışma yapılmasını ister. Fransa devlet baş mimarı da yarışmaya katılır. Kazanan... Alman mimar, şehir plancısı Hermann Jansen olur.

Alman mimar, ilk karşılaşmada Atatürk'e sorar:

- Bir kent planını uygulayacak ve arkasında duracak kadar güçlü yönetiminiz var mı?

Atatürk kızar:

Koca bir ülkeyi yedi düvelin elinden kurtarmışız.

İmparatorluğun küllerinden yeni bir devlet çıkarmışız.

Reformlar yapmaktayız.

Bütün bunları başaran bir rejimin, bir şehir planını uygulayacak güçte olup olmadığını nasıl sorarsınız?

Yıl 2020... Alman mimarın sorusu hâlâ güncel, hâlâ geçerli.

***



Alman haklı çıktı

Jansen'in "Ankara planı" Bakanlar Kurulu'nda onaylandı... 23 Temmuz 1932.

Plan... Uygulanmaya başlandı.

Sonra... Atatürk öldü... 10 Kasım 1938.

Ve... 1 ay geçti... İmar İdare Heyeti... 131 sayılı karar: Alman mimarın işine son verilmesi...

9 Aralık 1938.

***



İnsan manzaraları

Güzel İzmir... Ege'nin incisi İzmir...

Depremle sarsıldı.

Üç çeşit insan gördük.

1. Sevinenler... Oh çekenler...

Sapıklar... Hastalıklı ruhlar.

2. Kimi siyasetçiler... Ispanaktan yağ, felaketten oy çıkarmaya çalışanlar.

3. İnsanlığın ölmediğini her fırsatta gösterenler...İzmir'in acısına yanan yürekler, ağlayan gözler.

***



İşte TBMM

Meclis'te... Dijital Mecralar Komisyonu kuruldu... Başkanı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman... Dün konuştuk.

1. Koronayı atlattı... Geçmiş olsun. 2. Komisyon Başkanlığı... Hayırlı olsun. Hüseyin Yayman dedi ki:

Sosyal medya... Sadece bizde değil, bütün dünyada... Kötü amaçla da kullanılıyor.

Nefret, terör, ırkçılık suçları işleniyor.

Bir düzenleme şart... Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile koordineli çalışacağız.

Komisyon, TBMM'deki uzlaşmanın sonucu. Kutluyoruz.

***



Acı ama gerçek

Atatürk'ün yakın çevresinden Falih Rıfkı Atay yazıyor:

Yüksek bürokratlar dâhil çok kişi, Ankara'da arsa kapattılar.

Alman mimarın rüşvet ve nüfuzla yola gelmediğini görenler, Gazi'nin ölümünü beklediler.

Büyük Atatürk ölünce de düğmeye bastılar.

***



Uzun sözün kısası

Rantın gözü kör olsun.

Çürük zemine 10 katlı bina da yapılır, kumsala gökdelen de.

Parayı veren düdüğü çalar, imar planını çöpe atar.

Sonra... Deprem... Ölümler... Milletçe gözyaşı dökeriz.

Ne diyorduk?.. Bina mı öldürür, deprem mi?

Öldüren... Rantiyeye kurban edilen düzen.

Bozuk düzen...

Büyük Atatürk'ün ölmesi için gün sayan düzen.

***



Bahçelievler Yapı Kooperatifi

Kuranlar... Cumhuriyet'in ilk yıllarının üst düzey yöneticileri.

Arsa aldılar.

Ama... Arsa... Alman mimarın şehir planına göre... Konut alanı değildi.

Atatürk ölünce...

"Plan değiştirildi." Ankara'nın göbeğinde...

"Bürokratlar... Devletin üst yöneticileri" villa sahibi oldu.

***



Abdi Paşa'nın arsası

Ankara'da... Abdi Paşa'nın mirasçılarına ait arsa. (Anıtkabir- Bahçelievler arası.)

Büyük... 300 bin metrekare.

Ancak... "İmar alanının" dışında.

Birileri... Dönemin seçkinleri...

Yöneticileri... Bürokratları... "Arsayı aldılar... Metrekaresi 25 kuruşa."

Ve beklediler...

Atatürk hayata gözlerini yumdu... Yine plan değişti... Ve inşaatlar başladı.

***



Vefalı Demirci

Sevda Dinçer... Manisa'nın Demirci ilçesinden... 20 yaşında.

İzmir'de okuyordu... Üniversitede. Deprem... Sevda, sizlere ömür.

Demirci... Sevda'nın acılı ailesine kolkanat gerdi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk... İzmir'e... Depremzedelere... 3 bin battaniye, 20 ton odun gönderdi... Ve soba.

Odunları kim kıracak?.. Sobaları kim kuracak?.. Demirci'den "Ekip" gitti.

Anaokulu öğrencileri... İlkokul öğrencileri... İzmir'deki depremzede kardeşlerine 10 koli yardım yolladılar... Oyuncak... Boyama kitabı... Kalem... Satranç.

***



Burhan Hoca

Üniversite öğrencileri, okullarına gelen Prof. Dr. Burhan Kuzu'ya yumurta attılar.

Polis... Savcı... Hâkim... "Sanıklara" istenen ceza... "4'er yıl hapis."

Burhan Hoca... Hemen devreye girdi:

- Davacı değilim... Yumurta atıldıktan sonra şikâyetçi bile olmadım ki.

Burhan Kuzu... Böyle biriydi.

Burhan Hoca'nın, olay anındaki görüntüsü, "Yumurta kafada kırılmış...

Sarısı, Hoca'nın ensesinden akıyor."

Ödüle layık görüldü.

Tören yapıldı.

1. Kameraman, "Ödülü Burhan Hoca'nın elinden" aldı.

2. Burhan Hoca'ya da, "Hoşgörü ve sabır ödülü" verildi.

Sevgili dost... Mekânın cennet olsun.