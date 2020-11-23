KAHRAMANMARAŞ

Yiğidin harman olduğu, "Yerli ve milli" sözünün dudaklardan düşmediği, "Meydan okumayı seven" bir şehir.

Maraş, Fransız işgalinde.

Kaledeki Türk bayrağı indirilmiş.

Ulu Cami... Rıdvan Hoca... "Bayrağın dalgalanmadığı yerde, cuma namazı kıldırmam" diyor.

Sütçü İmam... Türk kadınına sarkıntılık eden Fransız askerine ilk kurşunu sıkıyor.

Halk, "Maraş bize mezar olmadan, düşmana gülizar olmaz" diye ayağa kalkıyor.

Ve... Bir kahramanlık destanı yazılıyor.

Kurtuluş Savaşı... Maraş, istiklalini kazanan ilk şehir... 12 Şubat 1920.

TBMM... Maraş'a İstiklal Madalyası veriyor... 5 Nisan 1925.

Ve "Kahraman" unvanı...

7 Şubat 1971.

Kahramanmaraş... Bugün bir başka destan daha yazıyor;

"Üretim... İhracat... Ekonomik kalkınma."

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Sanayi



Fabrika bacaları tütüyor... Üretim tam gaz.

Kadir Kurtul... Onun işi iplik, kumaş, konfeksiyon.

40 ülkeye ihracat... Almanya, İtalya, Rusya.....

İstihdam 4 bin kişi.

2021 sonu hedefi, 5 bin işçi.

Kapasite kullanımı, yüzde 100.

Şırnak'ta yatırım yaptı... 60 kişi çalışıyor... 2021 sonu hedefi 500 kişi.

Diyarbakır'da üçüncü tesisi kuruyor.

- Kadir Bey... Parti... Siyaset... Erken seçim?..

Korona sürecinde seçim konuşulur mu? Türkiye'nin erken seçim diye bir lüksü yok.

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Şehitlere vefa



Şehitler "Anısına" yapılmış.

Şehit... Haşim Yenigül anısına.

Şehit... Hakan Duygal... Ömer Faruk Sayıl.

Yoldan geçen... Çeşmeden su içiyor, şehidin ruhuna Fatiha okuyor.

Kahramanmaraş... Şehidini unutmuyor.

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Dondurma



Ekonominin lokomotif sektörlerinden.

Örneğin... MADO... Atilla Kanbur anlattı:

Türkiye genelinde 4 binden fazla MADO var... 40 bin çalışan.

Ankara, İstanbul, İzmir'de... Bölge depoları.

26 ülkede MADO mevcut.

Almanya ve Bulgaristan'da imalathane kurduk.

Çin, Kanada ve Arap coğrafyasında yatırıma hazırlanıyoruz.

Korona... Kapasiteyi yüzde 50'ye kadar düşürmüş... Şimdi toparlanıyor.

Siyaseti... Erken seçimi konuşuyorduk. Atilla Kanbur dedi ki:

- Zaman kaybı... Gereksiz... Bir şeyi değiştirmez... Kimsenin gündeminde yok.

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Ucube... Yerinde duruyor



Google'a gir... "Dünyanın en saçma binası" diye yaz.

Kahramanmaraş'taki... "Ucube" çıkar... "Özel İdare İş Merkezi."

Çirkinlik abidesi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yıkacağız" demişti.

Ama... Ucube... Yerli yerinde duruyor.

Ey!.. Ülkemin mühendisleri...

Mimarları... Çevrecileri.

Devletin parası ucubeye akıtılırken... Neredeydiniz?

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Çeyiz sandığı



Gelenek... Kız çocuk doğunca, babanın işi sandık almak.

Annenin görevi... Gelinlik çağına gelene kadar, sandığı doldurmak.

Sandık... Ceviz ağaç... Oyma... Boy boy.

Bin liraya da sandık var, 5 bin liraya da.

İsmail Kara... Kapalıçarşı'da... Beşinci kuşak sandıkçı... "İşler nasıl?" diye sorduk... Dedi ki:

- Kapalıçarşı'da 500'e yakın işyeri var... Müze gibi çarşı... Korona... İşler yüzde 50 düştü.

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Hasan Belli... Rahmetle



Avukat Hasan Belli... Dostumuzdu... Sıkı particiydi... Adalet Partisi... Doğru Yol...

Kahramanmaraş'a ilk "Bakanlık belgeli oteli" O yaptırmıştı... 1971'de... Belli Otel.

Zamansız öldü.

Oğlu Ahmet Belli... Oteli yeniledi... Şimdi Hilton.

140 yatak... Doluluk yüzde 70... Bu ortamda "İyi sayılır." Ahmet Belli, "Toparlanıyoruz" dedi:

Tekstil... Dondurma... Çelik mutfak eşyası... Hizmet sektörü... Toparlanma başladı.

- Ahmet... Siyaset, parti, seçim?.. Ne âlemde?

Bunları konuşan yok... Millet önünü görmenin derdinde.

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Altın "Maraş işi"



Serdar Zabun... Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski Başkanı... Sorduk:

- Kahramanmaraş'ta neden kuyumcu çok?

Çarşı... Kuyumcu dolu.

Ve... Kuyumculuk atölyesi... Yüzlerce.

Serdar Zabun, "İstanbul'dan sonra ikinci sıradayız" dedi:

Altınşehir... 325 altın takı atölyesi... Yakında açılacak.

Kuyumculuk... Bizde çok eski ve köklü bir sektör... Yüzük, küpe, gerdanlık, bilezik, çeşitli takılar.

Suriyeli sığınmacıların içinde bile kuyumculuk yapanlar var.