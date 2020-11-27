Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Koronadan en çok etkilenen kesimleri" sayıyordu:

- Ciğerciler, okullardaki kantinciler, kahveciler, lokantalar, düğün salonları... Ve davulcular, zurnacılar.



Örf, adet, gelenek... Nişanda, düğünde, kına gecesinde davul, zurna çalınır. Bazıları... Düğünde üç gün boyunca davul, zurna çaldırır.

Davulculuk, zurnacılık... "Önemli bir sektör."

Şimdi davullu zurnalı düğün de yok, nişan da, kına gecesi de.

"Sektör" sıkıntıda.

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Korona yasağı (!)

Korona... Harran ve Akçakale ilçelerinde çok az... Yok gibi.

Diğer ilçelerde... Örneğin Viranşehir'de... Hayli fazla.



Kent merkezinde ise... Oldukça yüksek.

Memurlar... Birbirlerine bulaştırıyorlar.

Büyükşehir Belediyesi'nde... Genel sekreter... 2 genel sekreter yardımcısı... Özel kalem müdürü... 13 daire başkanı... "Korona gazisi."

Başkan Beyazgül, personeline dedi ki... Gülerek:

- Koronayı yasaklıyorum, işler aksıyor... Korona olursanız sizi disipline veririm.

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Urfalıyam ezelden

Tarihsel dönüşüm... Belediye, gecekonduyu satın alıyor ve yıkıyor.

Yıkıntının altından tarihi eser çıkıyor... Mağara çıkıyor.

Ortaya çıkanlardan biri de... İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara.

Başkan Zeynel Abidin Beyazgül dedi ki:



- İbrahim Tatlıses bizim değerimiz... Urfa'nın kültürüne ve tanıtımına büyük katkısı oldu... Doğduğu mağarayı müze yapacağız... İbrahim Tatlıses Müzesi.

Vefa... İşte budur.

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Sıra gecesi

Ö nemli... Bir Şanlıurfa geleneği.

Otellerde... Balıklıgöl civarındaki mekânlarda... Konukevlerinde... Korona öncesi, sıra gecesi yapılıyordu.

50'ye yakın "Sıra gecesi ekibi" var.

Her ekip "l0 kişiden" oluşuyor... Davulcu... Zurnacı... Kemancı... Tefçi... Cümbüşçü... Türkücüler.

Korona... Sıra gecesi yasak... "Ekipler" zorda.

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Turizm

Şanlıurfa... Önemli bir turizm merkezi... İnanç turizmi... Göbeklitepe... Tarih... GAP... Harran... Kültür... 12 bin yıllık geçmiş... Tam bir "Müze şehir."

Korona öncesi... Turist yağıyordu.

Otellerde yer yoktu... 2019... Doluluk yüzde 92.

Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, "Uzakdoğu'dan da turist gelmeye başlamıştı" dedi.

Şimdi... Turistin, "T'si" bile yok. Otelci, zorda... Kilimci, darda... Turistik eşya satıcısı, sıkıntıda... Tur operatöründe, surat bir karış.

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Maske, mesafe, temizlik

Maske... Takmayan yok gibi... Ama "Mesafe" konusu sorunlu... "Sosyal mesafeye uyum" çok kişinin umurunda değil.

Temizliğe gelince...



Büyükşehir belediyesi kolları sıvamış... Araç, ev, işyeri, kamu binası... Park, bahçe... Çarşı... Dezenfekte ediliyor.

Ayrıca... Sokak hayvanlarına 16 ton mama.

Garibanların evlerine... 100 bin gıda kolisi.

Yalnızlara, evden çıkamayanlara... Sıcak yemek.

Allah razı olsun.

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Sığınmacılar

Suriyeli sığınmacı... 428 bin.

Bir kısmı işyeri açmış... Bir kısmı sanayide, inşaatta, tarımda "Ucuz işçi."

Çoğu "Kayıt dışı."

Unutmadan... "Suriyeli gelinimiz" hayli fazla.

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Ciğerciler

Şanlıurfalı için varsa ciğer, yoksa ciğer... Kahvaltıda ciğer... Sabahın erken saatinde.

Ciğerci Yusuf... İkiler... Ciğerci Kahkey... Hasan... Aziz... Arapoğlu... Ciğer Durağı... Lütfi... Ciğer Dünyası... Yüzlerce ciğerci var.

Urfalı "Salaşı" seviyor... Salaş ciğerciler "En iyi iş yapanlar."

Ama "Her şey" mazide kaldı... Korona yasağı.

Diyeceksiniz ki... "Paket servisi" var.

Var olmasına var ama... Ciğerin "Paketi" olmaz ki.

Ciğer... Ciğercide yenir... Sıcak sıcak... Soğanla, acı biberle.

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Doğru karar

Şehrin göbeğindeki yüksek Kızılay binası... Büyükşehir Belediyesi yıkmış... Ticaret ve Sanayi Odası binası da belediye tarafından satın alınıp, yıkılacak.



Meydan yapılacak.

Yerinde karar... Kutluyoruz.