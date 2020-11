Mamak... Sincan... Pursaklar... Keçiören... Çankaya... Altındağ... Yenimahalle... Gölbaşı... Etimesgut... Ankara'da, "Her yer yüksek riskli."

Unutulmaz rast şarkı... Makber... Güfte Abdülhak Hamit Tarhan... Beste Mehmet Baha Pars... "Her yer karanlık...."

Makber, bugün yazılıp, bestelenseydi... Galiba "Her yer kırmızı" diye başlardı.

***



Acı reçete

Turgut Altınok'un, korona ile mücadele önerisi:

- Tek yol 15 gün sokağa çıkma yasağı... Başka yolu yok... Üretim devam etsin... Ama yaşlı-genç denilmeden, 2 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilsin.

***



Keçiören

Nüfusu... Türkiye'nin pek çok şehrinden fazla... 940 bin.

Apartman... Korona... Ölüm... Allah rahmet eylesin.

Ölen... Belediye Başkanı Turgut Altınok'un akrabası.

Altınok, "Başsağlığı" diliyor... Apartmanın kapısından.

Cenaze sahibi, "Olmadı başkanım" diyor:

- İçeri girin... Yukarı çıkın... Bizim daireye... Yoksa annemin çok gücüne gider.

Altınok, "Hayır" diyor... Ve kendisi gibi başsağlığına gelenleri uyarıyor:

- Siz de kapıdan başsağlığı dileyip, gidin.

Ama dinleyen kim.

Sonuç... Apartmanın tamamı, "Korona... Karantina... Bir de ölüm var."

***



Mezarlık

Karşıyaka Mezarlığı... Ankara'nın en büyüğü.

Mamak-Ortaköy Mezarlığı... Orası da oldukça büyük.



Eskiden... Cenaze öğle namazından sonra toprağa verilirdi... Ya da ikindi.

Şimdi ise... Korona süreci... Cenaze günün her saatinde toprağa veriliyor... Anında.

Eskiden... Vakit namazında... 3 veya 5 ya da 10 cenaze için namaz kılınırdı.

Artık... Tek cenaze için namaz.

Ve... Tabuta da gerek yok... Kefen... Üstünde ceset torbası... Ört üstüne toprağı... Mekânı cennet olsun.

***



Araştırma

Turgut Altınok'a sorduk:

- Araştırma yaptınız mı?.. Salgın neden kontrol edilemiyor?

- Cenaze... Taziye... Hasta ziyareti... Nişan... Kına... Nikâh... Misafirlik... Toplu taşıma.

***



Maske, mesafe

Gezdik... Ulus... Çıkrıkçılar Yokuşu... Hamamönü... Dışkapı... Küçükesat... Çankaya... Bahçelievler... Dikmen... Balgat... Etlik.

Maske... Herkes dikkatli... Maske takmayan yok gibi.

Mesafe ise... Zor dostum zor... Pazar yerleri... Toplu taşıma araçları... Marketler... "Mesafe konusu sıkıntılı."

***



Semt pazarı

Keçiören'de... 38 semt pazarı var.

Temiz... Maske tam puan... Fiyatlar makul... Pazarcı esnafı eldivenli... Pazara gelenin ateşi ölçülüyor.

Ama... Bu soğukta... "Pazara fazla insan girmesin" demek olanaksız... Sınırlı sayıda insan girsin derseniz, kilometrelik kuyruk oluşur... Millet saatlerce bekler.



Pazarlarda sosyal mesafe... Hak getire.

Turgut Altınok... Gerçekçi... Dedi ki:

- Pazarlarda sosyal mesafeye uyularak alışveriş yapılıyor diyen yalan söyler... İşte tablo ortada... Görüyorsunuz.

***



Çeşit çeşit kolonya

Belediye çalışıyor... Dezenfektan, maske, kolonya üretip, dağıtıyor... 30 çeşit kolonya.

Limon... Mandalina... Lavanta... Tütün... İncir... Mango... Çilek...



Turgut Altınok dedi ki:

- Çocuklar çilek, genç kızlar sakız kokulu kolonyayı seviyorlar... Kadınların tercihi lavanta ile limon... Erkekler için fark etmiyor.

***



Cenaze servisi

Türkiye'de... "Başka şehre cenaze gönderme" hizmetini başlatan belediye, Keçiören... Turgut Altınok... Yıllar önce.

Sonra... Bu hizmet yaygınlaştı.

Belediyenin 21 cenaze aracı var.

Şehir dışına gönderilen cenaze, geçen yıllardan daha az.

Çoğu Ankara'da defnediliyor.

***



Grafik

Korona grafiği... Ya da "Çizgisi" diyelim... Veya "Eğrisi."

Kurban Bayramı öncesi... Çizgi, "Aşağı doğru gidiyor."

Bayramdan sonra... Hızla "Tırmanıyor."

Şu andaki durum... Geçen aya göre hafif düzelme var... Ama hâlâ "Renk kırmızı."

***



Her şeyin başı sağlık

Veda zamanı... Saat 12.00... Semt pazarı kalabalık... Turgut Altınok, "Söylemesi zor ama" diye söze başlıyor:

- Bence... Pazarlar kapanmalı... Biliyorum pazarcı esnafı kızacak, hemşehriler tepki gösterecek... Ama... İnsanımızın sağlığı her şeyden önemli.