

Adım adım Anadolu... Ankara, Elmadağ, Kırıkkale, Balışeyh, Yerköy, Yozgat.

Gündem... Ah bir kar yağsa... Korona, aşı, ekonomi...

Sağlıkçı... Doktor, hemşire, eczacı... Başı açık, başı kapalı... Erkekkadın... Uyum içinde... Korona mücadelesinde.

Erken seçim... Siyaset... Kimse konuşmuyor.

Kadın hâkim, öğretmen, avukat... Kimin başı açık, kimin kapalı... Milletin böyle bir derdi yok.



Ankara-Yozgat... 216 kilometre... Yol mükemmel.

Kafası karışanlara... Ülke gerçeklerinin farkında olmayanlara... Uzayda yaşayanlara(!)... Berlin Duvarı'nın yıkıldığından, Sovyetler Birliği'nin dağıldığından habersiz olanlara... Başörtüsü takıntısını aşamayanlara... Anadolu'yu dolaşmalarını öneririz.

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Hukukçular

Halkın geçimi... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, "Tarım ve hayvancılık" dedi.

Belediye Başkanı Celal Köse, "Bir de" diyerek, araya girdi:

- Hâkimlik, savcılık, avukatlık.

Başkan, saymaya başladı:

- Cemil Çiçek... Bekir Bozdağ... Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan... Yozgatlı hukukçu çok... Devam edeyim mi?

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Başpehlivan

Yozgat'ta geçimi konuşurken... Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, "Devamı var" dedi:

- Pehlivanlık...

Eskiler/efsaneler:

Celal Atik... Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.

Nasuh Akar... Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.

Şimdikiler:

Rıza Kayaalp... Avrupa, Dünya Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi.

Atakan Yüksel... Avrupa Şampiyonu.

Pehlivanlık üzerine sohbet sürerken... Başkan Celal Köse, "Başpehlivan bile çıkardık" diye sesini yükseltti.

Sorduk:

- Kim?

Celal Başkan... Gururlanarak yanıt verdi:

- Cemil Çiçek... Siyasetin Başpehlivanı.

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Büyük göç

Nüfus... İl merkezi... 92 bin.

İlçeler ve köylerle birlikte... 425 bin.

Ama... "Dışarıda" yaşayan Yozgatlı... Yozgat nüfusundan çok fazla.

Sadece Ankara'da... 380 binin üzerinde... Keçiören... Mamak... Sincan... "Yozgat Bulvarı" bile var.

İstanbul... 150 bini geçiyor.

Avusturya... Yaklaşık 200 bin Türk... 60 bini Yozgatlı.

Belediye Başkanı Celal Köse dedi ki:

- Türkiye'nin diğer illeri... Avrupa, ABD, Afrika... Dünyanın her tarafında 1 milyonun üzerinde hemşehrimiz yaşıyor.

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Her şeyin başı sağlık



Ziya Polat... Yozgat Valisi... "Gezmek ister misiniz?" dedi.

Şehir Hastanesi... Pırıl pırıl... Örnek, modern bir sağlık tesisi.

Türkiye'de ilk Şehir Hastanesi, Yozgat'ta yapıldı.

Karşısında... Bozok Üniversitesi Hastanesi.

Sağlık altyapısı... İyi... Çok çok iyi.

Korona... Vali Ziya Polat, "Atlattık... Şehir şimdi eskisinden çok daha iyi" dedi.

Eskisi... Yani... Kurban Bayramı sonrası. Ziyaret için Yozgat'a gelenler, virüsü de getirmişler.

Cadde-sokak... Temizlik, maske, mesafe... Kurallara uyum... Övgüye değer.

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Şehr-i huzur



Huzurlu şehir... Sakin... Esnaf, işinde gücünde... Çiftçi, bahçesinde, tarlasında...

Teröre, bozguna, fırsatçılara karşı 7/24 görev başında olan emniyet mensupları, halkın gözbebeği.

Vali... Belediye Başkanı... Halkın içindeler... Maske dağıtıyorlar, korona önlemlerini anlatıyorlar. Dert dinliyorlar...

Belediye, evinden çıkamayan yaşlı ve hastalara aş ulaştırıyor... İşyeri kapanan esnafa gıda paketi desteğinde bulunuyor.

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Beklenti "Yüksek"

Ankara-Sivas... Yüksek Hızlı Tren... Test sürüşleri başlamış.

YHT hattı... Yozgat'tan geçiyor... Büyük şans. Kiminle konuşsanız... Trenden söz ediyor.

Zira... Yozgat- Ankara, "Kardeş gibi."

Çoğunun Ankara'da akrabası var.

"Seferler" başlayınca... Ulaşım 1 saat.

Sabah Ankara'dan yola çık... Yozgat'ta akraba ziyareti... Sonra... Çamlık'ta testi kebabı... Öğleden sonra, Başkent'e dön.

Test sürüşü yapan ekibe el salladık.

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Tarihi Çarşı Hamamı

Eskiden... Yollar böyle miydi? 1960'lar... 1970'ler... Ankara-Yozgat... Toz toprak içinde kalırdık.

Aynı gün git-gel... Zordu.

Başbakan Süleyman Demirel ile... Yozgat Milletvekili Başbuğ Alparslan Türkeş ile... Çok gittik, gece konakladık

Tozdan, topraktan, terden, yorgunluktan kurtulmak için... Meşhur Tarihi Çapanoğlu Çarşı Hamamı'na giderdik.

Yine görmek istedik.

Belediye Başkanı Celal Köse, "İsterseniz hemen gidelim" dedi:

- Ama... Korona... Kısıtlama... Hamam kapalı.

Eh!.. Ne yapalım?.. Kısmetimizde yokmuş... Bir başka sefere.

Yozgat notları bitmedi... Devamı yarın...