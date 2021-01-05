

Konya'nın Kulu ilçesine gitmiştik... "İsveç rüzgârı" esiyordu... İsveç'te yaşayan Kululu çok.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine geldik... Burada da "Belçika rüzgârı" esiyor.

Belçika'da... Emirdağlı çok.

Emirdağ'ın... Tabela nüfusu... 19 bin 100.

Belçika'daki Emirdağlı 100 bin...

Brüksel... Brugge... Gent... Antwerp...

Milletvekili... Öğretmen... Pideci... Berber... Market... İnşaatçı... Kahveci... Her sektörde.

"Yolculuk", 1963'te, "Kötü" Ahmet Öztürk ile başlamış.

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Villa... Çok



Serkan Koyuncu... Belediye Başkanı... İnşaat Mühendisi... Yatırımcı... Dedi ki:

"Birçok projenin yanında, açık yüzme havuzu, tenis kortu, 1'i kapalı 3 halı saha yapıyoruz..."

Yaz tatilinde, Belçika'dan gelenler... "Bunları" istiyorlar.

Her aileden... Mutlaka Belçika'da olan var... Koyuncu'nun ablası da Belçika'da.

Emirdağ'da... 24 bin konut var... 9 bin konutta oturuluyor... Gerisi Belçika'daki Emirdağlıların... Çoğu villa... Yaz tatili için.

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Belçika bereketi

Mahinur Özdemir... Belçika'nın ilk başörtülü milletvekili... Şimdi Cezayir Büyükelçisi... Emirdağlı.

Emir Kır... Milletvekilliği... Bakanlık yaptı... Şu anda Sint- Joost-ten-Noode Belediye Başkanı... Emirdağlı.

Brüksel Bölge Parlamentosu'nda 4 Türk milletvekili var... 3'ü Emirdağlı.

Afyon ilçeleri arasında...

1. En çok banka şubesi... Emirdağ'da... 9 banka.

2. En çok kuyumcu... Yine Emirdağ'da.

Belçika bereketi... Euro yağıyor.

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Örnek köy

Camili Köyü... İlçeye 25 kilometre uzaklıkta... 120 hane. Köyün girişinde tabela:

"Korona önlemi... Girişçıkış yasak." Köylü... Nöbet tutuyor.

Dışarıdan akraba geliyor... HES kodu... Ateş ölçümü... Ziyaret kısa tutulacak.

Komşuluk... Misafirlik... Hayır... Kimse kimsenin evine gitmeyecek.

Temizlik, maske, mesafe... Tam puan...

Sıfır korona.

İşte örnek köy, alkışlanacak köylü.

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Dayanışma... 10 numara

Emirdağ'a... Hemşehri desteği...

Belçika Emirdağlılar Birliği'nden... Başkan Osman Mızrak.

Özcan Halaç... İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı... Hayırsever.

Yılmaz Suver... Antalya'da otelleri var... Hayırsever...

"Liste" uzun.

Ata topraklarına... Memleketteki hemşehrilerine... "Kol-kanat geriyorlar... Sosyal yardım... Yiyecek, giyecek."

Yardımlaşma... Olağanüstü.

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"Al Fadimem"



Emirdağ'ın... Türküleri meşhur... En başta... "Al Fadimem."

Sonra... "Ben giderim oduna."

Âşık... Çok... En meşhurları, "Âşık Yoksul Derviş."

Dinlemelisiniz.

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Kadına şiddet

Önemli... Elbette araştırdık.

Biri, "Ayıptır... Erkeğe yakışmaz" dedi. Diğeri:

- Emirdağ'ın erkeği akıllıdır... Karısı ne diyorsa dinler. Başkan Serkan Koyuncu söze girdi:

- Emirdağlı erkek, karısından korkmaz... Karısıyla kavga etmez... Ben ne diye korkayım?.. Eşim ne diyorsa onu yaparım.

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Bravo

Yeni belediye binası... 6 ay önce açılmış... Beğendik. Binada...

1. Her muhtarın makam odası var. Vatandaş ile ilk teması sağlıyorlar.

2. Şehit yakınlarının... Gazilerin... Odası var. İhtiyaçları karşılanıyor.

Bravo Başkan Serkan Koyuncu.

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Gündem

Anket... Olmazsa olmaz... Yüz yüze... Yaşar Önel ve Mehmet Emin Güzbey ile çarşı-pazar dolaştık.

Erken seçim... Yeni partiler... Siyasi tartışmalar... "Emirdağlı ne diyor?"

Halkın gündeminde... Bu konular yok.

Gündem... Doğalgaz... Borular döşeniyor.

Kadın kooperatifi... Kuruluyor... Belçika bağlantılı.

OSB... Büyüyor... Fabrikalar inşa ediliyor... Slogan, "Emirdağ tarıma dayalı sanayi ile kalkınır."

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Cennet

Halk arasında yaygın bir söz:

"Cennet, Emirdağ'ın ya altında ya üstünde."

Belçika'da hayatını kaybeden Emirdağlı...

"Mutlaka Emirdağ'da toprağa veriliyor."

Korona süreci... Belçika'dan hasta yakını gelemiyor... Cenaze uçakla gönderiliyor.

Belediye ekibi, uçaktan cenazeyi alıyor ve toprağa veriyor.

Bu sırada, cep telefonu ile canlı yayın... Belçika'da, naklen defin izleniyor.

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Dolgulu köfte

Köfte denilince... Akhisar-Ramiz Köfte... Tekirdağ-Özcanlar...

İnegöl-Orhan... Sivas-Kirli Ahmet... Çayeli-Hüsrev...

Türkiyem... Her köşesinde bir başka lezzet.

Emirdağ dolgulu köfte... Biliyor muydunuz?

Tenis topu büyüklüğünde... Ve...

Yanında... Yumurtalı pide... Emirdağ klasiği.

Yol arkadaşlarımız Yaşar Önel ile Mehmet Emin Güzbey... Bayıldılar.

Görüntü güzeldi... Ama... Diyet... Biz, bakmakla yetindik.