Yeter... Bitsin... Gitsin... Ve benzeri geri gelmesin... 2020'yi dünyanın burnundan getirdi... Korona.

Türkiye'nin... Bütün ülkelerin... Gündemini belirledi... Test... Negatif-pozitif... Karantina... Aşı... Can kayıpları.

"Nice yıllara" demek için Köksal Toptan'ı aradık.

Eşi Saime Hanım'la birlikte... Aile boyu korona... Evde... Karantinada.

Geçmiş olsun.

***

İsim isim



Kimler yakalanmadı ki... Kimler günlerce karantinada kalmadı ki...

Yıl boyu... O il senin, bu ilçe benim... Dolaştık durduk... Nelere tanık olmadık ki...

Adana... 4 belediye başkanı... Büyükşehir-Zeydan Karalar... Çukurova-Soner Çetin... Yüreğir-Fatih Karaispir... Seyhan-Akif Akay.

Kars... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu... Atlattı... Ama babası İsmail Bey hâlâ hastanede.

Trabzon... Emniyet Müdürü Metin Alper... Karantina günlerinde bile aklı görevindeydi.

Hatay... Sevgili Mehmet Ali Kuseyri... Bir cenazeye gitmişti... Sonuç... Korona ile tanıştı.

***

Eskişehir



Yüksek Hızlı Tren ile seyahat... Oh ne rahat.

Ama... Trenden iner inmez... Dinlediklerimiz... Can sıkıcı.

Kimi "atlatmış", kimi "karantinada."

Liste uzayıp gidiyor... Birkaç isim:

Arslan Kabukcuoğlu... İYİ Parti Milletvekili.

Zihni Çalışkan... AK Parti İl Başkanı.

Ayşe Ünlüce... Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri.

Nadir Küpeli... Organize Sanayi Bölgesi Başkanı.

Metin Güler... Ticaret Odası Başkanı.

***

Bir Manisa markası



Ersan Atılgan... Sayılır, sevilirdi... Kanaat önderiydi.

1977-1980... Manisa Belediye Başkanı... Adalet Partisi.

1981-1986... Ticaret Odası Başkanı.

1987-1989... Borsa Başkanı.

Hayırseverdi... Selimşahlar Mahallesi'nde okul yaptırdı.

Eşi Handan Hanım adına... Sağlık Ocağı.

Öksüzün, yetimin, şehit ailesinin, gazinin "Babasıydı."

Korona... Onu da aldı götürdü... Mekânı cennet olsun.

***

Başkent-Ardahan hattı



Ankara Kalesi'ni gezecektik... Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş'e uğramadan olmaz... Bürosu orada.

Yerinde yok... Koronakarantina.

Ver elini Ardahan... Önceden, Belediye Başkanı Faruk Demir'e haber vermek istedik... Korona.

Eşi-dostu aramaya çekinir olduk.

***

Profesörün ölümü



Seneler... Seneler önceydi.

İki doktor... Genç... İstanbul'dan mezun... Yeni evli.

İlk görev... Atandıkları yere gidiyorlardı:

Yozgat- Akdağmadeni.

Giderken... Niğde-Bor'a uğradılar.

Bir gece... Hatice ve Hasan Öz'ün evinde konaklama... Anababa ocağı.

Halam Hatice Öz... Genç çiftten Dr. Hikmet Öz'ün annesi... Gelini Dr. Feriha Öz.

Hacı Bekir lokumu getirmişlerdi.

Ertesi gün... Kuzenim Hikmet Öz... Eşi Feriha Öz... Güle güle... Anadolu'nun ortasındaki ilçeye... Vatan hizmetine.

Prof. Dr. Feriha Öz... Rahmetli kuzenim Prof. Dr. Hikmet Öz'ün eşiydi.

Korona... Onu da aldı... Sevgili eşinin yanına götürdü.

Adı... İstanbul'da... Sancaktepe Acil Durum Hastanesi'nde yaşıyor.

İkisine de, Allah rahmet eylesin.

***

Kaptan Recep



Eski dostlar, eski dostlar.

Bir başka âleme göçüp giden çok... Koronadan.

Geçen yıl... Akhisar'da... Esnafın arasındaydık... Borsa Başkanı Alper Alhat ile birlikte.

Kaptan Recep... Sevabına lokma döktürmüş... Esnafa dağıtıyordu.

Ne sevimli, ne hayırsever insandı.

Korona... Akhisar'ın "Kaptanı" şimdi... Mezarında... Sonsuz uykuda.

***

...Ve bir çınar devrildi



Hayır, korona değil, onu kanser götürdü.

Trabzon'un evladı... Türk futbolunun çınarı... Özkan Sümer.

Onunla, Maçka'da buluşurduk... Sümela Manastırı'na giden yolda.

Yedi dönümlük çiftliğindeki Sümer Restoran'da.

Zaman tüneli... Anılar... Lokanta... Dere kenarında bir masa... Mevsim yaz.







Hoca ile futbol sohbeti... Demişti ki:

Türkiye'deki antrenörler iyi... Ama üzerlerinde müthiş bir baskı var... Yönetim baskısı... Taraftar baskısı... Medya baskısı... Skor baskısı.

Trabzonlu için Trabzonspor, sadece bir spor kulübü değildir... Trabzonlu evinde, işinde, aşında, eşinde, rüyasında Trabzonspor'u görür.

Fenerbahçe... Büyük camia... Bir futbol devi... Ama doğru vizyonda birleşmeleri şart.

Aralık başında konuşmuştuk... "İyi değilim" demiş ve sormuştu:

- Trabzon'a ne zaman geleceksin?

"Yakında" yanıtını vermiştik.

Özkan Hoca'ya, "Yılbaşı hediyesi" götürecektik... Trabzonspor idari kadrosundan Ulaş Özdemir vermişti:

Trabzonspor maskesi... Trabzonspor kaşkolü... Trabzonspor anahtarlığı... Ve Trabzonspor forması.

Hediye paketi elimizde kaldı... Maalesef, Özkan Hoca bizi bekleyemedi... Rahmetle... Sevgili dost.

Seni özleyeceğiz.