Siyasette evrensel ölçü... Bütün demokrasilerde geçerli.

İlk 500 gün... Önemli.

Hükümet veya belediye başkanı, ilk 500 günde başarılı bir performans sergiliyorsa...

"İkinci dönem" seçimi kazanması garanti.

Zira... Seçmen... "Başladıklarını bitirsin" diye... Yine oy verir.

Emrah Özdemir... Genç... İnşaat mühendisi... Niğde Belediye Başkanı.

İlk 500 gün... Karne notu... Başarılı.

***



Tarihsel dönüşüm



Çok önemli... Kentin prestiji... Kader projesi... Tarihi bir eser... "Niğde Kalesi... Saat Kulesi."

Çevresi... Maalesef... Acı gerçek... "Gecekondu... Çirkin yapılaşma... Çarpık yerleşim."

Kalenin civarı... Tarih ve kültür hazinesi... Sungurbey Camii... Alaattin Camii... Rahmaniye Camii... Bedesten... Rum Kilisesi... Ermeni Kilisesi... 26 tescilli yapı... "Hepsi ayakta."

Ve hepsi de... Kale gibi, "Gecekondunun... Derme çatma binaların" gölgesinde.

Emrah Özdemir, belediye başkanlığına aday olduğu zaman Niğde'ye gitmiştik... Söz vermişti:

- Kazanırsam... Mutlaka bu işi ele alacağım.

Sonra yine gittik... Projeleri hazırdı.

Bu defa... Kolları sıvamış gördük... Kale çevresindeki yapılaşmada "Bin 300 hak sahibi" var... Onlarla görüşüyor... Anlaşıyor.

Niğde, "Kalesel dönüşümü" başarmalı.

Emrah Özdemir, "Başaracağız" dedi.

- Kalenin eteklerine iki katlı butik oteller yapacağız... Taş yapılar.

***



Laf değil... İş

Belediyecilik... "Gönül işi."

Particilikten önce "Hizmet işi."

Oy verene de, vermeyene de hizmet.

"Laf" değil, "İcraat."

Hani... Ziya Paşa ne demiş:

"Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz."

***



Beğendik



Sanayi Çarşısı... Niğde'ye yakışmıyordu... Yıkılması gerekiyordu.

Belediye... "Yenisini" yapmış... 368 işyeri... Havagazlı... Akıllı yol ile Kayseri-Adana yolu arasında... En uygun yer.

esnafı, "Yeni siteye" taşınacak.

Eski Sanayi Çarşısı... Yeşil alan olacak.

Akıl için yol bir... Hayırlı olsun.

***



Kangrene neşter

Yılların kanayan yarası... "Akkaya Barajı... Arıtma sorunu... Koku... Pislik... Zehir."

Niğde'nin "Arıtma tesisi" vardı... Ama elektrik faturası yüksek gelince... Bazen "yarım yamalak" çalıştırıldı, bazen hiç "çalıştırılmadı."

Niğde'nin "Atığı" Akkaya Barajı havzasına aktarıldı... "Niğde ile Bor arasında... Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin az ilerisinde."

Koku dayanılmazdı... Özellikle de havalar ısınınca... "Bor isyan halindeydi... Üniversite şikâyetçiydi."

Şikâyetler tavan yapınca... Atık suları Akkaya Barajı'na verilmedi... Niğde'nin "Çaylarına, derelerine" yönlendirildi.

Bağ-bahçe... Sebze-meyve... "Niğde'nin atığıyla" sulanmaya başladı... Zehirli suyla. Bu kez, sebze-meyveden şikâyetler baş gösterdi.

Emrah Özdemir'in seçim vaatleri arasında "Kangren halini almış bu sorunu çözmek" de vardı.

Müjde... Sorun çözülüyor.

"Biyolojik arıtma tesisi" kuruluyor... 2 ay sonra devreye girecek... Niğde için büyük yatırım... 150 milyon lira.

"Elektrik masrafı" olmayacak... Zira... Güneş enerjisi sistemi kurulacak ve arıtma tesisinin elektriği üretilecek.

***



Bir zamanlar kartaldı



Koyunlu Halı... Niğde ile Bor arasında... Koyunlu köylüsünün eseri... Halk ortaklığı... Kimsenin hissesi, "Yüzde 1'in" üzerinde değil... Örnek bir "Kalkınma modeli."

1972... Başlangıç... İyi niyet... Gayret... Çalışkanlık... Koyunlu Halı, "Destan yazdı."

Bin 700 çalışan... 3 vardiya üretim... Yüzde 100 kapasite... İç piyasaya satış... Yılda 30 milyon doların üzerinde ihracat.

Cumhurbaşkanları... Başbakanlar... Niğde'ye gittiklerinde mutlaka uğrarlardı

Defalarca geldik... Gezdik... Yazdık.

Sonra... Kan kaybı başladı... İç çekişmeler... "Kartalın" kanadı kırıldı... Uçamaz oldu... Yazık.

Geçen gelişimizde... Tesisin hali... İçler acısıydı.

Bu gelişte... Yine uğradık... Ve "Şaşırdık."

Koyunlu Halı, "Küllerinden doğuyor."

İşin başına Hasan Türkeş geçmiş... Yönetim Kurulu Başkanı... 7/24 görevde.

Şimdilik 100 kişi çalışıyor... Maaşlar ödeniyor... Üretim tam gaz... Ocak sonuna kadar dokunacak halılar, bugünden satılmış... Yeni işçi alınacak.

Keşke... Bu büyük "Halk ortaklığının... Örnek projenin" başına "Bu işler" gelmeseydi...

Neyse... "İnşallah kısa zamanda toparlanır... Ha gayret Hasan Türkeş."