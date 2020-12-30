Video Haber Yavuz Donat 'İlk 500 gün'

Yavuz Donat 'İlk 500 gün'

Yavuz Donat 'İlk 500 gün'
30.12.2020 | 09:12

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Yavuz Donat'ın 30.12.2020 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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