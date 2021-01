Sağlıklı, huzur dolu, mutluluklar dileğiyle...

Nice yıllara.

Yeni bir dönem...

Hayırlı olsun.

Yılın ilk günü... İlk soru:

- 2021'de en çok hangi konu konuşulacak? Siyasette... Televizyonlarda.

Yanıt... Adımız kadar eminiz:

"Erken seçim."

1. Göreceksiniz... Her hafta... Hatta her gün... TV programları... Erken seçim tartışmaları... Yorumlar yapılacak... Geçen yılki gibi.

2. Bütün bunlar erken seçim olacağı için değil... Vatandaşın gündeminde erken seçim yok.

3. Siyasetin gündeminde de yok... Hatta... Erken seçimden söz eden partilerin gündemlerinde bile yok... Her söylenene inanmayalım.

Soru:

Öyleyse neden erken seçim lafı pişirilip pişirilip...

Tekrar tekrar...

Milletin önüne getiriliyor?

Yanıt:

Siyaset sektöründe, siyaset üretemeyenlerin sayısı çok olduğu için...

Demagoji, aklın önüne geçtiği için... Fikir fukaralığının esiri olunduğu için.

Özetlersek...

Erken seçim tartışmaları... Laf olsun torba dolsun... Fikir yoksunu siyasetçi takımının ve siyaset mühendislerinin "Geyik muhabbeti."

***



Bodrum... 1 Ocak 2021

Tabela nüfusu... 170 bin. Şu andaki nüfus... Bodrum'un 30 yıllık gazetecisi Yaşar Anter'den rica ettik... Araştırdı: "Yaklaşık 450 bin."

Yazlık evi olanların yüzde 25-30'u dönmedi... Kışı Bodrum'da geçiriyorlar... Çoğu da emekli.

Arsa ve konut fiyatları... Arttı.

Güvercinlik... Mumcular... Yakaköy... Ortakent... Konut fiyatlarında artış... Yüzde 30-40 makasında.

Bazı yerlerde... Yüzde 100'ün üzerinde... Gümüşlük, Bitez, Gündoğan, Türkbükü gibi.

Denize sıfır... Artış yüzde 200.

***



Rifat Başkan'dan... Yeni yıl hediyesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği...

Rifat Hisarcıklıoğlu... Hedef... "81 ilde 81 okul." 65 ilde... Okul yapıldı.



6 ilde... İnşaat devam ediyor.

Geriye 9 il kaldı... Yapılacak.

Şimdi... Son proje... Sosyal sorumluluk:

Online eğitim gören... İhtiyaç sahibi... 30 bin öğrenciye, "Klavyeli tablet." İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmeye başlandı.

Yeni yıl hediyesi.

"TOBB'a yakışanı" yapıyor.

Teşekkürler Rifat Başkan.

***



Yılın lobisi

Türkiye'de...

Hayli etkili bir "Lobi" var:

"Bilmediğini bilmeyenler" lobisi.

"Her şeyi, herkesten iyi bilenler lobisi" de denebilir.

İçlerinde... Okumuşu, okumamışı...

Ne ararsanız var.

Korona... Deprem... Sel...

Trafik... Siyaset... Terör... Dış politika... Ekonomi...

Maşallah her konuda uzmanlar.

Şimdi... Bakıyoruz, "Aşı üzerine" fikir yürütüyorlar.

Bilgileri yok... Ama fikirleri çok mu çok.

Hani... Ne demişler?.. "Haddini bilmek gibi irfan olamaz."

Sahi... "Bunlar" hiç susmayacaklar mı?

Bari... "Aşı konusunda" kafa karıştırmasalar.

***



Fenerbahçe

Bodrum... Hava durumu... Hala denize girenler olduğunu söyleyelim, yeter. Yılın son günü... Ali Baba çiftliği... Fenerbahçe sohbeti.

Ali Şen... Çıtası yüksek... İddialı:

Fenerbahçe şampiyon olacak.

- Nasıl?



Rakiplere bakıyorum... Fener şanslı.

- Rakiplerin neleri noksan ki?

Hepsi... Aşağı yukarı aynı güçte... Fener'in şansı ise... Kadrosu daha iyi... Bu iyi kadro, iyi takım haline dönüşürse... Banko şampiyon. - Bunu kim yapacak?

Erol Bulut. - Yapabilir mi?

Erol'u, Türkiye'ye ben getirdim... Almanya'dan... 1995'te... 150 bin Mark'a... Çok iyi futbolcuydu. 1995-1996 sezonunda, Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 yenip, şampiyonluğu kazandığımız maçta, Aykut Kocaman'a attırdığı gol unutulmaz. Kişiliği, bilgisi 10 numara... Pekâlâ yapar... Erol'a inancım sonsuz.

***



Değişim

Ali Şen'e göre... Türk futbolunda "Değişim" var. Sorduk, "Nasıl bir değişim?" Yanıt:

Eskiden... Kulüp başkanları her gün konuşurlardı... Millet bıkmıştı.

Şimdi... Öyle değil.

Fenerbahçe'ye bakalım... Başkan Ali Koç... Konuşmuyor.

Bir şey söylenecekse... Emre Belözoğlu söyler... Ya da Erol Bulut... Doğrusu da bu.

***



Doğru

Fenerbahçe... 18 yeni futbolcu aldı... Toplama kadro ile şampiyonluk... Mümkün mü? Ali Şen'e göre... Mümkün:

İki defa başkanlık yaptım.

İkisinde de 16 yeni futbolcu aldım... Ve şampiyon olduk... Yalan mı?

Sohbete nokta... Ali Şen, "Elbette aşı olacağım" dedi.

Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Sağlık Bakanı, "Olacağız" dedikten sonra, aşı olmamak akıllı insan işi değil.