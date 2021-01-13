

Kırıkkale'de... 43 ilin geçiş yolunda... Bayraktepe.

Bayrak... 600 metrekare... 14 bin parke taşı... Özel beton kullanılmış.

Adana... Erzurum... Konya... Anadolu'da nereye gitsek, "Benzer görüntüler."



Adana... Erzurum... Konya... Anadolu'da nereye gitsek, "Benzer görüntüler."

Yolda... Bir TIR... 31 GV 455.

Dorse arkası... Şehit resimleri... Ömer Halisdemir... Fethi Sekin.

Ve... Plakanın altında bir yazı:

"İstikamet neresi?.. Kızıl elma."

***



Onlar... Kalplerde...



Nazilli... Kent merkezi...

Şehitler Anıtı... İsim isim.

Kahramanmaraş... Adım başı bir şehit çeşmesi... Hakan Duygal... Ömer Faruk Sayıl.

Erzurum... Şehitler Mahallesi.

Trabzon... Şehitler Anıtı.

Kayseri... Şehit Binbaşı Mahmut Şahin İlkokulu.

Edirne... Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu.

Rize... Erzincan... Çanakkale... Şanlıurfa...

"Aynı manzara." Şehitlerimiz... Milletimizin kalbinde.

***



Ömer Halisdemir



Niğde-Bor...

Çukurkuyu'dayız... Hava, buz gibi.

15 Temmuz'un simge ismi Ömer Halisdemir'in mezarı başındayız.

Şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir... Yol arkadaşımız Yaşar Önel ile birlikte.

"Bu mevsimde... Bu havada" ziyarete gelen, "Ruhuna Fatiha" okuyan çok...

Doğan, "Korona... Ömer'in kabrine gelmek isteyenleri etkilemedi... Her gün ziyaretçi yağıyor" dedi.

Unutmadan:

Konya-Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkürler.

Şehidin kasabasına, "Taziye evi" yaptırdığı için.

***



Şehit babası

Mersin... Şehit Fırat Palamut Anaokulu.

Bor... Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi.

Kozan... Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu.

Manisa... Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi.

Afyon... Uzun Çarşı.

Bir adam geçiyordu... Esnaf saygı gösterdi...

Elini öpen öpene.

Gazeteci dostumuz Mehmet Emin Güzbey... Dedi ki:

- O bir şehit babası.

***



Bayrak



Ankara-Yozgat yolunda... Delice ilçesi...

Çerikli kasabası...

Kasabanın girişinde... Koskoca bir tabela:

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır."

***



Çocuk isimleri

Sivas... Ulaş ilçesi...

Sümeyra-Eyüp Karacalar çiftinin çocuklarının ismi:

Ömer Halisdemir.

Türkiye'de... "15 Temmuz kahramanının adını taşıyan" o kadar çok çocuk var ki.

Gaziantep'te bir bulvar.

Antalya'da...

"Cadde." Ordu'da... Sinop'ta... Ceyhan'da... Kastamonu'da... Her yerde.

Urfa-Ceylanpınar... Bir çocuk doğdu... Baba Mehmet Sait Kaçkan... Adını Ömer Halisdemir koydu.

***



Ne mutlu Türküm diyene



Yüzlerce akaryakıt istasyonu...

Bayraklı.

Sanırsınız ki yarışıyorlar... "Hangisinde, bayrak daha yüksekte."

Balışeyh'te bir petrol istasyonu... Bayrak direği, hayli yüksek.

Tepede... Ay yıldız... Atatürk... Ve... "Ne mutlu Türküm diyene."

***



Fethi Sekin



Samsun'da... Parka gittik... Fethi Sekin Parkı.

Elazığ'da... Gördük... Gezdik... Fethi Sekin Mesire Alanı.

Sakarya... Şehit Fethi Sekin İlkokulu.

Ömer Halisdemir gibi adı Fethi Sekin olan yavrumuz o kadar çok ki.

***



Köyün 2 kapısı



Saray... Yozgat'ın köyü.

Küçük... Şirin... Tertemiz bir Anadolu köyü... Geçim, tarım-hayvancılık.

Köyün... 2 giriş-çıkış kapısı var...

1. Şehit Abdulkadir Tuğ kapısı.

2. Şehit Muzaffer Tufaner kapısı.

Kapılarda... Şehitlerin, yiğitlerin fotoğrafları.

Şehitlerin anısına bu kapıları yaptıran ise... Bilal Şahin.

Geçerken... Durduk.

Şehitlere rahmet okuduk... Bilal Şahin'e, görüp tanımasak da, gıyabında teşekkür ettik.

***



"Dertlerden kurtulursun gezsen Anadolu'yu"

Biliyoruz... Biliyorsunuz...

Doğduğu, yaşadığı toprağa yabancı olan... Çok.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sözünden rahatsızlık duyan... Çok.

Onlar... Uzaylılar... Körlersağırlar, birbirlerini ağırlıyorlar.

Birbirlerine... Gaz veriyorlar.

Ah!.. Sırça köşklerinden çıkıp da...

Anadolu'ya açılsalar.