YOZGAT



Anadolu halkı... Kadir kıymet biliyor... Kendisine hizmet edeni unutmuyor.

Şehrin girişinde bir mermer kaide... Cemil Çiçek Bulvarı.

Gezerken... Bir tabela görüyoruz:

Cemil Çiçek Öğrenci Yurdu.

Yozgat'ın su ihtiyacını karşılıyor:

Cemil Çiçek Barajı.



Akdağ Mahallesi... Temiz... Çok güzel bir mimari... Taş ve ahşap buluşması. Cemil Çiçek'in yaptırdığı, İmam-ı Azam Camii...

1. Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek...

Doğduğu topraklardan kopmuyor.

2. Yozgatlı... Onu ve hizmetlerini unutmuyor.

Ünlü yazar ve filozof Voltaire... Ne güzel söylemiş:

"Vefa, milletin tarlasıdır."

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Godot'yu beklerken...

Yüzölçümü 14 bin kilometrekare...

Türkiye'de altıncı sırada.

Ekilebilir arazi... "İlk 5 il arasında." Mercimek üretiminde... Türkiye birincisi.

Nohut... Bazı yıllar ikinci, bazı yıllar üçüncü sırada.

Küçükbaş hayvan varlığında... Oldukça zengin.

Yozgatlı... Anadolu insanı... Savurganlığı yok... Kendi halinde... Geçinip gidiyor.

Ah! Bir de toprağı kar örtüverse...

Samuel Beckett... Ünlü oyunu... Godot'yu Beklerken... Anadolu o misal... Beklenen ise lapa lapa kar.

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Sanayi bacaları tütüyor



Sinan Çelik... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

"Organize Sanayi Bölgesi'ni görmelisiniz" dedi.

Yozgat'tan Almanya'ya... "Çelik yelek" ihraç ediliyor.

Alman askerinin miğferi... Yozgat'tan gidiyor.

Ünlü İspanyol giyim markası... Zara... Çocuk grubunun yüzde 90'ı... Yozgat üretimi.

Koronaya rağmen... OSB'de çalışma devam ediyor... Fabrika bacaları tütüyor, çarklar dönüyor... Tam gaz.

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Şehitler diyarı



Terörle mücadele... 15 Temmuz kalkışması... Asker... Polis... Sivil... 624 şehit.

Şehidin dulu... Yetimi... Sahipsiz değil.

Vali Ziya Polat'ın... Belediye Başkanı Celal Köse'nin... Yozgatlı hayırseverlerin... Kolları-kanatları, vatan için can veren yiğitlerin, "Emanetlerinin" üzerinde.

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Viyana ekonomisi

Avusturya'da... Yaklaşık 200 bin Türk yaşıyor... 60 bini Yozgatlı. Çoğu... Başkent Viyana'da.

Camileri var... İmam Yozgatlı.

Marketler... Hatta market zinciri...

Kasap... Lokanta... Orta ve küçük boy işletmeler... Sahipleri hep Yozgatlı.

Düğün salonu... Kuaför... Araç kiralama...

İnşaat... Yozgatlı çekilsin...

Viyana ekonomisi sıkıntıya girer.

"Gurbetçilerin" Yozgat'a katkıları...

Elbette büyük.

Onlar... Gözden uzaktalar ama... Gönülleri Yozgat'ta... Sorgun, Boğazlıyan, Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Şefaatli, Yerköy'de.

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Fenerli... Jet Osman Hoca

Yozgat'a ne zaman gelsek... Buluşuruz... Fanatik Fenerbahçeli, Osman Demirtaş Hoca.

Namazı jet hızıyla kıldırır, cemaati uyarır: "Çalışmak ibadettir... Herkes işine dönsün."

Maç saati yakınsa... Hele de Fener'in maçıysa... "Namaz daha da hızlı kılınır."

Hoca... Cemaate, "Fener'in galip gelmesi için" dua bile ettirmişti.

Yıllar önce... Rahmetli İlhan Cavcav Başkan, biz de Asbaşkan... Gençlerbirliği... Yozgatspor ile dostluk maçı... Hoca ile o maçta, Bozok Stadı'nda tanışmıştık.

Maç öncesi... Mikrofondan dua: "Yarabbi, bu iki güzide takımımızı, hakem denilen kara donlu şeytanların şerrinden koru."

Stadyum inlemişti, "Amiin!"

Bir de çok güzel maç anlatırdı... Dinleyen futbol spikeri sanırdı. Geldik... Hemen sorduk... Celal Köse dedi ki:

- Sizlere ömür... Mezarını ziyaret etmek ister misiniz? Mezar taşında çok sevdiği Fenerbahçe'nin amblemi var. Mekânın cennet olsun Jet Osman.

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Çok güzel projeler

Stadyum yıkılacak... Yenisi yapılacak... Doğru karar.

Havaalanı... İnşaat devam ediyor...

İnşallah 2023'te biter.

Belediye... 4 yıldızlı otel konforunda Hasta Yakınları Misafirhanesi yapıyor... Allah razı olsun.

Eski Askerlik Şubesi... Gençlik Merkezi olmuş... Açılışa hazır... Beğendik.

Kütüphane... İhtiyaç... Karar alınmış... 3 bin 800 metrekare... Dileriz gecikmez... Takipçisi olacağız.

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Yozgat... "Nire?"

Merak edenlere... Türkiye'nin tam ortasında. "Kurtuluş günü" olmayan bir il. Zira... Düşman ayağı hiç basmamış.

1914. Birinci Dünya Savaşı. Seferberlik. Yozgat Mekteb-i Sultanisi (Lise) öğretmen ve öğrencileri, Çanakkale Cephesi'ne. 200'den fazla şehit. 3 yıl mezun yok...

Türkiye'nin ilk milli parkı, "Yozgat Çamlığı."

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün OkuYOZ projesi... Hafta içi her akşam öğrenci ve veliler, kitap okuma saatinde buluşuyor.

Ve... Ülkemizdeki ilk "Evlilik sözleşmesinin" yapıldığı yer.

1943. Bir nikâh töreni... Gelin Neziha hanım, nikâh defterine, aynen şunları yazıyor ve damat-şahitlere imza attırıyor:

"Evliliğimde şiddet görürsem... Evden kovulursam... Kocam bana 500 lira tazminat ödeyecektir."