Video Haber Yavuz Donat | “Vefa, milletin tarlası”

Yavuz Donat | “Vefa, milletin tarlası”

Yavuz Donat | “Vefa, milletin tarlası”
08.01.2021 | 12:21

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Yavuz Donat'ın 08.01.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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