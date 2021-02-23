Resmi Gazete... 20 Şubat 2021 Cumartesi... Cumhurbaşkanlığı Genelgesi... 2021/4. Konu:

"2021 yılının Ahî Evran Yılı Olarak Kutlanması."



Yerinde bir karar... Ahî Evran kimdir?.. Ahîlik nedir? Bilinmesinde yarar var.

Cumhurbaşkanlığı genelgesinde... Ahîlik için, "Bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla buluştuğu müessese" deniliyor.

Köroğlu'nun, "Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu" dediği misal... Serbest piyasa ekonomisini "Kır şişeyi, dön köşeyi" diye algılayanların çoğaldığı günümüzde, "Ahî Evran felsefesi" o kadar önemli ki.

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Kim kimdir?



Ahî Evran... Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına kendisini adamış Alperenlerden.

Ahîlik... 13. yüzyılda Anadolu'da kurulmuş esnaf örgütü.

Mesleği/sanatı dericilik olan Ahî Evran, Selçuklu döneminde, 32 meslek örgütünün başkanıydı.

Ahî Evran Türbesi ve Camii... "Kırşehir'de."

Kırşehir'de her yıl, "Ahî Evran Haftası" düzenlenir... Ama korona... 2020'de etkinlik yapılamadı.

Kırşehir, "Ahîliğin yükselen değer olduğu kent." Ahî Evran Üniversitesi... Ahî Stadyumu... Ahî Otel... Ahî Market... Ahî Eczanesi... Ahî Çarşısı... Saymakla bitmez.

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Ahîliğin Anayasası

Ahîlik prensipleri... Günümüzde, çoğunun unutulduğu değerler... Paylaşalım... Hatırlayalım:

1- İyi huylu ve güzel ahlaklı olmak.

2- İşinde ve hayatında güvenilir olmak.

3- Ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak.

4- Sözünü bilmek, sözünde durmak.

5- Güler yüzlü ve tatlı dilli olmak.

6- Hataları yüze vurmamak.

7- Dostluğa önem vermek, tevazu sahibi olmak.

8- Kötülük edenlere iyilikte bulunmak.

9- Mahiyetindekileri korumak ve gözetmek.

10- Anaya ve ataya hürmet etmek.

11- Dedikoduyu terk etmek.

12- Komşularına iyilik etmek.

13- Başkasının malına hıyanet etmemek.

14- Cömert, ikram ve kerem sahibi olmak.

16- Daima hakkı kullanmak, hakkı söylemek.

17- Sabır ehli olmak, öfkesine hâkim olmak.

18- Yaptığı iyilikten karşılık beklememek.

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Ahîlik... Şimdi tatilde

Ahîlik demek... Kardeşlik... Hoşgörü...

Karşılıklı saygı, sevgi demek.

Yardımlaşma demek.

Dayanışma demek.

Ticarette dürüstlüğü ilke edinmek demek.

Ahîlik... Tarlada 2 lira olan ürünün, zincir marketlerde 8-10 liraya satılmaması demek.

Zeytinyağının içine... Ayçiçeği yağı, mısırözü yağı, fındık yağı katmamak demek.

Hileli bal, at-eşek eti karıştırılmamış sucuk satmamak demek.

Günümüzde... Ahîlik tatile çıkmış, tüketiciye kazık atmak ise moda.

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Değişim... Gelişim... Toplam kalite

Ahîlik... Yüzyıllar öncesinde atılmış bir temel.

"Toplam kalite yönetim sisteminin" temeli.

"Müşteri velinimetimizdir" ilkesinin esas alındığı bir anlayış.

"Bir elin nesi var, iki elin sesi var" sözünün uygulandığı bir felsefe.

"Yurduna, soyuna, güzel Türkçe'ye sahip çıkma, ahlaklı olma duygusunun" yükseldiği bir yaşam tarzı.

Ahîliğin özünde "Sürekli değişim" var, "Gelişim" var.

"İnsan ve doğa sevgisi" var.

2021'de... Ahliği anlamaya büyük ihtiyaç var.

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UNESCO ve Ahî Evran

Ahîlik... Özetle, "Bir değerler sistemi."

Osmanlı'nın kuruluş döneminde önem verilen... Sağlıklı bir düzenin yerleşmesini ilke edinen bir "Sistem."

Ahî Evran'ın... Doğumunun 850. yılı olan 2021'de... UNESCO tarafından, "Anma ve Kutlama Yılı" olarak kabul edilmesi boşuna değil.

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Yarın... Ahî Evran ve OSTİM destanı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'in "Ahî Evran Yılı Olarak Kutlanması" konusunda genelge yayınlayınca...

Soluğu "OSTİM'de" aldık... Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi.

Ahî felsefesi ile uzay çağını yakalamayı hedef edinen... Türkiye'nin en büyük, "Küçük ve orta boy sanayi üretim alanı."

"Dünya ile rekabeti esas alan", korona sürecinde bile üretimin ve ihracatın arttığı bir, "Kalkınma vadisi."

6 bin 200 işyeri... 60 bin çalışan.

Ahî Evran Caddesi'nden geçtik... Ve... "Ahîlik geleneğinin yaşatıldığı" OSTİM'de bir gün geçirdik.

Yarın... "OSTİM destanı."