Denizli... 10 Mart Çarşamba... Öğle saatleri... Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Erkaleli ile birlikteyiz... Denizli, korona rengi "Sarı... Orta risk."

Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Emniyet Müdürü Kenan Yıldız sürekli, "dinamik denetimde."

Vefakâr, cefakâr sağlık ordusu... 7/24 görev başında.

Orhan Veli'nin, "İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı" dediği misal... Biz de Dr. Mehmet Erkaleli'yi dinlerken;

Hay Allah... Zamanı mıydı? Ani bir fıtık sancısı... Dayanılır gibi değil.

Dr. Erkaleli dedi ki: Misafirimizsiniz... Hemen ameliyata alacağız.

Ankara'ya... Doktorumuza sormadan olmaz... Prof. Mehmet Haberal... Hemen Ankara'ya dönmemizi istedi.

Yol arkadaşımız Yaşar Önel... Tam gaz... Ankara... Başkent Hastanesi... Tetkikler... Tahliller... Ameliyat masası.

Gerisini hatırlamıyoruz... Narkozun etkisi geçince... Dostlar başucumuzdaydı... Prof. Haberal ve arkadaşları.

***



Geçmiş olsun

Birinci aşı... Ardından ikincisi...

Antikor testi... Koronaya yeniden yakalanmamanın garantisi mi?

Hayır... Bunu hastanede öğrendik.

Prof. Dr. Mustafa Cesur...

Ameliyat olduğumuzu duyunca...

"Geçmiş olsun" dedi... Telefonda.

Konuşurken... "Hastanede yattığını" söyledi.

Bütün önlemlere... İki aşıya rağmen... Korona.

Geçmiş olsun Mustafa Hocam.

***



Hastane odası



Ameliyatımızdan kimsenin haberi yok ama... Yine de duyan çok... Allah dostların yokluğunu göstermesin.

Cemil Çiçek'ten Abdülkadir Aksu'ya... Necati Çetinkaya'dan Yaşar Öncan'a...

Köksal Toptan'dan Mahmut Yiğit'e, Rektör Prof. Dr. Ali Haberal'dan Beşir Atunç'a kadar... Kadim dostlar yanımızda.

Daha sonra... Mansur Yavaş geldi...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı.

Kardeşi Sabri Yavaş hasta...

Aynı hastanede tedavideyiz.

Hastane sohbeti... Eşin dostun ilgisi... Sancıyı azaltıyor.

***



İşinin delisi (!)

Rahmetli Necmettin Erbakan'ın bir sözü vardı... Hiç unutmayız:

"Ben, işinin delisi olan insanı severim."

Erbakan Hoca... Kendisi de, "İşinin delisiydi... Yorulmak nedir bilmezdi."

Prof. Dr. Mehmet Haberal... İşinin delisi.

Tıpkı... Kankası... Rahmetli Prof. İhsan Doğramacı gibi.

Başkent Üniversitesi... Başkent Hastanesi... Prof. Haberal'ın ölümsüz eserleri.

İnsan durduk yerde "Marka" olmuyor... Sabah 07.30'da Haberal Hoca ameliyathanede başucumuzdaydı... Akşam saat 19.00... Hoca hâlâ hastanede... Görevde.

***



Hediye



Ameliyat sonrası... Serum... Ağrı kesici... Pansuman... Ateş ölçümü... Tansiyon-nabız kontrolü... Doktor ve hemşirelerin sıcak ilgisi... Hastanede geceleme... Haberal Hoca'nın son kontrolü... Ve:

- Artık çıkabilirsin... Ama evde dinleneceksin... Sakın ha sakın benden habersiz ortalıkta dolaşma... Anadolu gezilerine bir süre ara ver.

Haberal Hoca... Yarım asırlık dost... Hediye kabul etmez... Tepki gösterir... Ama... Bizden... Kadim dosta... Gaziantep... El işi... Ay-yıldızlı maske.

Ve... Yine Gaziantep işi... Ay-yıldız desenli... Kaşkol. Prof. Haberal gülmeye başladı:

- İşte bunlara hayır diyemem.

***



Dikkat, dikkat!

Hastanede... Korona sohbeti... Cemil Çiçek dedi ki:

Baharla birlikte havalar ısındı... Toplumda bir rehavet başladı.

Korona denilen illetin en büyük dostu da rehavet.

Hükümet bazı kolaylıklar getirdi... Lokantalar, kafeler açıldı... Ama özellikle büyük şehirlerde bu kararların istismar edildiğini görüyoruz.

Biliyoruz... İnsanlar çok bunaldı... Mevsim gereği dışarı çıkacaklar... Fakat maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım.

Sokakta şunu görüyorum... Eline bir poşet alıyor... Göstermelik... Alışverişe çıkmış gibi bütün gün dolaşıyor... Kendisini ve çevresini riske atıyor.

Yarın vakalar artarsa... Yeniden kısıtlama dönemi başlayabilir... Bunu akıldan çıkarmayalım.

***



İhtiyar delikanlı

Yunus Ensari... Asırlık çınar...

102 yaşında... Bitlis-Ahlat doğumlu... Ankaralı işadamı... Taurus AVM'nin sahibi.

Süleyman Demirel'in dostuydu... Hayırsever... Doğduğu köye okul ve cami yaptırdı... Ankara'da da hayır işi çok.

Mütevazı... Garip gurebaya, öksüze yetime, gaziye, şehit ailesine yardımcı.

2021 başında düştü... Kaburgaları kırıldı... Şimdi Başkent Hastanesi'nde... Yaşına göre iyi...

Yürüyor... Şirketlerinin hesaplarını bile kontrol ediyor.

Senelerdir görmemiştik... Kadere bak... Hastanede kapı komşusu olduk... Sohbet ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.