Üretici... Sanayici... İhracatçı... Esnaf...

"Başkanım" diyerek söze başlıyor:

- Emekli amirallerin bildirisine ne diyorsunuz?

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, "Bildiri yayınlarken bana sormadılar" diyor ve ekliyor:



- Sorsalardı... "Gündüzlerin gözü mü çıktı?" derdim... Sabahı beklemelerini söylerdim.

Kahkahalar patlıyor.

1. Gece yarısı bildirisini, "Ciddiye alan yok."

2. Ama... Bildiriye öfkelenen... "Çok."

***



Doğrucu Davut

Mehmet Yılmaz... Sözünü esirgemiyor.

Gün oluyor "iktidarı", gün oluyor "muhalefeti" eleştiriyor.

Emekli amirallerin bildirisi...

Mehmet Yılmaz, "Allah akıl fikir versin" diyor:

Türkiye, bunca sorun yaşarken, 104 kişinin bildiri yayınlamasının anlamı var mı? Hiç yakışıyor mu?

Konuşulacak konu çok... Korona... Ekonomi... Üretim...

Yatırım... İhracat... Bildiri ile memleketin huzurunu bozmaya kimin, ne hakkı var.

Emekli amirallere sormak lazım, attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değdi mi?

Nehirler denize doğru akar... Aksi mümkün mü? Türkiye yoluna devam edecek... Demokrasiyi herkes içine sindirecek...

Başka yolu yok.

***



Kebapçı Ali

Manisa'nın kebabı meşhur... "Kebapçı Ali" 91 yıllık lokanta... Dededen toruna...

Şehrin merkezinde. Mekânın sahibi... İbrahim Onaylı... "Dördüncü kuşak."



- İbrahim... Bildiri... Ne diyorsun?

İbrahim, "Ayıplıyorum" diyerek söze başlıyor:

Bildiri, demokrasiye saldırıdır.

Eleştirin varsa söyle...

Siyasete meraklıysan parti kur, oy iste... Ama bildiri de ne oluyor?

Amiral ol...

General ol... Ne olursan ol... Siyasete, sandığa, Meclis'e, Cumhurbaşkanı'na saygı duyacaksın.

Türkiye, eski Türkiye değil... Ama bunu hâlâ göremeyenler var.

***



Pamuk etkisi

Şehzadeler ilçesi... İstanbul'un Şişli'si, Ankara'nın Çankaya'sı gibi.

Bedesten... Kuyumcular Çarşısı...

Kapalıçarşı... Havuzlu Çarşı... Hepsi, metropol ilçe Şehzadeler'de.

Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik...



Ziyaretine gittik.

Başkanlık katında bizi, "Pamuk" karşıladı.

Bembeyaz... Masmavi gözler... Sevimli mi sevimli... Ankara kedisi... Kulakları duymuyor...

Oda oda, serbest dolaşıyor.

Ömer Faruk Çelik, dedi ki:

- Pamuk geldikten sonra belediyede verim arttı... Personel daha canla başla çalışır oldu... Pamuk, moral kaynağımız.

***



Darbeye 'hayır'

Şehzadeler belediye binasının hemen arkası... Manisa'nın en hareketli yeri.

Kuyumcu... Lokantacı... Ayakkabıcı... Sözleşmiş gibi:

- Darbeyi çağrıştıran bildiri ürkütücü...

Hiç iyi olmadı... Karşısındayız.

Ömer Faruk Çelik, "Manisalı böyle şeylere karşı" dedi:

1961 Anayasası, "Yüzde 61.7 oyla" kabul edildi.

Ama Manisa... 1961 halk oylamasında "Ret" oyu verdi... "Yüzde 56."

1961'de... "Darbe anayasasına" en çok "Hayır" diyen üç ilden biri Manisa... Diğer ikisi Kütahya ile Samsun.

Başkan konuşurken... Esnaftan... Bir Alaşehirli söze girdi:

- Ben Kenan Evren'in hemşerisiyim... Alaşehirliler, emekli amiraller bildirisine çok sinirlendiler... Darbenin de karşısındayız, darbe anayasasının da.

***



Kurul Şekerleme

Manisa'nın en eski şekercisi... 40 çeşit şeker... Çikolata...

Dükkân, "1925'ten bu yana" aynı yerde.

Kurucu... İbrahim Kurul.



İkinci nesil... Oğul, Enver Kurul.

Üçüncü nesil... Torun İbrahim Kurul.

Şimdi... Dördüncü nesil nöbette...

Torunun oğlu Enver Kurul.

Uğradık... İbrahim Kurul ile sohbet... Korona... Ekonomi... İşler durgun... Ve söz, "bildiriden" açıldı.

İbrahim Kurul dedi ki:

- 104 emekli amiral... Ayıp ettiler... Kendilerine de, ülkeye de zarar verdiler... Kimse onlara yakıştıramadı... Çok çirkin bir şey.

***



Muhtardan demokrasi dersi

Şehzadeler'de 64 muhtar var.

Şeref Ocaklıgil, "Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı."

Sohbet ettik... Yanımızda Dilşikâr Mahallesi Muhtarı İhsan Uyar da vardı.



- Ey muhtarlar! Gece yarısı bildirisine vatandaş ne diyor? Siz ne diyorsunuz?

Şeref Ocaklıgil, "Darbeye, muhtıraya, bildiriye karşıyız" diyerek söze başladı:

İktidarlar gelirler, giderler...

Demokrasi işler.

Önemli olan, iktidarları halkın değiştirmesidir.

Milletin iradesinden üstün irade yok... Herkesin milli iradeye saygı göstermesi gerekir.