Sivas merkez... 16 ilçe... Bin 233 köy... Toplam nüfus 635 bin.

İstanbul'da yaşayan Sivaslı ise... Daha fazla... 768 bin.

İstanbul-Sivas hattı olağanüstü canlı... Karşılıklı gelen-giden çok.

Sonuç:



İstanbul hapşırsa, Sivas nezle oluyor.

Mart başı... İstanbul'da korona orta riskteydi... Sivas'ta da aynıydı.

Şimdi... İstanbul yüksek riskli... Kırmızı...

Sivas hiç geri kalır mı? Yüksek riskli...

Bütün uyarılara, alınan bütün önlemlere rağmen.

Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 7/24 sahadalar. Pandemi ile mücadele durmaksızın. Yine de risk haritasında Sivas'ın rengi kırmızı.

***



Soğuğun nüfus kütüğü

Soğuğa sormuşlar... "Nerelisin?"

"Erzurumluyum" demiş... Ve eklemiş:

- Ama Sivas'ta yaşıyorum.

Yiğidoların diyarına soğuk yakışıyor.

Sivas'ta, kış, yeni yeni sona eriyor.

Hava yavaş yavaş ısınıyor.

***



Varsa yoksa... YHT

Korona... Ekonomik sorunlar... Her şeyi etkiliyor... "Yüksek Hızlı Tren" yatırımı hariç.

İlk YHT Sivas'a geldi... Deneme sürüşü... Halkta büyük heyecan...

Sanırsınız ki düğün-bayram.



Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Yıldızeli ve Sivas... Yaz döneminde, düzenli seferler başlayacak.

Sivaslı için, Cumhuriyet döneminde yapılan bütün yatırımlar bir yana... YHT bir yana.

Unutmadan... PTT yönetimine bir hatırlatma:

Sivas'a, "kara tren" geldiği zaman... Günün anısına pul basılmıştı.

Şimdi... Bir pul da YHT için şart.

***



Can suyu

Korona... Can yakmaya devam ediyor... Esnaf sıkıntıda.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in, "Ramazan projesi" piyasanın yarasını sarıyor.

un, şeker, makarna, bulgur, pirinç... "Dar gelirli kesime" dağıtılıyor.

Esnafın cebine para giriyor, garip gurebanın evine de yemek malzemesi.

***



'Gündem dışı'

Siyaset, erken seçim... Kimsenin konuştuğu yok.

Yeni kurulan partiler... Kurulacağı konuşulan partiler...

Sivaslı'nın umurunda değil.

Millet işinde gücünde, kendi derdinde...

Gündem: Ekonomi... Korona.

Siyaseti konuşan "Dar bir çevre" var... Partilerin yerel örgütleri... Hepsi o kadar.

***



Kızılırmak

Yaygın bir söz var:

- Kızılırmak akar, Sivaslı bakar.

Hilmi Bilgin, "Bu söz Sivas'a yakışmıyor" dedi:



Kızılırmak akmaya devam edecek ama Sivaslı kuru kuru bakmayacak.

Proje... Kızılırmak üzerinde yatay HES... Belediyenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Kızılırmak çevresi yaşam ve bilim alanı oluyor... Üniversite ile şehrin arası.

Başkan Bilgin, pandemiyi fırsata çevirme gayretinde.

Hafta sonu dışarı çıkma yasağı var... Yollar boş... Belediye, fırsattan istifade, yolları asfaltlıyor, çalışmaları hızlandırıyor.

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Sokağın sesi

Naci Yıldız... "Sultan Şehir" gazetesinin sahibi... Halkın içinde.

Sivas'ın nabzını tutuyor.

Sohbet ettik... Söz emekli amirallerin bildirisinden açılınca dedi ki:

- Ne gerek vardı? Hükümeti yıpratmak istediler ama kendileri yara aldılar... Muhtarlar, adliyenin önünde toplandılar... Şikâyetçi oldular.

Mustafa Kömsöken... Yılların esnafı... Şehrin göbeğinde... Hediyelik eşya satıyor.

"Korona... Ekonomik durgunluk... Piyasada para dönmüyor" diye, konuşmaya başladı... Sonra söz "Bildiriye" geldi:

- Aba altından sopa... Muhtıra gibi... Kabul edilir yanı yok... Bu amiraller, geçmişte yaşıyorlar... Kafalarını güncellemeleri lazım.

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Sivasspor

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in söylemiyle:

- Sivasspor, şehrin ortak değeri... Galip gelince sevincimiz, yenilince kederimiz... Heyecanımız... Hocamız Rıza Çalımbay, hemşerimiz... Sivasspor bizim her şeyimiz.



Erdal Sarılar... Sivasspor Başkan Vekili... Koronayı ağır atlattı... 110 gün yattı... Yeni yeni toparlanıyor.

- Erdal, geçmiş olsun... Şimdi nasılsın?

- Korona, İstanbul'da bulaştı... Şimdi iyiyim... Sivasspor da iyi... Zaten Sivasspor iyiyse, hepimiz iyiyiz demektir.