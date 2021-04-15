TOKAT

Şehir, sanki bir hazine... Hitit, Frig, Roma, Bizans, Dânişmendliler, İlhanlı, Selçuklu, Osmanlı...

Camiler, hanlar, hamamlar, köprüler, türbeler, kaleler, medreseler, bedestenler... 6 bin yıllık kültür ve ticaret merkezi.

Evliya Çelebi'nin söylemiyle... "Âlimler ve şairler şehri."

- Ey Tokatlılar! Erken seçim istiyor musunuz?

Yazmacı, dokumacı, lokantacı, bakırcı, market, "kendi derdinde."

Halkın gündemi... "Korona... Hafta sonu yasağı... Ekonomi... İşsizlik... Geçim."

Turgut Özal döneminde milletvekilliği, bakanlık, ANAP Genel Başkan Yardımcılığı yapan Metin Gürdere dedi ki:

"Aman, bir an önce erken seçim yapılsın" diyen yok.

Çarşıda, pazarda seçimi konuşan yok.

Ankara'da kimilerinin estirdiği, erken seçim rüzgârının toplumda karşılığı yok.

"Şu kişi geliverirse, bizi bütün sıkıntılardan kurtarır" diyen yok.

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Kadının gücü



Tokat Kadın Kooperatifleri... 14 kooperatif var.

Ev ürünleri... Salça, pekmez, tarhana, reçel çeşitleri... El işlemeleri.

Vali Dr. Ozan Balcı, "Kadının gücü Tokat'ın gücü" diyor.

Tokatlı kadın... Çalışıyor, üretiyor, aile bütçesine katkıda bulunuyor.

"Kadına şiddet" diyecek olduk.

"Tokat'ta olmaz böyle şey" dediler.

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Deve hikâyesi



Hikâye bu ya:

Kervancı yaşlanmış... Hastalanmış... Ve develerini çağırmış... Demiş ki:

- Yıllarca yanımda çalıştınız... Yük taşıdınız... Hakkınızı helal edin.

En yaşlı deve, "Efendimiz" diye söze başlamış:

- Bizi aç, susuz bırakmadınız... Kötü muamele etmediniz... Hakkımız helal olsun... Ama bir konu var ki, hiç unutmayacağız... Yıllarca bizi ne diye bir eşeğin peşinden yürüttünüz?

Metin Gürdere... Bu hikâyeyi anlatınca... Turgut Özal yutkunmuş... Acı bir tebessüm...

Ve sormuş:

- Metin... Kimi kastediyorsun?

- Bal gibi biliyorsunuz efendim... Şunlar şunlar... Bakan yaptığınız halde şimdi aleyhinize çalışanlar... Yıllarca bizi onların peşinden yürütmediniz mi?

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Hakkınızı helal edin



Turgut Özal Cumhurbaşkanı adayı... Ama "partisinin içi" kaynıyor.

Karşısına, "partisinden" aday çıkıyor.

Milletvekilinin biri Özal'ın adaylığına tepki gösterip, "ANAP'tan istifa ediyor."

Sonra... "Tepki istifalarının" arkası geliyor.

"Sevdiği... Güvendiği... Makam sahibi yaptığı" çok kişi, Özal'ın Cumhurbaşkanı olmaması için kulis yapıyor.

İşte... Böyle bir ortamda... Özal, ANAP Genel Başkan Yardımcısı Gürdere'yi çağırıyor:

- Metin... Partide ne var ne yok?

Metin Gürdere başlıyor anlatmaya:

Efendim... Arkadaşlarla ahitleştik... Yemin ettik... Size sahip çıkacağız.

Kim ne derse desin, sizi Cumhurbaşkanı yapacağız.

Bizde hakkınız çok... Hakkınızı helal edin.

Turgut Özal duygulanıyor:

- Metin... Arkadaşlara söyle... Benim hakkım helal olsun... Onlar da haklarını helal etsinler.

- Efendim hakkımız helal olsun... Ama izninizle size bir deve hikâyesi anlatabilir miyim?

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Meydan Çarşısı



Pekmezci Ramis (Sertoğlu)... Tokat'ın en eski esnafından... 75 yıllık dükkân... Üçüncü kuşakta.

Çarşıda pekmezci çok... Görmelisiniz.

Katı üzüm pekmezi... Sarı üzüm pekmezi... İncir pekmezi... Pancar pekmezi... Dut pekmezi... Hurma pekmezi... Karadut pekmezi... Alıç pekmezi... Andız pekmezi... Kuşburnu pekmezi... Daha sayalım mı?

Ve bir de yaprak... Salamura... Kilosu 10 lira.

Korona sürecinde... İnternet üzerinden satış artmış.

Tokat ekonomisine katkı... Tahta kap içinde Zile pekmezi, yaprak ve madımak aldık.

Esnafın beklentisi:

Salgının sona ermesi... Piyasanın hareketlenmesi.

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Bakan ve taksici



Zaman tünelinden bir anı... Devlet Bakanı Metin Gürdere, bir taksi durağına gitmiş.

- Şoför bey... Binebilir miyim?

Şoför o sırada araçtaki radyoyu dinliyormuş.

"Abi" demiş:

- Metin Gürdere'yi dinliyorum... Önemli bir konuşma yapıyor... Çok güzel... Ama para daha önemli... Boş ver Metin Gürdere'yi... Bin abi...

Nereye gideceksin?

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Gerçek gündem



Yeşilırmak ile Kelkit Çayı, Tokat'tan geçiyor... Ovaları suluyor.

Turhal Ovası... Kazova... Niksar Ovası... Erbaa Ovası... Omala Ovası... Zile Ovası... Artova Ovası... Bereket fışkırıyor.

Korona... Tarımın ne kadar önemli olduğunu gösterdi...

Tokat'ta, tarımın değeri yükseliyor... Sebze, meyve bol... Türkiye'yi besliyor.

Vali Dr. Ozan Balcı köylüleri, "birleşmeye" teşvik ediyor:

Köylüler... Birleşiyorlar... Büyük asma bahçeleri, ceviz bahçeleri kuruyorlar.

Gezdik... Gördük... Dinledik.

Tokat... Anadolu... Kısır siyasi çekişmelerden uzak... Dirlik, düzenlik, huzur istiyor... Kalkınma istiyor... Refah istiyor.