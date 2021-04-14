TOKAT

Saklıbahçe'de buluşma... Hava soğuk, sohbet sıcak.

Vali Dr. Ozan Balcı...

Eski milletvekili, eski bakan, dostumuz Metin Gürdere...

Söz, "Turgut Özal'dan" açıldı.

Metin Gürdere dedi ki:

- Özal, birilerinin hatırı için bazı kişileri milletvekili yapmıştı... Ve bunların çoğu Özal'ın cumhurbaşkanlığına karşı çıktı... Adam bir bakıyorsun, Özal'ı alkışlıyor... Bir bakıyorsun ihanet ediyor... Siyaset işte böyle... Neler görüp neler yaşamadık ki.

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'Köye dönüş' modeli



Başarılı bir proje... "Köyüne dön... Köyünde yaşa... Mutlu olursun."

Tokat'ın 7 ovası var... Topraktan bereket fışkırıyor.

Ovalar... Tarım ve hayvancılık için... Hani ne derler? "Biçilmiş kaftan."

Köyüne dön... En az 100 koyun al... Ziraat Bankası'nın kredisi hazır... "Sıfır faiz... İki yıl ödemesiz... Yedi yıl vadeli."

Vali Dr. Ozan Balcı proje üretiyor... Tarım ve hayvancılığı teşvik ediyor.

Köyüne dönen çok... Temiz hava... Korona yok... "Tokat modeli tutmuş."

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Büyükelçi neden morardı?



Turgut Özal Cumhurbaşkanı... Yıldırım Akbulut Başbakan... Metin Gürdere de Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı.

ABD Büyükelçisi Morton I. Abramowitz, Gürdere'yi öğle yemeğine davet eder... Saat 12.00'de...

Gürdere... 11.59'da gider... Ama "davet sahibi" yoktur.

Abramowitz... "Kendi davetine" gecikmeli gelir...

Sonra... Türk-Amerikan ilişkileri konuşulur...

ABD Büyükelçisi sorar:

- Yıldırım Akbulut'un başbakanlığı ne kadar sürer? Kongrede ANAP Genel Başkanı seçilir mi?

- Sayın büyükelçi... Bu bizim partinin iç işi...

- Kusura bakmayın... Boş bulundum... Umarım bu sorudan Başbakan Akbulut'un haberi olmaz.

- Merak etmeyin... Ağzım sıkıdır... Başbakan Akbulut'un sizin hakkınızda neler düşündüğünü söyledim mi?

Büyükelçinin rengi değişir.

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Havaalanı



İnşaat... Pandemiye rağmen devam ediyor... "Altyapı" bitmiş.

"Üstyapıya" geçilmiş... Kule... Terminal... Yapılıyor.

Vali Dr. Ozan Balcı, dedi ki:

- Kamulaştırma dâhil 500 milyon liralık yatırım... Tokat için çok önemli... Yaz aylarına biter.

Gerçekten önemli... Hem yolcu hem de kargo taşımacılığı için.

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Espri ağır ama... 'Yerindeydi'



Büyük dağların uçurumları da büyük olur... Hatasız kul var mı?

Turgut Özal, Cumhurbaşkanı seçilince... Eşi Semra Özal da ANAP İstanbul İl Başkanı olmuştu.

Tepki toplamıştı... Özal'ın çevresinden bile eleştiri almıştı.

Sonra... Semra Özal'ın, "Genel Başkanlığı... Başbakanlığı" konuşulmaya başlandı.

Gazeteciler... Metin Gürdere'ye sordular:

- Ne diyorsunuz?

- Çok iyi olur... Cumhurbaşkanı ile Başbakan, haftalık olağan görüşmeyi yatak odasında yaparlar.

Özal... Çok bozuldu... Ama Gürdere'ye bir şey söylemedi.

Semra Özal'ın, "Genel Başkanlık ve Başbakanlık" konusu... Rafa kalktı... Kapandı.

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Yeşil Tokat



Nereye baksanız orman... İl genelinin yarısı... 3 milyon 700 bin dönüm orman.

Tarım alanı geniş... Arazinin büyük kısmı sulanıyor.

Narenciye hariç, her şey yetişiyor.

84 çeşit sebze-meyve... Hangi birini sayalım?

"Havaalanı... Kargo taşımacılığı" işte bu nedenle çok önemli... Tokat, Türkiye'yi beslemek bir yana, bütün dünyaya sebze ve meyve satacak.

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Elmalı MKYK



Turgut Özal... ANAP Genel Başkanı ve Başbakan.

Genel merkezde toplantı yapılıyor... MKYK.

Toplantı sırasında... Herkesin önüne birer tabak elma konuluyor... Mis kokulu.

Özal şaşırıyor... "Bu da neyin nesi?" dercesine.

Metin Gürdere:

- Sayın Başbakanım... Ben getirdim... Biliyorsunuz, Tokat'ın elması meşhur.

- Teşekkür ederim Metin Bey... Ama sizin kirazınız da meşhur.

- Hayhay efendim... Bir dahaki toplantıyı kiraz mevsiminde yapalım.

- Şakaydı... Kiraz mevsimine daha çok var... O zamana kadar birkaç kez toplanırız... Ama sen yine de mevsimine göre elmayı, armudu, kirazı, kayısıyı ihmal etme.

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Kriz ve fırsat



Tokat... Deprem kuşağında.

Depreme karşı önlem... 76 okul yıkılıyor... "Yenisi" inşa ediliyor.

72 okulda da "güçlendirmeye" gidildi.

Vali Dr. Ozan Balcı ile gezdik... Gördük ki... Korona süreci, "Fırsata çevrilmiş... Okullar yenileniyor."

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Yarın... Anılar, anılar



Bitmedi... Çarşı-pazar... Siyaset... Seçim...

Ayrıca... Metin Gürdere'nin anıları... Öyle çok ki.

Yarın... Devam ederiz.