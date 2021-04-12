Yurdu dolaşıyoruz... Vali... Kaymakam... Belediye Başkanı... Sivil toplum lideri... Kanaat önderi... Çarşı-pazar... Esnaf... Sanayici... Herkesi dinliyoruz.

Pandemi ile ilgili, gördüğümüz manzara şu:

65 yaş üstü... Kurallara uyuyor... Maskeli, mesafeli.

Çocuklarımız... Geleceğimiz... Aynı şekilde dikkatliler.

Gençler... Kanları kaynıyor... Yerlerinde duramıyorlar... Bir bölümü...

Kurallar ve kararlar umurlarında değil.

Ve... Ev buluşmaları... Koronavirüs bulaşma merkezi.

Gözlemlerimizi, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya aktardık.

Bakan Koca dedi ki:

- Haklısınız... Ev içi bulaş çok arttı... Daha önce bir kişi ortalama 2.6 kişiye Kovid-19 virüsü bulaştırıyordu...

Bu oran şu anda 4.7'ye kadar yükseldi... Artış yüzde 80.

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"Ramazan'ı fırsata çevirelim"

Yarın Ramazan'ın ilk günü... Bu yıl, Ramazan nasıl geçecek? Dr. Fahrettin Koca'nın yanıtı:

Toplu iftar, sahur ve benzeri organizasyonlar iptal edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığımız çok yerinde bir karar aldı... Teravih namazı evde kılınacak.

Ramazan'da ev buluşmaları olmamalı... Herkese görev düşüyor... Aileler, komşular bu konuda birbirlerini uyarmalı.

Ramazan'ı fırsata çevirmemiz lazım.

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Sakın ha!

Yasakçılar... "Kapanmayı" savunanlar... Güçlü bir lobi.

"Kapatılsın" diyorlar... Bir hafta... 10 gün... Kahveler... Lokantalar... AVM'ler.

Sağlık Bakanı Dr. Koca'ya, "Sakın ha" dedik:

- Piyasa darda... Esnaf sıkıntıda...

Kahveci lokantacı zor durumda...

Ramazan'da, 'İşyerleri kapatılacak' kararı alınırsa... Çok kişi geçim sıkıntısı çeker... Özellikle de küçük esnaf bu konuda tedirgin.

Bakan Fahrettin Koca, "Biliyorum" dedi... Ve ekledi:

- Esnafımız... Size bu konuda yakınanlar... Haklılar... Ama Kovid- 19 tablosu da bildiğiniz gibi... Ürkütücü... Ramazan ayı ile ilgili kuralları ve olması gerekenleri Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler.

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Dünden bugüne

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün ve bugün" kıyaslamasını yaptı:

Daha önceleri... Bulaş böylesine yaygın değildi... Vaka sayısı hayli azalmıştı.

Şimdi ise... Virüs değişime uğradı... Mutasyonlu virüste bulaşıcılık çok fazla.

Dikkat ederseniz vaka sayıları da çok yoğun bir şekilde artış gösteriyor.

Kasım ve Aralık ayları pikine göre, şimdi daha kısa zamanda, daha yoğun bir günlük artış tablosu ile karşı karşıyayız.

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Dikkat dikkat

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan, Ramazan uyarısı... Kırmızı çizgi:

Virüs sonunda insandan insana geçiyor.

O nedenle de öncelikle yakın temasın ve hareketliliğin azaltılması gerekiyor.

Bunları azaltmadığımız sürece, bu mutant, çok daha kısa sürede, çok yoğun bulaşabiliyor.

Aman dikkat edelim... Kurallara uyalım... Uyarılara kulak verelim.

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Topyekûn mücadele

Fahrettin Koca'ya takıldık:

- Saçlarınıza son bir yıl içinde ne kadar ak düştü?

Dr. Koca, gülmeye başladı:

- Mücadeleyi hep birlikte yapıyoruz... Mücadele hiç ara vermememiz gerekiyor... Sağlıkçılarımız büyük bir özveri ile çalışıyorlar... Herkes onları dinlemeli.

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Yarın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkanlığında yarın kabine toplantısı yapılacak. Elbette en önemli gündem maddelerinden birisi de pandemi ile mücadele.

Bakan Koca, "Genel bir değerlendirme olacak" dedi...

Dileğimizi, Bakan Koca'ya bir kez daha söyledik:

- İnşallah yeni kısıtlamalar, yasaklar olmaz... Millet eve kapanmaktan çok sıkıldı.

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Öncelikle...

Hayırlı haftalar, hayırlı Ramazanlar Sayın Bakan.

Allah, yardımcınız olsun... Sizin... Doktorlarımızın... Hemşirelerimizin... Fedakâr sağlıkçılarımızın.

Dr. Fahrettin Koca, "Allah, razı olsun... Teşekkür ederim" dedi:

Birlik ve beraberlik içinde... Daha önceki pikleri bertaraf ettik... Başarıyla... Virüsle mücadelede iyi sonuç aldık.

Şimdi... Çok daha tecrübeliyiz.

Vaka sayısının nasıl düşeceğinin formülü belli... Birlik ve beraberlik içinde, virüsle mücadeleye katkı sağlamak.

Özellikle yakın temaslardan kaçınmamız ve hareketliliği önlememiz lazım... Ne olur, aman dikkat.

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Aşı mutlaka

Günümüzde... En çok konuşulan konu... Aşı.

Bakan Koca, "Sırası gelen aşı olmalı... Mutlaka... Çok önemli" dedi:

- İkisini birlikte götürmeliyiz... Aşı... Ve önlemler... Maske, mesafe, temizlik... Kurallara uyum.

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Konya

Sağlık Bakanı Dr. Koca'ya, "Ailesini ve memleketini" sorduk:

- Konya nasıl? Kulu nasıl? Koronayı atlatan halanız nasıl? Anneniz, babanız, amcalarınız, kardeşleriniz nasıl?

- Konya'da bulaş artıyor... Endişeliyim... Annem, babam, amcalarım, kardeşlerim iyiler... Halam da... İlginize teşekkür ederim.