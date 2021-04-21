SİVAS

Çalışan fabrikaları, tüten bacaları, üretimi, ihracatı görünce... Orhan Veli'nin şiiri dudaklarımızdan dökülüyor:

"Neler yapmadık şu vatan için!

Kimimiz öldük;

Kimimiz nutuk söyledik."

Aradan yıllar geçse de, şiir "güncelliğini" koruyor.

Kimi... Sosyal medyada... Laf yarıştırıyor.

Kimi... Varsa yoksa erken seçim diyor... Siyaset yaptığını sanıyor.

Kimi... Koronaya kafa tutuyor... "Aşı da olmam, kurallara da uymam." Kimi de... 7/24 çalışıyor, üretiyor, ihraç ediyor... Korona krizini fırsata çeviriyor.

Sivas'ta... Sanayici Osman Yıldırım... Almanya'ya, İngiltere'ye, Hindistan'a, Fransa'ya, İtalya'ya, Pakistan'a... 50'den fazla ülkeye... "Göz" için lens ihraç ediyor. Biliyor muydunuz?

***



Krizi fırsata çevirmek

Erzurum başarıyor... Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kalenin çevresini düzenliyor... Gecekonduları yıkıyor... Kaleyi bir kültür ve turizm merkezine çeviriyor.

Sivas'ta da aynı gayreti gördük.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kolları sıvamış...

Eski Sivas'ın yaşam bulacağı bir proje... Kale projesi... İlk etap tamamlanmış.

Ulu Cami ile Gök Medrese... Bütünleşiyor.

İğne ile kuyu kazılıyor... Arkeolojik kazılar devam ediyor.

Kale çevresinde yeni bir şehir doğuyor... Günübirlik yaşam alanları... Sosyal tesisler... Kültür merkezleri.

Sivas'ta... Fırsat bu fırsat... Korona... Sokağa çıkma yasağı... Belediye gaza basıyor... Az laf, çok iş.

***



Korona raporu

Kovit-19... İnşaat sektörüne ağır darbe... Maliyetler artmış... Satışlar, kaplumbağa hızında.

Lokanta... Berber... Hamam... Garson... Küçük esnaf... Kahve... Otel... Taksi... Kaplıca... Okul servisi... Sinema salonu... Pastane... Düğün salonu... Lokal... Halı saha... İşletmecileri "korona yaralısı."

Organize Sanayi Bölgesi ise... Çok farklı... Bacalar tütüyor... "Enerji tüketiminde" artış var.

***



Beğendik

Eski 4 Eylül Stadyumu yıkıldı... Yenisi yapıldı.

Yıkılan stadyumun arazisi, şimdi Millet Bahçesi.

53 bin metrekarelik bir yeşil alan... 36 çeşit ağaç... Oturma grupları... Çocuk oyun alanları... Bisiklet yolu... Koşu parkuru.

Beğendik... Sivas'a yakışmış.

***



Optik Vadisi

Osman Yıldırım...

Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski Başkanı.



ASELSAN ile ortak... Yüzde 50, yüzde 50.

Silahlı Kuvvetler'e dürbün üretiyor... Silah üstü dürbün... Gündüz-gece görüş imkânı veriyor.

Ve termal kamera... Mercek.

Hedef... Sivas'ı "Optik Vadisi" yapmak.

***



Tarihe saygı

Orduevi... Jandarma lojmanları...

Şehrin ortasındaydı.



Yıkılmış.

Ortaya... Tarihi kent meydanı çıkmış.

Sivas Kongresi'nin yapıldığı bina... Vilayet... Bu meydanda.

Vali Salih Ayhan... Belediye Başkanı Hilmi Bilgin... Uyum... İşbirliği... Ortak akıl... Sivas sınıf atlıyor.

***



'Patlamaya' hazır

Yüzölçümü, 2 bin 768 kilometrekare. Konya'dan sonra ikinci sırada.

Yine Konya'dan sonra en çok Selçuklu eseri Sivas'ta.

Kent... Tam bir açık hava müzesi... Tarihi bir kültür merkezi... Camiler, medreseler, köprüler, konaklar, kaya mağaralar, kaleler.

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Kongre Müzesi, görülmeye değer...

Atatürk'ün pek çok kişisel eşyası sergileniyor.

Doğal güzellik derseniz? Ne ararsanız var... Kızılırmak, göller, pınarlar, şelaleler.

Ve kaplıcalar... Sedef hastalığının tedavi edildiği "Kangal Balıklı Kaplıca" da bunlardan biri.

"Yiğidoların" diyarı, Yüksek Hızlı Tren seferlerinin başlaması ile patlama yapacak... Bu kesin.

Sivaslı... Hani ne derler? "Hacı yolu gözler gibi" Yüksek Hızlı Tren'i bekliyor.

***



Reklamsız

Şehit aileleri... Gaziler... Geçim sıkıntısı çekenler... Yalnız değiller.

Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "onlarla" birlikteler.

Arıyorlar, soruyorlar... Ziyaret ediyorlar...

İhtiyaçlarını karşılıyorlar.

Tabii ki öğrenciler... Onlar da unutulmuyor...

İhtiyaç sahibi olanlara... Yüzlerce tablet dağıtılıyor.

Ve... İşin en güzel yanı ise... Bu işi reklamsız yapıyorlar.

***



Vefalı şehir

Sivas... Değerlerini, kendisine hizmet edenleri, Kurtuluş Savaşı kahramanlarını... Terör şehitlerini... Unutmuyor.

Adlarını caddelerde, okullarda yaşatıyor.



"Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndan" geçiyoruz... Tabelada Sivas'ın yiğit evladının şu sözlerini okuyoruz:

"Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz."

Ve... Nokta:

Sivas sizi bekliyor... Yüksek Hızlı Tren'le... Ah şu Kovid-19 sona eriverse.