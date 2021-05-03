Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya, gittiği yerlerde "Doğu Anadolu" şikâyet edilmiş... Örneğin Bursa'da:

-Sayın Bakanımız... Memleketine giden işçi, dönüşünde korona virüsünü de getiriyor... Burada Vanlı işçi çok... Bulaşın ana nedeni bu.

Bakan Koca, "Bu görüşe katılmıyorum" demiş:

- Van... Vaka sayısının en az olduğu 3 ilden biri.

Biz de Sayın Bakan gibi düşünüyoruz.

Virüsü, Doğu'dan, Güneydoğu'dan Batı'ya yolculuk edenler taşımıyor.

Batı... Büyük iller... Başta da İstanbul'dan dönüş yapanlar, virüsü bütün yurda dağıtıyor.

***



Tecrübe

Vali Mehmet Emin Bilmez'in odasında sohbet...

Van'ın, "Marka isimlerinden" Kayhan Türkmenoğlu, "Van... Koronada bedel ödedi... Artık şimdi herkes çok dikkatli" dedi.



İkram Kali... Gazeteci... "Doğru" diyerek, söze girdi:

- Sütten ağzımız yandı... Vanlı artık yoğurdu üfleyerek yiyor... Temizlik, maske, mesafe... Kurallar... Hepsine dikkat ediliyor.



Vali Bey... "Son durumu" açıkladı:

- Kovid-19 için ayrılmış yatak sayımız 550... Doluluk ise yüzde 20... Vefat sayısı çok şükür düşük... Haftada biri geçmez.

***



Aşiret düğünü

Feodalite... Aşiretler... Bir Türkiye gerçeği.

Başkale... Ertuşi Aşireti... Bölgenin güçlü aşiretlerinden biri.

İskender Ertuş... Aşiretin lideri.

İskender Ağa, oğlunu evlendirmeye hazırlanırken... Vali Mehmet Emin Bilmez demiş ki:

1. Dar katılımlı nikâh olacak...

Düğün yapılmayacak.

2. Takı töreninden sonra herkes dağılacak.

3. Yemek... Eğlence... Davul-zurna... Halay... Kesinlikle olmayacak.

İskender Ağa, "Hayhay Vali Bey" demiş... Fakat... Sonrası, acı bir hikâye.

***



Acı ders

Vali Mehmet Emin Bilmez'in uyarısına rağmen... Düğüne 5 bin kişi katılmış... Güvenlik güçleri, ne yapsın? Milleti dağıtmaya kalksa... Kan akar.

Takı töreni... 3 saat sürmüş.

Sonra... Bir de, İskender Ağa evinde toplu yemek vermiş... Ağalığın gereği... Hani ne derler? Ağalık vermekle, yiğitlik vurmakla. Sonuç... Vali Bey anlattı:

İskender Ertuş ve damat oğluna, para cezası yazıldı.

Düğüne katılanlardan 40'ının korona testi pozitif çıktı...

İskender Ertuş'un eşi Zümrüt Hanım... Koronadan vefat etti.

Aile büyüğü bir kadın... Herkes "Abla" diyor... Koronadan öldü.

İskender Ağa... O da, koronaya yakalandı... Tedavi, karantina, hastalığı atlattı.

Bu düğün Van'a bir ders oldu.

***



Ağır bedel

Eski başbakanlardan Ferit Melen'in oğlu, eski milletvekili, Profesör Mithat Melen...

Vanspor'un eski genel kaptanı, eczacı Lütfi Polat...

Ulucami'nin eski imamı Osman Güven... İşadamı Ziver Karaoğlu... Korona... Sizlere ömür.

Kayhan Türkmenoğlu, birkaç isim daha saydı... Ve dedi ki:

- Maalesef... Acıyı yaşamadan korona ciddiye alınmıyor... Vefatlar... Gözyaşları... Şimdi herkes çok daha dikkatli.

***



Aşı efsanesi

Birkaç kadın öğretmen... "Aşı olmamakta" direnmişler.

Gerekçeleri:

- Aşı yapılırsa çocuğum olmazmış... Öyle diyorlar.

Vali Mehmet Emin Bilmez... Uyarmış... Sertçe:

- Çocuklarımız sizlere emanet... Aşı olacaksınız... Yoksa... Yetkimi kullanır, açığa alırım.

Vali Bey bu konuda hassas... Kararlı... Taviz yok. Öyle ki... 6 muhtarı görevden almış.

***



Dede

Memlekette "Sivri akıllı" çok... Biri, bir laf çıkarmış:

- Korona aşısının içinde domuz yağı var... Sakın aşı olmayın. "Laf" öyle yayılmış ki... Yaşlı bir adam, yolda, Vali Mehmet Emin Bilmez'e yaklaşmış:

- Aşı olmamız için ısrar etmeyin... Günah işlersiniz... Aşı olup da ahirete imansız mı gideyim?

Sonuç... Vali uzun uzun konuşmuş... Yaşlı adamı... Ve onun gibileri... Aşı olmaları konusunda ikna etmiş.

***



Başarının formülü

Van'da... 180 "Seyyar ekip" var...

Sağlıkçılar... Doktor... Hemşire.

Ekipler... Her yere ulaşıyorlar... İlçelere... Köylere.

Sağlık sorunun varsa hastaneye gelme... Hastanenin önünde kalabalık olmasın... Telefon et, aşı ekibi, ayağına gelsin.

Köylere giden "Aşı ekipleri" bile var.

Özetleyecek olursak...

Van, koronayı böyle atlattı... Önce canı yandı... Yakınını kaybetti... Bedel ödedi... Şimdi ise:

Herkes birbirinin polisi... Biri kurallara uymazsa, ilk müdahale "Çevreden" geliyor.

***



Aile içi bulaş

Adam hastalanmış... Test... Pozitif...

Korona... Evde karantina. Vali Bey anlattı... Adam, birkaç gün sonra iki çocuğ

- Çocuklarıma da test yapar mısınız?

Adam... Bütün aileye korona bulaştırmış.uyla hastaneye gitmiş: