Vahdettin Özkan... Şırnak Valiliği'nden tanırız... Sonra Isparta Valiliği... Ve Konya'da yeniden bir araya geldik... Özlem giderdik.

Vali... Pandemi konusunda "ekip çalışması" yapıyor.

Belediye, Milli Eğitim, Müftülük, devletin diğer birimleri "Sağlık sistemine destek veriyor."

Vahdettin Özkan öyle bir şey söyledi ki... Paylaşmalıyız.



Kovid-19'un çalışanlardan bulaştığı söylendi... Sanayiden... Fabrikalardan.

Araştırdım... Hiç de öyle değil... Fabrikalar gereken önlemleri alıyorlar.

Pozitif vakaların yüzde 60'ı "çalışmayanlara" ait... Yani "evdekilere."

"Misafirlikler... Ev toplantıları." Bütün uyarılara rağmen devam ediyor... "Bulaşın" kaynağı burası.

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KOBİ başkenti

45 bin KOBİ... 5 Organize Sanayi Bölgesi var... Yetmiyor... 6'ncısı yapılıyor.

Vali Vahdettin Özkan, korona sürecinin yaşandığı 2020 verilerini aktardı:

Yatırımcıya arsa tahsisinde 2019'a göre yüzde 30 artış var.

Karapınar'da... Türkiye'nin en büyük güneş enerji tesisi kuruluyor.

2019'da verilen yatırım teşvik belgesi 200'ün altında... Sayı 560'a çıkmış. Konya... Az laf, çok iş... Varsa yoksa ihracat.

Petrol tankeri üretiliyor, yurt dışına satılıyor... Alıcı, sırada bekliyor.

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Acil ihtiyaç

Sanayicilerle konuştuk... İlginç birkaç "ihtiyaçtan" söz ettiler. Adnan Özkaymak, dedi ki:

- Yükleme için konteynerler yetmiyor. Bulamıyoruz.

- Limanlar yetmiyor... Yeni limanlar şart.

Şaşırdık... "Konya'da deniz yok ki" dedik.

Konyalı sanayici... Malını "en yakın limana" yolluyor... Mersin'e... Ama limanın kapasitesi, ihracatın hızına yetişemiyor.

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Turizm yaralı

Gezdik... Şehir tertemiz...

Belediyecilik tam puan.



Kiminle konuştuysak...

Aynı şikâyet... "Turist yok." İnanç turizmi... Mevlana Müzesi... Selçuklu eserleri... Konya'nın büyük gelir kaynağı.

2019... Gelen turist 3 milyon 464 bin.

Şimdi ise... Parmakla sayılıyor.

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Sanayi merkezi

Merkez ve ilçelerinde... Sanayide 150 bin kişi çalışıyor.

Un... Tuz... Ve şeker üretiminde... Konya, "Türkiye lideri."

Savunma sanayii... "İlk 5 il içinde."

İhracat... 170'ten fazla ülkeye.

Mevlana'nın diyarı, ülkemizin en büyük sanayi merkezlerinden biri olmuş.

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Halkın gündemi

Anket... Yüz yüze... Erken seçim... Siyaset... Emekli amirallerin bildirisi...

1. Söz birliği etmişçesine... Herkesin söylediği şu:

"Korona... Ekonomi... Huzur."

2. Erken seçim beklentisi... "Sıfır."

3. Siyaset konuşan... Ara ki bulasın... Kadınlar Pazarı'ndaki esnafın sözlerini paylaşalım:



"Laf karın doyurmuyor."

4. Emekli amirallerin bildirisi... Konyalı için "Yok hükmünde."

Anketi yaparken... Sıra "bildiri konusuna" geldiğinde... Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik söze girdi:

Derdi olan söyler... Emekli amiraller de elbette söyleyecekler... Ama gecenin bir saatinde parmak sallayarak değil.

Darbe... Muhtıra... Bildiri... Artık gına geldi... Herkes bıraksın bu işleri.

Söyleyecek sözü olan sandıkta söyler... Son kararı millet verir... Milletin kararına da saygı göstermek gerekir.

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Yağış sevinci

Konya Ovası... Uçsuz bucaksız... Mısır... Ayçiçeği... Arpa... Buğday... Şeker pancarı.

Köylüye sorduk:

- Haliniz nicedir?

"Elhamdülillah" dediler:

- Ocak, şubat, mart yağışları bizi kurtardı... Sevindirdi... Bu yağışlar olmasaydı halimiz haraptı.

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Tarım

Buğday, arpa ve mısırda... Üreticiye göre "fiyatlar iyi."

Ya diğer tarım ürünlerinde?

Çiftçinin söylediği şu:

- Döviz çok oynak... Bu da girdilerde artışa sebep oluyor... Özellikle de gübrede.

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Görünmeyen kurşun

-Konya Valisi Vahdettin Özkan sokakta kimi görse uyarıyor:

Koronavirüs kurşundur. Kurşunun menziline girme. Mesafeye dikkat et. Kimseye fazla yaklaşma. Maske kalkandır, sakın unutma. Kalkansız dolaşma...

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Yalan-dolan

Konya'da... Yalan-dolan konusunda... Halkın sık kullandığı bir söz var.

Dostlarla sohbet ederken... Konu, bu yalanlardan açılınca, Adnan Özkaymak, "Meşhur Konya sözünü" söyledi:

- Kapı Camii'nde bir yalan uydurdum... Aziziye Camii'nde duydum... Yavuz Sultan Selim Camii'nde ben de inandım.

Bu 3 caminin birbirine yakın olduğunu da belirtelim.

Günümüzde... Özellikle de sosyal medyada... Yalanlar uçuşuyor... Her konuda.