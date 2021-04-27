KONYA

Siyaset... Erken seçim...

Korona... Amerika... Biden...

Hepsini yazacağız. Önce mutfak.

Kadınlar Pazarı'ndayız... Asırlık... Mevlana'nın kızının adını taşıyan Melike Hatun Çarşısı.



Ürün çeşidi zengin... Müşteri kalabalık.

Esnafla sohbet ediyoruz... Fiyat etiketlerine göz gezdiriyoruz.

Domates... 4-5 lira... Salkım domates 6 lira.

Salatalık 4 lira... Kabak da 4 lira.

Elma 5 lira... Portakal da.

İri boy... Köy yumurtası... 30 adet 18 lira.



Peynir... O kadar çok ki... Say say bitmez:

Yaprak tulum 19 lira... Beyaz peynir 20-25 lira.

Medine hurması 30 lira.

Siyah zeytin... Milas... Ayvalık... Gemlik...

Akhisar... 13-15-17 lira.

Pirinç... 5 liraya da var, 9 liraya da.

Nohut... Fasulye... Bulgur... Market fiyatlarının çok altında.

Yol arkadaşımız Yaşar Önel, "pazar fotoğrafları" çekti... Etiketli... Ankara'daki eşine gönderdi.

Eşinden hemen "sipariş listesi" geldi... Baharattan kuru gıdaya, peynirden zeytine, sebzeden meyveye kadar.

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Korona raporu

Korona... Pazarı etkilememiş... Kadınlar Pazarı canlı.

Lokanta... Giyim-kuşam sektörü...

Ayakkabı satıcısı... Kafe, düğün salonu, okul servisi, otel, hediyelik eşya satıcısı...

Berber... Küçük esnaf... Zor durumda.

Dolaşırken... Dikkat ettik:

1. Çocuklar... Maske konusunda dikkatli.

2. Gençlerde aynı özen yok... Maske, mesafe kuralına uymayan çok.

3. Kadınlar... Maske, mesafe tam puan.

4. 65 yaş üzeri... Maske... Mesafe...

Sokağa çıkma kısıtlaması... Kurallar, uyarılar eksiksiz uygulanıyor.

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Yüksek Hızlı Tren

Korona öncesi... Ankara- Konya... Yüksek Hızlı Tren... Her gün, karşılıklı 5 sefer.



Şimdi ise... Günde 1 sefer... Sabah git, akşam dön.

Bilet bulmak zor... Tren dolu... Yolculuk rahat.



Unutmadan... Selçuklu Yüksek Hızlı Tren Garı... Yeni yatırım... Modern... Konya'ya yakışmış.

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Mevlana

Eskiden... Korona öncesinde... Günde 10 binin üzerinde ziyaretçi... Yerliyabancı.

Şimdilerde ise... Yabancı parmakla sayılacak kadar az... Yerli ise iki bin kişiye yakın.

Merak ederseniz... Ramazan öncesine dair birkaç not:

6 Nisan Salı... 148 Pakistanlı...

28 Rus... 3 Kosovalı... 10 İranlı... 10 Afgan... Avustralya'dan 3, Almanya'dan 3, Romanya'dan 44 kişi.

7 Nisan Çarşamba... Rusya'dan 37, Pakistan'dan 36, Romanya'dan 54, Almanya'dan 3, Mısır'dan 4, Irak'tan 12, Bulgaristan'dan 21 kişi.

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Kırmızının nedeni

Konya... Korona rengi kırmızı... "Yüksek riskli."

Vali Vahdettin Özkan'ın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, diğer belediyelerin aldıkları bütün önlemlere rağmen "bulaş" neden yüksek?

Belki 40 kişiye sorduk... Ağırlıklı yanıt:

Evlerde toplantılar... Ailece toplu iftar.

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İş ve işçi

İşsizlik... En büyük adaletsizlik.

İşsizlik... Acı bir Türkiye gerçeği.

Ama... Fakat... Lakin... Tarım ve hayvancılığın önemli sektörler olduğu Konya'da, çobanlar Afgan ve Türkmen.

Tarlada... Afgan, Türkmen, Suriyeli, Iraklı çok.

İnşaatlarda... Özellikle kalifiye olmayan işçilerin çoğu Suriyeli.

1. İşsizlik... Ülkemizde büyük sorun.

2. İş beğenmemek... Bir başka sorun.

3. İşsizlerin çoğu gözünü devlete dikmiş... Belediyede iş... Kamu kurumlarında iş.

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Ekonominin nabzı

Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik'le buluştuk...

Konya'nın nabzını birlikte tuttuk.



Mobilya sektörü... Büro mobilyaları... İşleri iyi... İhracata mal yetiştiremiyorlar.

Konya'nın mart ayı ihracatı... Şubata göre yüzde 15 artmış.

5 Organize Sanayi Bölgesi var... Bacalar tütüyor... Elektrik tüketimindeki artış yüzde 10.

Sanayi üretimi çok yönlü... Gıda... Makine... Savunma sanayii... Döküm... Otomotiv yan sanayii.

Tarım aletleri... Üretimde de, ihracatta da Konya, Türkiye birincisi.

Süt ve et... Konya iddialı... Büyükbaş hayvanda, Konya ikinci sırada... Küçükbaşta da öyle... Van'dan sonra Türkiye ikincisi.

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Gündem

Çarşıda, pazarda... Erken seçim beklentisi yok.

Kripto para... Vurgun... Esnafın biri dedi ki:

"Parayı verirken bana mı sordun? Açgözlülük edersen olacağı bu."

Emekli amirallerin bildirisi... Ciddiye alan yok... Tepki gösteren çok.

"Menderes'in akıbeti" meselesi... Sokağın sesi:

"Eee yetti artık... Ayıp, ayıp."

Konyalı... Amerika'ya, Biden'a hayli öfkeli... "ABD'ye güven yerlerde sürünüyor."

Bitmedi... Yarın Konya notlarına devam.