BODRUM

Trafik yoğun... İnşaat sektörü canlı...

Sahiller kalabalık... Hava sıcak...

Deniz sezonu açılmış.



Ama... Herkeste bir tedirginlik: Otelci... Lokantacı... Market sahibi... Kafe işletmecisi... Taksici...

Fırıncı... Berber... Hediyelik eşya satıcısı... Kasap... Manav... Tekneci... Kime rastladıysak aynı soru:

- Ramazan Bayramı'nda korona kısıtlaması sürecek mi?

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Tarih ve kültür

Ahmet Aras... Bodrum Belediye Başkanı... Sürekli sahada... Gümüşlük, Türkbükü, Akyarlar, Gündoğan, Yalıkavak, Torba... Dolaşıyor.

Krizi fırsata çevirmeye çalışıyor... Yol, kanalizasyon, park, bahçe, su... Bodrum, şantiye gibi.

Başkanla buluştuk... Bodrum'un bugününü ve yarınını konuştuk... Dedi ki:



Bodrum turizm cenneti... Ama turizmin yanına tarih ve kültür boyutlarını da eklememiz şart.

Sayın Valimiz Orhan Tavlı bu konuda bize büyük destek veriyor... Önümüzü açıyor.

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İkilem

Bodrum'da... İki görüş hâkim...

Birincisi:

- Ramazan süresince tam kapanma uygulansaydı... Ve bayramda hayat normale dönseydi.

İkincisi:

- Ekonomi zaten kırılgan... Bir aylık tam kapanma piyasayı felce uğratırdı. Şimdiki uygulama en doğrusu.

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Külliye'den davet bekleniyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istedi... Yanıt bekliyor.

Sorduk:

- Dosyanızda neler var?.. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan neler istiyorsunuz?

- Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan üç isteğimiz var:

1. Bodrum'un korunarak sorunlarının çözülmesi.

2. Hazineye ait alanların satılmaması... Satılırsa nefes alacak yerimiz kalmaz.

3. Kurumlar arasında koordinasyonda sorun yaşıyoruz... Bodrum'la bizzat ilgilenmesini bekliyoruz.

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Korona raporu

Dolaştık... Çarşı-pazar... AVM...

Sahiller... Parklar...

Maske-mesafe... Kurallara uyum mükemmel.

Akşamları... Sokakta kimseler yok.

Fakat... Buna rağmen... Korona kol geziyor.

Başkan Ahmet Aras'a göre bunun iki nedeni var:

1. Okullar... Öğrenciler, birbirlerinden aldıkları virüsü eve taşıyorlar... Böylece aile içi bulaş artıyor.

2. Şantiyeler... İşçiler sürekli aynı ortamda... Temas halinde oldukları için vaka sayısı azalmıyor.

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Hedef 'Davos'

Bodrum... Mülk satışı, Türkiye ortalamasının çok üzerinde.

Konut fiyatları deseniz... Uçuyor.

Buna rağmen...

Büyük şehirlerden korona göçü...

Sürüyor... Nüfus sürekli artıyor.

Yabancıların ilgisi... Olağanüstü.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yeni Bodrum" ve "Yeni hedeften" söz ediyor:

- Türkiye'nin örnek turizm kenti ve Davos'u olacağız... Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacağız... Bu potansiyel var... Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da arz edeceğiz.

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İşsizlik

Başkan Ahmet Aras'la sohbet ediyorduk...

Telefonuna bir e-posta mesajı geldi.

Mesaj... "Başkanım... Gözünü seveyim bana belediyede bir iş." Bodrum gibi bir yerde, işsizlik... İnanılır gibi değil.

Fakat... Pandemi nedeniyle oteller, kafeler, lokantalar kapanınca... Hizmet sektöründe çalışanların bir kısmı işsiz kaldı.

Ahmet Aras dedi ki:

- Nereye gitsem aynı sorun... Hepsi de belediyede iş istiyor... Ama bu da imkânsız.

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Nüfus

Bodrum... "Resmi" nüfus 181.541.

Şu andaki nüfus... 500 binin üzerinde.

Yaz nüfusu... Ahmet Aras dedi ki:

- Pandemi kısıtlamalarına rağmen 900 binin altında olmaz... Kısıtlamalar kalkarsa 1 milyonu hayli geçeriz.

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Sürpriz

Bodrum'a bir de müjde... Prof. Mustafa Ilıcalı anlattı:

Yurt dışında üretilen bir toplu taşıma aracı Bodrum'a getirilecek... Bu konuda bir arkadaşımızdan destek alıyoruz.

Yeni açılacak otobüs terminali ile şehir içindeki eski terminal arasında sürekli sefer yapacak... Bodrum için büyük ihtiyaç.

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Ulaşım ve işbirliği

Profesör Mustafa Ilıcalı... 22. ve 26. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili... Ulaşım uzmanı.

Bodrum'un ulaşım sorunuyla ilgileniyor... Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte proje üretiyorlar.

Dün konuştuk... Prof. Mustafa Ilıcalı dedi ki:

Bodrum'un nüfus artışını durdurabilmek mümkün değil.

Trafiğin katlanılabilir hale getirilmesi için yeni çözümler kaçınılmaz.

Başkan Ahmet Aras ile birlikte yol, kavşak, sinyalizasyon düzenlemeleri üzerinde çalışıyoruz.

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Fiyat etiketleri

Ankara... Polatlı... Sivrihisar... Afyon... Sandıklı... Dinar... Denizli... Tavas... Kale... Muğla... Yatağan... Milas... "Pazarda sebzemeyve, markette gıda fiyatları makul."

Fakat... "Bodrum" tabelası ile birlikte durum değişiyor.

Fiyatlar... Kanatlanıyor... Kuş misali uçuyor.

Örnek mi dediniz... Hangi birini sayalım?