Prof. Dr. Mehmet Haberal, fıtık ameliyatından sonra, "Bir süre fazla dolaşma... Altı hafta kadar" demişti.

Altı hafta doldu... "Vites yükseltip, gaza basma" zamanı.



İstikamet Ege... Aydın... Ve... Adnan Menderes'in doğduğu köy... Çakırbeyli.

Önce "Hoş geldiniz... Hoş bulduk."

Sonra da... "Demokrasi çınarının" altında... Sohbet... Siyaset.

***



Orduya selam, oldu-bitti vesselam

Eleştiri... Siyasetin tuzu-biberi... Olmazsa olmazı.

Ve... Eleştiri konusunda kimsenin "Dokunulmazlığı" yok.

Fakat... Eleştiri cümlesinin içinde, "Darbe...

Menderes'in akıbeti" gibi sözlerin bulunması şart mı? Yakışıyor mu?

"Tehdit... Parmak sallamak" siyaset değildir...

Panik belirtisidir.

1. Bu çağda... Birilerinin kafalarının derinliklerinde darbe "Hevesi, beklentisi" var.

2. Siyasette... Bazen... Hırs aklın önüne geçiyor... "Sandık" diye söze başlayan, "İdam sehpası" ile konuşmasını bitiriyor.

3. "Acilciler" dün vardı, bugün de var... Onların siyaset ve demokrasi anlayışları:

"Orduya selam, oldu-bitti vesselam."

***



Muhtar

Çakırbeyli... 520 seçmeni var.

Son seçimde... Cumhur ittifakı 220... Millet ittifakı 300 oy aldı.

Özcan Orcan... Çakırbeyli Muhtarı... Dedi ki:



Rahmetli Adnan Menderes üzerinden siyaset yapmak... Menderes'in akıbeti ile korku salmaya çalışmak çok ayıp... Zorumuza gidiyor.

Menderes'ten alıp veremediğiniz ne? Menderes'in bir suçu, kusuru mu var, onu söyle? Menderes sana ne yaptı?

Menderes bizim abidemiz...

Ona laf eden, yüreği yetiyorsa, buraya gelsin de söylesin.

***



Yılmaz Menderes

Avukat... Aydın Barosu'na kayıtlı... Tıp profesörü, "Torun Adnan Menderes"in de avukatı.

Demokrasi çınarının altındaki sohbette...

Yılmaz Menderes de vardı.

"Darbe lafı... Darbeyi çağrıştıran her hareket Aydınlı için bir cehennem" diye söze başladı:



Türkiye, Menderes ile her türlü özgürlüğü tattı... Menderes'le büyük bir kalkınma hamlesi başladı.

Darbeyi akla getiren sözler, davranışlar, milletin sinir uçlarıyla oynamak... Kınıyoruz.

Emekli amirallerin bildirisi de hoş karşılanmadı...

Halkımız askeri çok seviyor fakat siyasete karışmasını istemiyor.

Emekli amiral de elbette uzmanı olduğu konuda görüş belirtecek...

Yararlanacağız... Ama "Yüce Türk Milletine" diye başlayan gece yarısı bildiriyle değil.

***



Mehmet Demir

Çakırbeyli'de 5 dönem muhtarlık yaptı... 25 yıl. Çınaraltı sohbetinden sonra, ısrarla evine davet etti... Ve dedi ki:



Menderes'in akıbeti ile Cumhurbaşkanı'nı korkutmaya çalışmak... Bunu rahmetli Demirel'e de yaptılar... Çok ayıp.

Böyle bir üslup çirkin... Kimseye yakışmıyor... Hele de siyasetçilere.

Demokrasi var... Herkes düşüncesini söyleyecek... Ama söylemenin de bir adabı var.

Emekli amiraller... Onlar da konuşabilirler... Fakat gece yarısı bildirisiyle... Parmak sallayarak değil.

***



Köfteci Yalçın

Ramazan... Milletin çoğu oruç... Ama yine de Yalçın Bağlan'ın işyeri açık... Çay... Kahve... Köfte... Ara sıra iş yapıyor.

Yalçın... Kışları Çakırbeyli'de... Yazları ise Bodrum'da.

Her gelişte uğrarız, sohbet ederiz.

Yalçın eleştirilerini sıralıyor... İktidarı da eleştiriyor, muhalefeti de... "Kırmızı" çizgisi var:

Bu ülke ne çektiyse darbelerden ve muhtıralardan çekti... Her müdahale Türkiye'yi geriletti.

Emekli amiral de konuşsun... Muhalefet her gün konuşsun... Ama gecenin karanlığında değil... Darbeyi çağrıştıracak laflar ederek değil... Adnan Menderes üzerinden korku salmaya çalışarak değil... Bunlar yakışıksız şeyler.

***



Nedim Kaplan

Koçarlı Belediye Başkanı... Çakırbeyli, "Koçarlı'ya bağlı."

Elbette onun da söyleyecekleri var:

Menderes yalan dolanla, iftiralarla, siyasi kin ve intikam duygusuyla idam edildi... Aydınlı onu hiç unutmadı.

Darbeci zihniyete millet 15 Temmuz'da gereken dersi verdi.

Hala eski Türkiye'yi, vesayetçi dönemi, darbeleri özleyen varsa, o günler geride kaldı... Halkın tepkisi 15 Temmuz'dan çok daha ağır olur.

Durduk yerde ortalığı karıştırmanın âlemi yok... Herkes haddini bilecek... Demokrasi işleyecek.

***



Nihat Hayran

Bir dakika olsun yanımızdan ayrılmadı.

Fakat... Herkes konuştu... O ağzını açmadı:

- Nihat... Dilini mi yuttun? Bir şey söylemeyecek misin?

- Abi... Söylenecek söz çok... Ama hepsini eski muhtarımız da, yeni muhtarımız da söyledi... Avukat Yılmaz abimiz her şeyi çok güzel ifade etti... Bütün dediklerine katılıyorum.

***



Gerçek gündem

Hava güzel... İnsanlar işinde gücünde...

Bahçede... Tarlada.

Topraktan bereket fışkırıyor.

Çine, Koçarlı, Çakırbeyli, Yenipazar, Nazilli, Sultanhisar... Halkın gündemi... "Korona... Ekonomi... Bayramda kısıtlama olup olmayacağı... Zeytin... Pamuk... Hayvancılık... Gübre ve yem fiyatları."

Erken seçim... Siyaset... Ekmek peşinde koşan halkın "Kapsama alanı dışında."

Sırça köşkte siyaset yapanlara ve halka tepeden bakanlara önerimiz... "Haso... Memo... Cahil... Çoban" dediğiniz halkın arasına karışın.