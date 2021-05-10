Dünya Engelliler Haftası... 10-16 Mayıs... Birleşmiş Milletler üyesi 156 ülkede kutlanıyor.

Ama... Kör olası korona... Geçen yıl, ilk kez, kutlanamadı. Bu yıl... Yine korona... Yine etkinlik yok. "156 ülkede ve aynı anda" etkinlik... "Onlara" verdiğimiz önemi göstermek ve sorunlarına dikkatleri çekmek demek.

Onlar... Yaşamın zorluklarını yaşayanlar.

Yanınızdayız.

"Haftanız" kutlu olsun.

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Ufuk Yakut

Diyarbakır... Muazzez Sümer Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

556 kız öğrenci... 26'sı engelli. Ufuk Hanım, engelli "Yavrularını" sınıflara dağıtıyor.

Engelli, engelsiz öğrencileri... "Kaynaştırıyor."

Okullar açıkken... Ya da korona nedeniyle uzaktan eğitim yapılırken, sınıflarının en başarılı öğrencileri... Engelli kızlarımız.

Ufuk Yakut, "Öğretmenliğin... Müdürlüğün" ötesinde... Onların "İkinci annesi."

Engellilere meslek öğretiyor... Kuaförlük... Bilgisayar... Aşçı yardımcılığı.

Dünya Engelliler Günü'nde... "Engelsiz" Ufuk Yakut'u kutluyoruz.

Engellilere sahip çıktığı için... Okul dışından gelen engelliler için bile değişik kurslar açtığı için.

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Sümeyye Boyacı

Eskişehirli... 2003 doğumlu... İki kolu olmadan ve kalça kemiği kırık, dünyaya geldi.

5 yaşında yüzmeye başladı.

Eskişehir... Büyükşehir Belediyesi ona sahip çıktı... Belediye "Gençlik ve Spor Kulübü" sporcusu.

Şubat 2018... İrlanda... Başkent Dublin... Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası... Kadınlar 50 metre sırtüstü... Sümeyye, altın madalya kazandı.

Nisan 2018... Brezilya... Sao Paulo... Açık Su Dünya Yüzme Şampiyonası... Sırt üstü yarış... Sümeyye Dünya Şampiyonu.

Nisan 2019... ABD... Indianapolis... Dünya Paralimpik Yüzme Serisi... 50 metre sırtüstü kategorisi... Sümeyye yine kürsünün en üst basamağında.

Sümeyye'miz... Gururumuz... Şampiyonumuz. "Haftan" kutlu olsun.

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Saime Toptan

Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın kurucusu... Başkanı.

Ayak basmadık yer bırakmadı.

İstanbul, Ankara, İzmir... Siirt...

Zonguldak... Trabzon... Mersin...



Rize... Sinop... Diyarbakır...

Erzurum... Yaz kış demedi, dolaştı.

Liselerde, üniversitelerde, halk eğitim merkezlerinde toplantılar yaptı.

Bazen "Desteğimizi" istedi, bazı etkinliklerine katıldık.

"Engelli ailelerine" destek oldu.

"Engelsizleri" eğitmek için yıllarını harcadı... "Yaşamı, engellilerle paylaşın" diye.

Çalışmalarını yakından izlediğimiz Saime Toptan'ı... Engelliler haftasında, kutluyoruz.

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Özürlüler Kurulu

Zaman tünelinde bir gezinti... Mesut Yılmaz'ın Başbakanlık yılları.

Hükümet, "Yeni bir kurul" kurdu:

"Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Yüksek Kurulu..." Kurulun üyeleri.

İlgili bakan... Devletin çeşitli kurumlarının temsilcileri... Engellilerle ilgili federasyonların yöneticileri.

Ve... "Yönetmelikteki" ifadeyle:

"En az biri üniversite öğretim üyelerinden olması kaydıyla, özürlülerle ilgili konularda temayüz etmiş kişiler arasından Başbakan tarafından seçilecek üç üye." Başbakan Mesut Yılmaz, "Üniversiteden" Prof. Ahmet Konrod'u seçti... Eskişehir'den... Dekan.

Diğer iki kişi:

Sakıp Sabancı ile Yavuz Donat.

"Kurulun" ilk toplantısında...

"Eğitim" konuşuldu... Engellilerin eğitimi.

Toplantıda dedik ki:

- Engellilerin eğitimi elbette önemli... Ama... Toplumun, engelliler konusunda eğitimi çok mu çok önemli.

Sakıp Sabancı... Rahmet istedi... Biz konuşurken araya girdi:

- Ağam, doğru söylüyon.

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Serap Demirkapu

Yakın akraba evliliği... Gözleri yüzde 90 görmüyor.

Diyarbakır'a 8 kilometre uzaklıktaki Karaçalı Köyü'nden.

2017'de... Diyarbakır'a gittiğimizde...

Muazzez Sümer Teknik Anadolu Lisesi'ni gezerken... Öğrendik ki;



Serap... Cirit atmada Türkiye Şampiyonu.

İngiltere'ye gitmiş... Dünya Şampiyonası'na... Türkiye'yi temsil etmiş.

Fakir bir ailenin evladı olan...

Bazen köyünden süt getirip öğretmenlerine satan Serap Demirkapu, Dicle Üniversitesi'nde okuyor...

Son sınıfta... Seneye "Spor öğretmeni" olacak... Ya da "Antrenör." "Haftan" kutlu olsun Serap.

Diyarbakır... Okuduğun lise... Doğduğun köy... Müdürün... Öğretmenlerin... Seninle gurur duyuyorlar.

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Teşekkürler

Dünya Engelliler Haftası'nda... İki kutlamamız daha var.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu kutluyoruz... Ve teşekkür ediyoruz.

Engelli sporcuların önündeki bütün engelleri aşmak için gösterdiği gayretlerden dolayı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de öyle.

Federasyonun neler yaptığını...



Desteklerini... Sonuçlarını...

Elde edilen başarıları, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, bize uzun uzun anlattı.

"Engelli futbolu" geliştirme stratejisi... "Futbol aşkı engel tanımaz" sloganı... İşitme, görme ve bedensel engelli sporcularımızın uluslararası başarıları... İnsanın gözlerini yaşartıyor.

Engelli kardeşlerimiz... Yalnız değilsiniz.