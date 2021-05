Konya'ya gitmiş ve Mevlana'nın kızının adını taşıyan Melike Hatun Çarşısı'nı gezmiştik... Halk arasındaki adı "Kadınlar Pazarı."

"Gözlemlerimizi" yazmıştık... "Fiyat etiketlerini" fotoğraflamıştık... 27 Nisan 2021.

Yazımız üzerine... Bir haftadır... Elektronik posta mesajı yağıyor... Çok sayıda.

Sadece bir örnek... Okuyucumuz Adnan Aslan soruyor:

- Bu fiyatlar gerçek mi? Yoksa şaka mı yapıyorsunuz?

***



İşte etiket

Konya'da... Pazardaki satıcıların çoğu kadın.

Ürün çeşidi bol... Organik... Ucuz...



Hepsini tek tek yazamadık.

Ama... Madem okuyucularımız merak ediyorlar... Konya'dan bir "fiyat etiketini" paylaşalım.

Domates ince kabuk 4 lira... Taze salatalık 4 lira... Kabak 4 lira.

***



Cezaevi mağazası

Ankara... İstanbul Yolu... Açık Ceza İnfaz Kurumu... Daha önce de gitmiş, gezmiş, yazmıştık. (11 Şubat 2021)

Açık cezaevinde "İşyurtları Kurumu Satış Mağazası" var.

Mahkûmlar... Çalışıyorlar... Sigortaları ödeniyor... Maaş alıyorlar... Meslek öğreniyorlar.



Ürettikleri... "Cezaevi mağazasında" satılıyor.

Yurdun değişik yerlerindeki açık cezaevlerinden gelen ürünler...

Sebze-meyve... Kuru gıda... Et, süt, yoğurt... Tekstil... Ayakkabı... Çanta...

Çeşit zengin.

Yine gittik... Cezaevi Müdürü Orhan Yalçın'la, "mağazayı" gezdik.

***



Müşteri kuyrukta

Ürünler, sürekli "denetimden" geçiyor...

Hepsi sağlıklı.

Foça... Beyaz peynir... 26 lira.



Kalecik peyniri... 24 lira.

Akhisar zeytinyağı... Kilosu 29 lira.

Foça zeytinyağı... 5 kiloluk teneke... 160 lira.

Yumurta... 30 adet... 17 lira.

Kıyma 59, köfte 62, kuşbaşı 63 lira.

Isparta gül reçeli... 1 kilo... 12 lira.



Adıyaman tahini... 22 lira.

Edirne sucuk 68, Niğde sucuk 75 lira.

Rize-Kalkandere... 400 gram çay 17 lira.

Dut pekmezi... 1 kilo 250 gram... 51 lira 50 kuruş.

Bal... Tereyağı... Süt... Yoğurt... Bol ve ucuz.

Büyük boy banyo havlusu... 28 lira 50 kuruş.

Deri mont 450 lira... Deri yelek 325.

Müşteri çok fazla... Korona kuralları...

İçeriye giriş "Kontrollü... Sırayla."

***



Ulus... Çankaya

Serbest piyasa ekonomisi... Olmazsa olmaz... Çağın gereği.

Fakat... Serbest pazar demek, "soygun düzeni" demek değil ki.



Ankara'nın Ulus'unda... Tarihi Sebze ve Meyve Hali'nde... 1 kilo, tam yağlı beyaz peynir 23 lira 99 kuruş.

Sonra... Kavaklıdere, Çankaya, Çayyolu, Çukurambar'daki "Marka" marketlere bakıyorsunuz...

"Fiyatlar uçuvermiş." Okurlarımız yine soracaklar... "Bu fiyatlar gerçek mi?" Elbette gerçek... İşte etiketleri.

***



Et AVM

Kahramankazan'da, "Et AVM" var. Tertemiz... Günlük kesim... Veteriner kontrolünde... Belediye denetiminde. Et AVM'deki fiyatlar ile "büyük market" etiketleri arasında... "Uçurum" bulunuyor.

***



Hız sınırı

Münir Şen... Mersin "Halciler Derneği" Başkanı.

Pazartesi günü... İsmi lazım değil, "marketten" birer kilo ürün aldırdı... "Fişleri" elinde. Domates... Halde 2 lira 10 kuruş... Markette 7 lira 45 kuruş.

Köy biberi... Halde 2 lira... Markette 10 lira 90 kuruş.

Salatalık... Halde 30 kuruş... Markette 6 lira 25 kuruş

Münir, dün "Hal fiyat listesini" de gönderdi... Market fişlerini de.

Patlıcan, taze fasulye, kabak, biber... Halden markete giderken... Etiketler hız sınırını aşıyor, fiyatlar 5'e, 10'a, 20'ye katlanıyor.

***



Çözümsüz bilmece

Erzurum'da, "yerel zincirler" var...

"Düzgün" gibi... "Güvendik" gibi... "Tema" gibi.

Yine Erzurum'da, "et ürünleri" satan "Oral Et" var... Et... Sucuk... Kavurma.

"Fiyatlar" makul... Alan memnun, satan memnun.

Müşteri "teşekkür" ediyor... Satıcı "Allah'a şükrediyor." Fakat... Ankara'da... İstanbul'da...

Hele de Bodrum'da... "Şükür" tatilde... "Etiketler" bayram yapıyor.

Uzun sözün kısası... Bir bilmece var... Çözebilene aşk olsun.