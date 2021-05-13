Nerede o eski bayramlar? Koronasız, maskesiz, mesafesiz kucaklaşmalar... Aile ziyaretleri, bayram gezileri... Şeker tadında...

Kovid-19, bayramda herkesi eve hapsetti.

Şükrü Tunar'ın, "Bir zamanlar maziye bak, ne kadar şendik" bestesi misali, pandemi öncesi ne kadar da güzel bayramlar geçirirdik.

Ama... Elden ne gelir? "Bu da geçer ya hu" diyoruz ve koronasız, mutlu, huzurlu nice bayramlar diliyoruz.

***



Tarihten bir yaprak

Fiji kralı... 1875 yılında Avustralya'ya yaptığı bir devlet ziyaretinden, ülkesine kızamığı taşımış.

Sonuç... Kızamık, halkının dörtte birini silip süpürmüş.

Günümüzde "aşı" var... Salgın ile "etkin mücadele" var... "Önlemler" var.

Buna rağmen, korona milyonları silip süpürdü.

İnşallah, Kurban Bayramı'na daha rahat gireriz.

***



Pandemi meyhanesi

Salgın bu... Şakası yok... Ama hâlâ koronayı şaka zanneden çok.

Sayısız örnek var... Hangi birini sayalım?

İstanbul... İçkili mekân... Polis gelince herkes koltuğun arkasına, masanın altına saklanıyor...

Kadın-erkek, 24 kişi.

İşyerine mühür... Müşterilere toplam 76 bin 300 lira ceza.

İzmir... Konak... İçkili mekân... Saat 02.30... Vur patlasın çal oynasın.

42 kişiye 264 bin 600 lira ceza.

Ders olur mu dersiniz? Hiç sanmıyoruz.

***



Ağzımızın tadı yok

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, televizyonda konuşurken ne kadar da üzgündü... Sadece o mu? Milletçe nasıl üzülmüştük.

"O konuşmayı" hatırlar mısınız?

18 Mart 2020.

Bu gece sizi ve bütün halkımızı gerçekten üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim.

Bu cümleyi, Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum.

Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim.

Bugün 13 Mayıs... "Bakan Koca'nın açıklamasının üzerinden" bir yıldan fazla zaman geçti.

Koronavirüsten kaybımız... "Binlerle" ölçülüyor.

Korona, milletçe ağzımızın tadını kaçırdı... Şeker Bayramı, "tatsız tuzsuz" bir bayram.

***



Korona manzaraları

Şairin "Yurdumdan insan manzaraları" dediği misal... Değişik illerden, birkaç korona manzarası...

Gaziantep... Şehitkâmil Devlet Hastanesi... Halil K. (43) koronadan sizlere ömür... 4 yakını hastanede olay çıkardı... 4 polis hafif yaralı... Sulh ceza mahkemesi hâkimi, 3 kişiyi tutukladı.

Gaziantep... Yaşlı korona hastası, hastaneden kaçtı... Kızı, durumu polise bildirdi... Babasını yakalattı.

Gaziantep... Mehmet Ali K. (71) 15 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra öldü... Özel hastanede... Yakınları, ölüm raporuna korona yazılmasını istemedi... Sonuç, biri hemşire, üç sağlık personeli yaralandı.

Edirne-Keşan... Koronalı T.A. karantinaya götürülürken araçtan kaçtı... Yakalandı.

Kars... Baba (E.M.) hasta kızını hastaneye götürdü... Test... Pozitif... Baba, kızıyla birlikte hastaneden kaçtı... Digor Durağı mevkiinde yakalandılar.

Aydın... Koronalı hasta, sabah saatlerinde hastaneden kaçtı.

Yüzlerce benzer olay... Güler misiniz, ağlar mısınız?

***



Kapadokya hatırası

Komedi filmi gibi... Kadın hamile... Doktoru,"Bilim Kurulu Üyesi." Doktor "Yüksek risk var" dedi... Rapor verdi:

- 10 gün kesin istirahat. Aradan birkaç gün geçti... Doktor, hastasının "Instagram'da paylaştığı fotoğrafını" gördü:

"Kapadokya hatırası."

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Samsun nire, Adana nire?

Genç... 29 yaşında... Akşam saatlerinde hastalanıyor...

Samsun'da.

İlk istikamet... Gazi Devlet Hastanesi.

Hemen kan alınıyor... Test sonuçları beklenirken, hasta evine gönderiliyor. Sıkı sıkı tembih ediliyor:

- Evine git... Test sonucu belli olmadan da sakın evden ayrılma.

Ertesi gün sonuç çıkıyor... Pozitif... Korona.

Sağlık ekibi hemen alarma geçiyor... Gencin evine gidiliyor.

Ama hastayı ara ki bulasın... Kayıplara karışmış.

Polis devreye giriyor... Bütün yurtta arama başlıyor.

Hasta nerede bulunuyor, dersiniz...

Tahmin edin...

739 kilometre uzaklıkta. Adana'da.

Hasta, kuzeyden güneye Türkiye'yi kat etmiş.

Seyahati sırasında kaç kişiye korona bulaştırdı, Allah bilir.

***



Kaçak

Olay Denizli'de yaşandı... Sarayköy ilçesinde...

Hastamız... Adı Ufuk... Rahatsızlanınca... Doğruca Denizli Devlet Hastanesi'ne... Test... Pozitif.

Hemen tedaviye başlandı... Ama... Bir süre sonra... Hasta kayıplara karıştı.

Çarşafları birbirine bağlamış... Pencereden sarkıtmış... Ve kaçmış.

***



Mesaj

Korona... Yaşamı öyle etkiledi ki...

Esnaf... Cama kâğıt astı:

"Başınız sağ olsun... Veresiye öldü."

Öyle ya... Koronaya yakalanıp ölürsen, esnafın alacağı ne olacak?



41 VN 078...

Kamyonun arkası...

Sahibinin "ruhsal durumu" anlatılıyor:

"Testimiz pozitif değil ama biz de hiçbir şeyden tat alamıyoruz."

Tekrar... Nice bayramlara.