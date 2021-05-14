Otomobilin, minibüsün, otobüsün arka camında... TIR'ın, kamyonun kasasının arkasında... Yazılar, resimler... Şiirler, sloganlar... Mesajlar...

"Bir Türkiye klasiği."

Yurdu geziyoruz... Ve yollarda "Böyle görüntüleri" fotoğraflıyoruz... O kadar çok ki... Yüzlerce.

Bayramda... Birkaçını paylaşalım.







Başlangıcı da... 06 EV 9384'ün, kadına şiddet ve cinayetlere ilişkin "Mesajı" ile yapalım

"Kadınları el üstünde tutun derken tabuttan bahsetmedik."

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Bayrak







Her türlü araçta... Açık ara önde... Kiminde sadece "Bayrak" var.

Kiminde ise... Bayrak... Yanında da yazı.

Örnek... 25 AF 821.

Arka cam... Ay yıldız ve "Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet."

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Aşka veda







Belli ki bir gönül yarası var... Sevgiliye öfke... Ama "Sözle" değil de, "Arka camdaki" yazıyla.

48 RG 572... Eski model bir otomobil... Veda mesajı üç satır:

- Azer Bülbül gibi titreyip "İlle de sen" demek isterdim ama Yıldız Tilbe misali "Yürü anca gidersin."

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Güvercin







Ankara-Adana otoyolu... Arka cephede koca bir tablo ile kaplı.

Ahmet Kaya... Sağ kolu havada... Avucunda bir güvercin. Yukarıda da şu sözler:

"Sakin göllerin kuğusuyduk, olmasaydı sonumuz böyle... Tek hayalimsin."

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Ölüm Allah'ın emri







Kimse ölümsüz değil... Bir varmış, bir yokmuş... Bütün canlılar ölümü tadacaktır.

Âşık Veysel... Ne diyordu, hatırlayalım:

Var mıdır dünyaya gelip de kalan?

Gülüp baştan başa muradın alan,

Muradı maksudu hepsi yalan,

Ölümü dünyada hakikat gördüm.

55 UD 495... "Hiç ölmeyeceğini sananlar" için... Kamyonun arkasındaki yazı:

"Sıradaki sela, kendisini hiç ölmeyecek sananlara gelsin."

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Ömer Halisdemir







Şehidimiz... Kahramanımız... 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden simge isim.

Onun... Ve bir başka şehidimiz Fethi Sekin'in resimleri binlerde aracın arka camında... İşte onlardan biri.

50 NA 262... Al bayrak üzerinde Ömer Halisdemir... Yanında da şu yazı:

"Ya devlet başa, ya kuzgun leşe."

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Mevlana'dan uyarlama







Mevlana'nın unutulmaz sözü:

"Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol."

28 NP 162... TIR sürücüsü... Sevgilisine öfkelenmiş olmalı... Hayli sert... Mevlana'nın sözünü değiştirerek, "Mesaj" yolluyor:

"Ya olduğun gibi ol ya da gözüme görünme."

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Az ve öz







Kamyon... 50 DZ 062... Kaportanın arkası... Yukarıda "Maşallah."

Ana yazı... Büyükçe:

"Aşk kadına, sevmek adama yakışır."

Plakanın altında... Küçük harfle... Bir iç çekiş:

"İçime dert olacak."

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Kızıl elma







Otoyolda bir TIR... Arka kapak "Kahramanlar resmi geçidi."

İki şehit... Ömer Halisdemir... Fethi Sekin... Mehmetçik... Tepeyi fethetmiş...

Al bayrağı dikiyor.

31 GY 455.

Plakanın altında "Rotası" yazılı:

"İstikamet neresi: Kızıl elma."

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İşte bunu yapma







Anlaşıldı... Çok sevmişsin... Ama insan sevdiğinin ölümünü ister mi?

Sevgililerden biri ölünce, diğerinin de ölmesi gerekmez ki.

06 PSS 34... TIR'ın arkasındaki yazı... Hiç de hoşumuza gitmedi:

"Öyle birini sev ki, sen ölünce o hiç yaşamasın."