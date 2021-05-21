Tarihçi Homeros'un dediği gibi...

"Ebedi mavilikler ülkesi."

Antik Çağ'dan bugüne uzanan bir kültür derinliği... Muhteşem koylar... Nüfus... Değişken... Hareketli... Şöyle ki:



Tabela nüfusu... 181.400.

Korona öncesi kış nüfusu... 250 bin.

Korona süreci... Kış mevsimi... 500 bin.

17 günlük tam kapanma süreci... 600 bin.

Haziranla birlikte... Hoş geldin turizm... 900 bin.

Temmuz-ağustos... Beklenti... 1 milyonun üzeri. Belediye Başkanı Ahmet Aras ile buluştuk... Dedi ki:

- Sezonu açtık sayılır... Polonya ve Bulgaristan'dan turist gelmeye başladı... Bodrum yaza hazır.

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Turist beklentisi

Gezdik... Bodrum güvenli... Turizmciler aşılanıyorlar.

Çarşı, pazar, sokak... Sabah-akşam... İnsanlar maske, mesafe, temizlik konusunda dikkatli.

Oteller... Sertifikalı.

Tekne turizmi... Başkan Ahmet Aras... "Rezervasyonlar devam ediyor" dedi.

Sağlık hizmetleri... Sorun yok.

Beklenti... Rusya, Polonya, Sırbistan, Almanya, İngiltere'den... Diğer ülkelerden... Turist gelmesi.

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Trafik çilesi

Bodrum'un en önemli sorunu nedir?

Bize göre... Trafik... Sonra trafik... En sonunda yine trafik.

Yeni yollar açılması... Çevre yolu yapılması... Zor... Zira arazi pahalı, kamulaştırma güç... Ayrıca, nereye dokunsanız tarihi kalıntı... Çevreyi de korumak zorundayız.



Çözüm... Belediye Başkanı Ahmet Aras anlattı... Kavşak iyileştirmesi... Bazı yerlerde tek yön uygulaması... Yayalaştırma... Bisiklet yolları... Sinyalizasyon.

Prof. Mustafa Ilıcalı... Eski milletvekili... Trafik konusunda uzman... Bodrum Belediyesi'ne yardımcı oluyor.

Ama... Ne yapılırsa yapılsın... Trafik sorununun köklü çözümü yok... Emel Sayın'ın şarkısını bilirsiniz... Çile bülbülüm çile.

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Siyaset üstü

Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP'li. Ama "Partici" değil.

Ne zaman oturup konuşsak söylediği şu:

- Bodrum, siyaset üstü bir bölge... Particilik değil, hizmet yapılacak bir yer.

Başkan Aras, "Belediyenin bazı paydaşları var... Ortak çalışıyoruz" dedi.

Örneğin... Turizm ve kültür varlıkları konusunda paydaş... Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Kaçak yapılaşma ile ilgili paydaş... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

Ulaşım... Çok önemli... Paydaşlar... Muğla Büyükşehir Belediyesi... Karayolları Genel Müdürlüğü.

Gördük ki... Ortak akıl işliyor... Aman nazar değmesin.

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Zincir halkaları

Bodrum denilince... Bir başka sorun... Fiyatlar.

Sebze-meyve... Kuru gıda... Aklınıza ne gelirse... Bodrum'da fiyatlar "tavanda."

Belediye... Yetkisi sınırlı... "Sebzemeyve halini... Pazarları" kontrol etmeye çalışıyor... O kadar.

Başkan Ahmet Aras'ın, "Bazı zincirlerle mahkemelik olduğunu" biliyor muydunuz? Zincir... Öylesine güçlü ki... Yeni mağaza açmak için "Belediyeye başvurma zahmetine" girmiyor.

Önce "yer" kiralıyor... Market hazır... "Ruhsat nasıl olsa alınır."

Ahmet Aras, "Hayır" diyor... "Önce ruhsat, sonra mağaza."

Zincir... Sırtı kalın... Başkanı, mahkemeye veriyor.

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Kıyas kabul etmez

Bodrum'dan... Bendevi Palandöken'i aradık... Yılların esnafı... Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı.

- Başkan... Bodrum'a gelmelisin... Hemen.

- Hayırdır... Niçin? - Sizin bakkal dükkânı ile Bodrum'daki fiyatları kıyaslamanız için... Makas çok açık... Fiyatlar almış başını gidiyor.

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Cebeci'de yarı fiyata

Ankara'da... İç Cebeci'de... Cebeci Camii'nin yanında... Ucuzluk Gıda Pazarı var... "Bakkal dükkânı."

Dükkân... 1962'den bu yana, hizmet veriyor. Sahibi... Esnafın Başkanı Bendevi Palandöken.

İşin başında "aile" var... Palandöken'in çocukları.

Fiyatlar... Bodrum'daki etiketlerin yarısı... Bazı ürünlerde daha da ucuz.

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Örnek uygulama

Pandemi... 17 gün tam kapanma... Ve sonrası... Hazirana kadar, hafta sonları zincir marketler kapalı.

Bendevi Palandöken, "Çok iyi oldu" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a, "Teşekkür etti."

Şunları söyledi:

- Haziranda... Ve sonrasında da... Bu uygulama devam etmeli... Esnaf ayakta kalmalı.

Türkiye'de 242 bin bakkal, bayi ve büfe var... Orta direk... Bizce de ayakta kalmalı.

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Yasaya da engel

B endevi Palandöken... "Yasa ihtiyacından" söz etti... "Perakende yasası."

Sahi... Yıllarca sözü ediliyor ama... Bu yasa bir türlü çıkmıyor... Neden?

Nedeni belli... "Zincir marketler... Büyükler... Öylesine güçlüler ki."

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Son notlar

Bodrum'dan söz edince... "Konutlar" konusuna da girmeliyiz.

Korona... Bodrum'da inşaat sektörüne "altın dönemini" yaşatıyor.

Eski konutlar... Kooperatif evleri... "Çok iyi para ediyor." Yeniler... Siteler... Akıllı evler... Cebinizde dolar veya euro yoksa... Gücünüz yetmez.

Ve... Lokantalar... Hayli zordalar.

17 Mayıs'ta... Sınırlı da olsa... Açılma izni bekliyorlardı... Umutları hazirana kaldı.